Teljes a pánik Szombathelyen: egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kéri a város, azbesztszennyezés miatt utcákat zártak le, maszkokat osztogatnak a lakosságnak
Egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi a kormánynál a várost érintő azbesztszennyezés felszámolása és következményeinek elhárítása érdekében Szombathely közgyűlése, amely keddi rendkívüli ülésén elfogadta azokat a legsürgetőbb lépéseket, amelyeket önerejéből képes megtenni.
Nemény András (Éljen Szombathely Egyesület!) polgármester a közgyűlést tájékoztatva elmondta: a Vas Vármegyei Kormányhivatal április 13-án tájékoztatta arról, hogy a hatóság által megrendelt vizsgálat az egészségügyi határértéket
jelentősen meghaladó azbesztszennyezést mutatott ki az oladi városrész családi házas övezetében található, kőzúzalékkal borított utcákban, amelyek együttes hossza meghaladja a 12 kilométert. A területen több mint ezer ember él, közöttük sok kisgyermekes család.
Tájékoztatása szerint az azbeszttartalmú építőanyag ausztriai bányákból származik, amelyeket éppen a kibányászott kőzet azbeszttartalma miatt zártak be. Hangsúlyozta: a bányákból megvásárolt és Magyarországra szállított építőanyagot évekkel korábban olyan bizonylattal látták el, hogy az nem tartalmaz egészségre káros anyagokat, így akik felhasználták, nem tudhatták, hogy veszélyes.
Feljelentést tett a város
A polgármester ismertette: az önkormányzat és a kormányhivatal is rendőrségi feljelentést tett környezetkárosítás, közveszélyokozás, súlyos testi sértés, valamint foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekmény gyanúja miatt. A Vas Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a büntetőeljárásban folyó nyomozás felügyeletét a főügyészség hatáskörébe vonta.
Nemény András hangsúlyozta: amikor tudomásukra jutott a szennyezés, a sajtón keresztül azonnal tájékoztatták a lakosságot, a felporzás csökkentésére megkezdték az érintett utcák locsolását, sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki.
A polgármester kitért arra is: szakértők szerint azbesztmentesítésre két lehetőség kínálkozik, felszedni és elszállítani a szennyezett kőzetet, vagy befedni azt egy megfelelő technológiával. Az elszállítás – mivel 60-100 ezer tonna veszélyes anyagnak minősülő kőzetről van szó – egész Szombathely számára aránytalanul nagy környezetterheléssel járna, a becsült költség pedig 6 milliárd forint lenne.
Egyszerűbbnek és olcsóbbnak tűnik a kőzet burkolása úgynevezett remix technológiával, melynek becsült költsége 2,5-3 milliárd forint. Az eljárás során a géplánc feldarálja a felületen található követ, és a dobban zárt rendszerben vizet és a kötést biztosító cementet kever hozzá, majd visszateríti az anyagot. A terítés után simító és tömörítő hengerlés következik, a felület folyamatos nedvesítése mellett. A remix befejezése után három nappal sorra kerülhet az aszfalt kötőréteg elkészítése annak klasszikus szabályai szerint. A területen ezek után kerülhet sor a kopóréteg elkészítésére, és az útépítés befejezésére – ismertette a technológiai folyamatot a polgármester.
Nemény András hangsúlyozta: mindkét megoldás költségei meghaladják önkormányzatuk anyagi lehetőségeit, ezért fordult egy hete Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszterhez, aki ígéretet tett a „vis maior” keret megnyitására. Ugyanakkor tájékoztatta az ügyről Rápli Róbertet, Szombathely megválasztott Tisza-párti országgyűlési képviselőjét is, akivel azóta rendszeresen egyeztetnek, és aki – egyelőre a hallgatóság soraiban – ott volt a közgyűlés keddi rendkívüli ülésén is.
Utcákat zártak le Szombathelyen
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Vas Vármegyei Kormányhivatal illetékes főosztálya közleményében arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy az ausztriai bányákból származó szerpentinit zúzott kő felhasználása a környezetre és az emberi egészségre is veszélyes lehet, ezért azt kérik, hogy ne vegyenek ilyen kőzetanyagokat, vagy ha korábban vásároltak, akkor tartózkodjanak az olyan típusú felhasználástól, amelynek során a kőzúzalék mechanikai terhelés hatására aprózódhat, töredezhet.
A Veol szerint Szombathelyen már egy sor parkolóhely és közterület lezárásáról döntöttek az azbesztveszély miatt. Az oladi platón (itt körülbelül ezren laknak) az utcákat a múlt hét eleje óta folyamatosan locsolják, a területre csak a célforgalom mehet be, a sebességet pedig 10 kilométer per órára korlátozták, hogy minél inkább elkerüljék a por levegőbe jutását.
A városrészbe már a posta sem megy be, és változtattak a szemétszállítás rendjén is. A kormányhivatal FFP2-es és 3-as védőmaszkokat oszt a környéken élőknek. A Veol szerint a lakók már menekülnének, és az ingatlanárak is esni kezdtek.
A szakértők a kőzetből és a levegőből is több helyen vettek mintát a városban, és ezek többségében jelentős azbesztrost-előfordulás volt kimutatható – néhol a hivatalos magyar egészségügyi határérték harminc-negyvenszerese, de ez az egy nagyságrenddel szigorúbb osztrák határértéket már 300-400-szor haladja meg.