azbeszt
bánya
szennyezés
Ausztria

Kitört a botrány: osztrák bányákból hordták át a mérgező anyagot Magyarországra, utat építettek belőle – így érinti a lakosságot

Súlyos veszélyre figyelmeztet a kormányhivatal. Az osztrák bányákból azbeszttartalmú kőzet érkezhetett hazánkba. Az anyag súlyosan mérgező.
VG
2026.04.15, 06:53
Frissítve: 2026.04.15, 06:55

Vizsgálatot folytat a Szombathelyen és Bozsokon felhasznált, osztrák eredetű zúzottkő azbeszttartalmával kapcsolatban a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya – közölte a környezetvédelmi hatóság kedden a honlapján.

bánya, kőzet, azbeszt bányászat, kitermelés osztrák
Osztrák bányákból hordhatták át a mérgező anyagot Magyarországra / Fotó: Reyhan Reynardot /  Shutterstock

A Kisalföld Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportál jelenlegi információi szerint az elrendelt mérések eredményei a kőzet jelentős azbeszttartalmát mutatták ki, a vizsgált helyszíneken a közlekedés és a mechanikai igénybevétel következtében levegőbe jutó azbesztrostok száma is jelentős.

A kőzetet a határ menti ausztriai bányákból (Rumpersdorf, Badersdorf, Bernstein, Pilgersdorf) szállították Magyarországra, és széles körben használták fel útalapokhoz, parkolók és utak burkolására, felszórására, valamint jelentős lakossági felhasználása is történhetett (például udvarok, gépkocsibejárók, csapadékvíz-elvezető árkok áteresze feletti "hidak" burkolatának elkészítése).

A Vas Vármegyei Kormányhivatal illetékes főosztálya közleményében arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy az ausztriai bányákból származó szerpentinit zúzottkő felhasználása a környezetre és az emberi egészségre is veszélyes lehet, ezért azt kérik, hogy ne vegyenek ilyen kőzetanyagokat, vagy ha korábban vásároltak, akkor tartózkodjanak az olyan típusú felhasználástól, amelynek során a kőzúzalék mechanikai terhelés hatására aprózódhat, töredezhet – írta az Úgytudjuk helyi hírportál.

A kormányhivatal tájékoztatásában kiemelték, hogy a környezetvédelmi hatóság a további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatni fogja a lakosságot.

Ilyen gyár még nem volt Magyarországon, most megépítik: kiszorítja az osztrák építőanyagot – Ausztriának ez nem hiányzott

A hazai tulajdonú Pro-Solum speciális beton előállítására alkalmas gyárat épít Bagon, amely kiválthatja az eddigi importot, s ezáltal tovább erősítheti a magyar gazdaság egyik tartóoszlopának számító építőipart – közölte március végén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen.

A minisztérium akkor közleménye szerint a hazai tulajdonú építőipari vállalat speciális beton előállítására alkalmas üzemet épít 2,5 milliárd forint értékben, amihez a kormány 625 millió forint támogatást nyújt.

Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Vas - vaol.hu
