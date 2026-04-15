Kitört a botrány: osztrák bányákból hordták át a mérgező anyagot Magyarországra, utat építettek belőle – így érinti a lakosságot

Vizsgálatot folytat a Szombathelyen és Bozsokon felhasznált, osztrák eredetű zúzottkő azbeszttartalmával kapcsolatban a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya – közölte a környezetvédelmi hatóság kedden a honlapján.

Osztrák bányákból hordhatták át a mérgező anyagot Magyarországra / Fotó: Reyhan Reynardot / Shutterstock

A Kisalföld Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportál jelenlegi információi szerint az elrendelt mérések eredményei a kőzet jelentős azbeszttartalmát mutatták ki, a vizsgált helyszíneken a közlekedés és a mechanikai igénybevétel következtében levegőbe jutó azbesztrostok száma is jelentős.

A kőzetet a határ menti ausztriai bányákból (Rumpersdorf, Badersdorf, Bernstein, Pilgersdorf) szállították Magyarországra, és széles körben használták fel útalapokhoz, parkolók és utak burkolására, felszórására, valamint jelentős lakossági felhasználása is történhetett (például udvarok, gépkocsibejárók, csapadékvíz-elvezető árkok áteresze feletti "hidak" burkolatának elkészítése).

A Vas Vármegyei Kormányhivatal illetékes főosztálya közleményében arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy az ausztriai bányákból származó szerpentinit zúzottkő felhasználása a környezetre és az emberi egészségre is veszélyes lehet, ezért azt kérik, hogy ne vegyenek ilyen kőzetanyagokat, vagy ha korábban vásároltak, akkor tartózkodjanak az olyan típusú felhasználástól, amelynek során a kőzúzalék mechanikai terhelés hatására aprózódhat, töredezhet – írta az Úgytudjuk helyi hírportál.

A kormányhivatal tájékoztatásában kiemelték, hogy a környezetvédelmi hatóság a további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatni fogja a lakosságot.

