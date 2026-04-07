Trump meglepő kijelentést tett az iráni terveivel kapcsolatban – „Ha rajtam múlna, elvenném az olajat, és megtartanám”
Miközben Donald Trump amerikai elnök azon gondolkodik, hogy átvegye az ellenőrzést Irán olajszektora felett, gondolatmenete mögött egy nagyobb terv is kirajzolódik: az Amerikai Egyesült Államok globális energiadominanciájának kiterjesztése annak érdekében, hogy kereskedelmi nyomásgyakorlási eszközt szerezzen Kínával szemben – mondták az ügyet ismerő források a Bloombergnek.
Trump hétfőn többször is beszélt erről a lehetőségről, azt az Egyesült Államok számára kedvező forgatókönyvként beállítva, miközben elismerte annak politikai kockázatait, hogy Amerika még mélyebben belekeveredjen a közel-keleti konfliktusokba.
„Mit szeretnék tenni, ha csak rajtam múlna? Elvenni az olajat, mert ott van, és el lehet venni. Semmit sem tudnának tenni ellene” – mondta Trump újságíróknak a Fehér Házban. „Sajnos az amerikai emberek azt szeretnék, ha hazajönnénk. Ha rajtam múlna, elvenném az olajat, és megtartanám. Rengeteg pénzt keresnék vele” – tette hozzá az elnök.
Donald Trump már korábban is kifejtette abbéli meggyőződését, hogy az olajútvonalak ellenőrzése hatalmat jelent a nemzetközi színtéren: az Egyesült Államok eltávolította Venezuela elnökét, Nicolás Madurót, és megállapodást kötött a fennmaradó kormánnyal az ország kőolajtartalékainak kiaknázásáról. Az iráni kőolajra irányuló fókuszt azonban több tényező is erősíti, köztük Trump azon hite, hogy Teherán energiaszállításainak amerikai befolyási övezetbe vonása növelheti alkupozícióját kínai partnerével, Hszi Csin-pinggel szemben – mondták a nevük elhallgatását kérő források.
A Trump-kormányzat tisztviselői úgy vélik, hogy Peking alkupozíciója gyengült az Egyesült Államok venezuelai és közel-keleti műveletei következtében. Kína jelentős kőolajimportőr, így kifejezetten rosszul érintette, hoogy az Iráni háború miatt gyakorlatilag lezárt Hormuzi-szoros szűkítette a kínálatot, ami az olaj- és gázárak erőteljes növekedését okozta.
Irán energiaszektorának hosszú távú ellenőrzése óriási vállalkozás lenne, amely valószínűleg jóval nagyobb amerikai pénzügyi és személyi ráfordítást igényelne a konfliktusban, ráadásul további nemzetközi jogi kérdéseket vetne fel. A közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak többsége az iráni háború gyors befejezését szeretné, miközben az otthoni magasabb üzemanyagárakkal is szembesülnek.
A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint Trumpnak tetszik az iráni olaj megszerzésének ötlete, de figyelmeztetett, hogy Washingtonnak nincsen erre vonatkozó hivatalos terve, és nem része a jelenlegi programnak.
Kína minden bizonnyal másként értékeli a közel-keleti konfliktus következményeit, miközben Trump nehezen szerzi meg az amerikai szövetségesek támogatását, és katonai erőforrásokat csoportosít át Ázsiából a Közel-Keletre. Más ázsiai vezetőkkel ellentétben Hszi egyelőre nem kommentálta közvetlenül a konfliktust, ugyanakkor Kína évek óta készül egy ilyen helyzetre: jelentős tartalékokat halmozott fel, növelte hazai szénhidrogén-termelését, és felépített egy kiterjedt megújulóenergia-ipart.
Ugyanakkor Kína ipara megszenvedné, ha az olajárak a jelenlegi szinten maradnának, ám az országnak jelentős képessége van a gazdasági nehézségek elviselésére, amit a Trump-kormányzat egyszer már alábecsült, amikor 2025-ben büntetővámokat vezetett be Kína ellen.
Trump hétfői kijelentései megelőzik az elnök május 14–15-i pekingi látogatását, ahol Hszi Csin-pinggel találkozik egy csúcstalálkozó keretében. A látogatás amiatt lesz különösen érdekes, mert az Egyesült Államok és Kína a közelmúltban kölcsönösen vámokat vetettek ki egymásra, és igyekeztek szorítani egymás ellátási láncait, többek között a modern gyártásban kulcsfontosságú kritikus nyersanyagok és alkatrészek terén.
Trump teljesen kikelt magából: egy egész civilizáció fog elpusztulni ma este – órákat adott az amerikai elnök, Irán nem csak Amerikával számolna le
„Ma este egy egész civilizáció fog eltűnni, és soha többé nem tér vissza. Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de valószínűleg így lesz. Azonban most, hogy teljes és teljes körű rendszerváltás van, ahol más, okosabb és kevésbé radikalizált elmék uralkodnak, talán valami forradalmian csodálatos dolog történhet, KI TUDJA? Ma este kiderül, a világ hosszú és bonyolult történelmének egyik legfontosabb pillanatában. 47 évnyi zsarolás, korrupció és halál véget ér végre. Isten áldja Irán nagyszerű népét!” – közölte az Amerikai Egyesült Államok elnöke.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben Irán nem teljesíti a követeléseit, Amerika elpusztítja az egész civilizációt, amely az elnök szavaival élve „soha többé nem fog visszatérni”.