Trump meglepő kijelentést tett az iráni terveivel kapcsolatban – „Ha rajtam múlna, elvenném az olajat, és megtartanám”

Miközben Donald Trump amerikai elnök azon gondolkodik, hogy átvegye az ellenőrzést Irán olajszektora felett, gondolatmenete mögött egy nagyobb terv is kirajzolódik: az Amerikai Egyesült Államok globális energiadominanciájának kiterjesztése annak érdekében, hogy kereskedelmi nyomásgyakorlási eszközt szerezzen Kínával szemben – mondták az ügyet ismerő források a Bloombergnek.

Trump hétfőn többször is beszélt erről a lehetőségről, azt az Egyesült Államok számára kedvező forgatókönyvként beállítva, miközben elismerte annak politikai kockázatait, hogy Amerika még mélyebben belekeveredjen a közel-keleti konfliktusokba.

„Mit szeretnék tenni, ha csak rajtam múlna? Elvenni az olajat, mert ott van, és el lehet venni. Semmit sem tudnának tenni ellene” – mondta Trump újságíróknak a Fehér Házban. „Sajnos az amerikai emberek azt szeretnék, ha hazajönnénk. Ha rajtam múlna, elvenném az olajat, és megtartanám. Rengeteg pénzt keresnék vele” – tette hozzá az elnök.

Donald Trump már korábban is kifejtette abbéli meggyőződését, hogy az olajútvonalak ellenőrzése hatalmat jelent a nemzetközi színtéren: az Egyesült Államok eltávolította Venezuela elnökét, Nicolás Madurót, és megállapodást kötött a fennmaradó kormánnyal az ország kőolajtartalékainak kiaknázásáról. Az iráni kőolajra irányuló fókuszt azonban több tényező is erősíti, köztük Trump azon hite, hogy Teherán energiaszállításainak amerikai befolyási övezetbe vonása növelheti alkupozícióját kínai partnerével, Hszi Csin-pinggel szemben – mondták a nevük elhallgatását kérő források.

A Trump-kormányzat tisztviselői úgy vélik, hogy Peking alkupozíciója gyengült az Egyesült Államok venezuelai és közel-keleti műveletei következtében. Kína jelentős kőolajimportőr, így kifejezetten rosszul érintette, hoogy az Iráni háború miatt gyakorlatilag lezárt Hormuzi-szoros szűkítette a kínálatot, ami az olaj- és gázárak erőteljes növekedését okozta.

Irán energiaszektorának hosszú távú ellenőrzése óriási vállalkozás lenne, amely valószínűleg jóval nagyobb amerikai pénzügyi és személyi ráfordítást igényelne a konfliktusban, ráadásul további nemzetközi jogi kérdéseket vetne fel. A közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak többsége az iráni háború gyors befejezését szeretné, miközben az otthoni magasabb üzemanyagárakkal is szembesülnek.