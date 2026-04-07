Deviza
EUR/HUF381,83 -0,27% USD/HUF329,92 -0,56% GBP/HUF437,06 -0,44% CHF/HUF412,37 -0,78% PLN/HUF89,26 -0,49% RON/HUF74,93 -0,22% CZK/HUF15,58 -0,25% EUR/HUF381,83 -0,27% USD/HUF329,92 -0,56% GBP/HUF437,06 -0,44% CHF/HUF412,37 -0,78% PLN/HUF89,26 -0,49% RON/HUF74,93 -0,22% CZK/HUF15,58 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 127,63 +1,72% MTELEKOM2 188 +2,01% MOL4 006 +1,5% OTP37 710 +2,39% RICHTER12 270 +0,98% OPUS455 +3,08% ANY7 100 +1,41% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS4 630 -2,59% BUMIX8 889,88 +0,02% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 611,85 +0,71% BUX126 127,63 +1,72% MTELEKOM2 188 +2,01% MOL4 006 +1,5% OTP37 710 +2,39% RICHTER12 270 +0,98% OPUS455 +3,08% ANY7 100 +1,41% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS4 630 -2,59% BUMIX8 889,88 +0,02% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 611,85 +0,71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Trump
iráni konfliktus
Amerika
fegyver

Trump teljesen kikelt magából: egy egész civilizáció fog elpusztulni ma este – órákat adott az amerikai elnök, Irán nem csak Amerikával számolna le

Iránnak már csak pár órája maradt teljesíteni Donald Trump követeléseit. Amennyiben a közel-keleti nagyhatalom nem tesz eleget ezeknek ma estig, az amerikai elnök Truth Social oldalán közölte, hogy egy egész civilizációt fog elpusztítani cserébe.
Csókási Annamária
2026.04.07, 14:39
Frissítve: 2026.04.07, 14:56

Donald Trump amerikai elnök példa nélküli, fenyegető hangvételű üzenetet osztott meg a Truth Social oldalán. Kifejtette, hogy amennyiben Irán nem teljesíti a követeléseit, elpusztítja az egész civilizációt, „amely soha többé nem fog visszatérni”. 

US President Donald Trump de elnök livers national address on war against Iran
Donald Trump amerikai elnök hátborzongató ígéretet tett Iránnak, amennyiben nem oldja fel a Hormuzi-szoros lezárását / Fotó: AFP

„Ma este egy egész civilizáció fog eltűnni, és soha többé nem tér vissza. Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de valószínűleg így lesz. Azonban most, hogy teljes és teljes körű rendszerváltás van, ahol más, okosabb és kevésbé radikalizált elmék uralkodnak, talán valami forradalmian csodálatos dolog történhet, KI TUDJA? Ma este kiderül, a világ hosszú és bonyolult történelmének egyik legfontosabb pillanatában. 47 évnyi zsarolás, korrupció és halál véget ér végre. Isten áldja Irán nagyszerű népét!” – közölte az Egyesült Államok elnöke. 

Ez azt jelenti, hogy amennyiben Irán nem teljesíti a követeléseit, Amerika elpusztítja az egész civilizációt, amely az elnök szavaival élve „soha többé nem fog visszatérni”. 

Trump korábban közölte, hogy amennyiben Irán éjfélig nem biztosítja a szabad hajózást a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorosban, az Egyesült Államok végrehajtja az ország kritikus infrastruktúrájának "teljes lerombolását" ebben azonban még civilizációk megsemmisítéséről nem esett szó.

Az elnök tudja: a Kharg-szigetet kell támadnia

Korábban Irán a Dél-Fársz gázmező elleni támadásra bosszúként rakétákat indított Katar, egyben a világ legnagyobb LNG-létesítménye ellen. Ras Laffan komplexuma súlyosan megsérült a támadás következtében, vagyis nem elég, hogy a termelés már korábban leállt, most arra is legalább heteket kell várni, hogy kijavítsák a sérüléseket. 

Az iráni akció a földgáz európai és ázsiai árának emelkedése szempontjából vörös vonal átlépését jelenti. Hasonlóan vízválasztót jelentene a kőolajpiacon az, ha jelentősen megsérülének a Perzsa-öböl északkeleti szegletében található Kharg-sziget olaj-infrastruktúrái, ezzel szinte 

teljesen elvágva Iránt az exportpiacaitól.

Bár már a háború második napján arról érkeztek értesülések, hogy támadás érhette a Kharg-sziget olajlétesítményeit, a következő napokban kiderült, hogy ilyen akkor nem történt. S bár azóta az amerikai erők csapásokat mértek a sziget katonai létesítményeire – a hivatalos közlés szerint csak ilyenekre –, az olaj-infrastruktúrák egyelőre sértetlenek. Ez a bejelentés azonban újra az apró korallszigetre irányította a globális figyelmet, amely Irán olajgazdaságának kulcseleme. 

Csak remélni tudják, hogy nem történik katasztrófa

Mohammad Tutundzsi nagykövet az AFP hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, Irán a közel-kelet olajmonarchiáihoz fordult, remélve, hogy diplomáciai és politikai eszközökkel le tudják beszélni Trumpot a támadásról. Tutundzsi a történtek ellenére azt hangsúlyozta, hogy Irán "nem kívánja fokozni a feszültséget a térségben".

Hozzátette, hogy országa folyamatosan a helyzet enyhítésére törekszik, és jóhiszeműen támogatja más államok közvetítői erőfeszítéseit. A nagykövet ugyanakkor megfenyegette az olajmonarchiákat: ha az Egyesült Államok csapást mér a létfontosságú létesítményekre, az a térség energiaexportjának "teljes és végleges leállásához" vezet.

Azt nem konkretizálta, hogy Irán milyen módon akarja véglegesen leállítani a térség energiaexportját, de vélhetően a Közel-Kelet olajállamainak további támadására utalt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
