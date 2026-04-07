Trump teljesen kikelt magából: egy egész civilizáció fog elpusztulni ma este – órákat adott az amerikai elnök, Irán nem csak Amerikával számolna le

Donald Trump amerikai elnök példa nélküli, fenyegető hangvételű üzenetet osztott meg a Truth Social oldalán. Kifejtette, hogy amennyiben Irán nem teljesíti a követeléseit, elpusztítja az egész civilizációt, „amely soha többé nem fog visszatérni”.

Donald Trump amerikai elnök hátborzongató ígéretet tett Iránnak, amennyiben nem oldja fel a Hormuzi-szoros lezárását / Fotó: AFP

„Ma este egy egész civilizáció fog eltűnni, és soha többé nem tér vissza. Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de valószínűleg így lesz. Azonban most, hogy teljes és teljes körű rendszerváltás van, ahol más, okosabb és kevésbé radikalizált elmék uralkodnak, talán valami forradalmian csodálatos dolog történhet, KI TUDJA? Ma este kiderül, a világ hosszú és bonyolult történelmének egyik legfontosabb pillanatában. 47 évnyi zsarolás, korrupció és halál véget ér végre. Isten áldja Irán nagyszerű népét!” – közölte az Egyesült Államok elnöke.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben Irán nem teljesíti a követeléseit, Amerika elpusztítja az egész civilizációt, amely az elnök szavaival élve „soha többé nem fog visszatérni”.

Trump korábban közölte, hogy amennyiben Irán éjfélig nem biztosítja a szabad hajózást a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorosban, az Egyesült Államok végrehajtja az ország kritikus infrastruktúrájának "teljes lerombolását" ebben azonban még civilizációk megsemmisítéséről nem esett szó.

Az elnök tudja: a Kharg-szigetet kell támadnia

Korábban Irán a Dél-Fársz gázmező elleni támadásra bosszúként rakétákat indított Katar, egyben a világ legnagyobb LNG-létesítménye ellen. Ras Laffan komplexuma súlyosan megsérült a támadás következtében, vagyis nem elég, hogy a termelés már korábban leállt, most arra is legalább heteket kell várni, hogy kijavítsák a sérüléseket.

Az iráni akció a földgáz európai és ázsiai árának emelkedése szempontjából vörös vonal átlépését jelenti. Hasonlóan vízválasztót jelentene a kőolajpiacon az, ha jelentősen megsérülének a Perzsa-öböl északkeleti szegletében található Kharg-sziget olaj-infrastruktúrái, ezzel szinte

teljesen elvágva Iránt az exportpiacaitól.

Bár már a háború második napján arról érkeztek értesülések, hogy támadás érhette a Kharg-sziget olajlétesítményeit, a következő napokban kiderült, hogy ilyen akkor nem történt. S bár azóta az amerikai erők csapásokat mértek a sziget katonai létesítményeire – a hivatalos közlés szerint csak ilyenekre –, az olaj-infrastruktúrák egyelőre sértetlenek. Ez a bejelentés azonban újra az apró korallszigetre irányította a globális figyelmet, amely Irán olajgazdaságának kulcseleme.