Valami történt: egyszerre húsz olajhajó úszik át a Hormuzi-szoroson, megindultak Amerika felé – Irán mindent bevet, hogy megfékezze Trumpot

Donald Trump kijelentette, hogy „el akarja venni Irán olaját”, és akár el is foglalhatja a Kharg-szigeti exportközpontot; az Egyesült Államok több hatalmas erőket von össze a Közel-Keleten, láthatóan szárazföldi offenzívára készül.

Az amerikai elnök vasárnap a Financial Timesnak adott interjújában azt mondta, hogy „inkább az olajat venné el”, és a lehetséges lépést Venezuelához hasonlította, ahol az Egyesült Államok szándéka szerint „határozatlan ideig” ellenőrizné az olajipart, miután januárban elfogták Nicolás Madurót.

Az elnök megjegyzései egy olyan időszakban hangzottak el, amikor az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja válságba sodorta a Közel-Keletet, és egy hónap alatt több mint ötven százalékkal megemelte az olaj árát.

A Brent nyersolaj ára hétfő reggel Ázsiában hordónként 116 dollár fölé emelkedett, közel a konfliktus kezdete óta mért legmagasabb szinthez.

Trump közölte, hogy tervei szerint "elvenném Irán olaját, de néhány ostoba ember az Egyesült Államokban azt mondja: ‘miért teszed ezt?’ De ők ostoba emberek.”

Egy ilyen lépés a Kharg-sziget elfoglalását jelentené, amelyen keresztül Irán olajexportjának nagy része zajlik.

Trump növelte az amerikai katonai jelenlétet a térségben:

a Pentagon 10 ezer, területfoglalására és megtartására kiképzett katona telepítését rendelte el.

Közülük mintegy 3500 katona pénteken érkezett meg,

köztük körülbelül 2200 tengerészgyalogos.

További 2200 tengerészgyalogos úton van, miközben a 82. légiszállítású hadosztály több ezer katonáját is a térségbe vezényelték.

Ugyanakkor egy ilyen támadás kockázatos lenne, növelné az amerikai veszteségek esélyét, és meghosszabbítaná a háború költségeit és időtartamát.

Lehet, hogy elfoglaljuk a Kharg-szigetet, lehet, hogy nem. Sok lehetőségünk van

– mondta Trump. „Ez azt is jelentené, hogy egy ideig ott kellene maradnunk” - tette hozzá.

Arra a kérdésre, milyen Irán védelme a szigeten, így válaszolt:

„Nem hiszem, hogy lenne bármilyen védelmük. Nagyon könnyen el tudnánk foglalni.”

Pakisztán közvetít - egyelőre nem sok sikerrel

A konfliktus az utóbbi napokban tovább szélesedett:

pénteken egy szaúd-arábiai légibázis elleni támadás 12 amerikai katonát sebesített meg, és

megrongált egy 270 millió dollár értékű amerikai E-3 Sentry felderítő repülőgépet.

A jemeni húszi lázadók ballisztikus rakétát is kilőttek Izraelre, ami egy újabb eszkalációs szakasz veszélyét vetíti előre, és elemzők szerint súlyosbíthatja a globális energiaválságot.

Ennek ellenére Trump hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államok és Irán közötti, pakisztáni „közvetítőkön” keresztül zajló közvetett tárgyalások jól haladnak.

Trump április 6-i határidőt szabott Iránnak: fogadja el a háborút lezáró megállapodást, különben az Egyesült Államok csapásokat mér az energiaszektorára.