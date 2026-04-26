Európa, az EU demográfiája, lakossági összetétele és formája erősen megváltozott az ukrán háború következményeképp. A berlini Rockwool Alapítvány tanulmánya kimutatta, tavaly 64 millió ember (egy közepes nagyságú állam teljes lakossága) mondhatta el, hogy ugyan az EU polgára, mégis a gazdasági – politikai övezeten kívül született.

Ezek soraiban természetesen benne vannak azon családok leszármazottai, akiknek szülőképes tagjai az USA-ban hozták világra gyermekeiket, hogy azok amerikai állampolgárságot kapjanak. Donald Trump amerikai elnök – sikertelenül – megkísérelte bevándorlásellenes lépései sorában ennek az ősi jognak az eltörlését.

Spanyolország és Németország a rekorderek

Tavaly a bevándorlás üteme erős maradt. Mint az Rfberlin.com honlapja megállapítja,

az elmúlt esztendőben az (ily módon való) európai (EU) lakossággyarapodás elérte a 2,1 millió főt.

Ez erős növekedést jelez, bár annak üteme csökkenőben van a 2023–2024 évek rekordja (évi 2,6 millió plusz lakos) mögött.

Az európai rekorder tavaly Spanyolország volt, ide áramlott be a bevándorlók közel egyharmada.

Abszolút értelemben Németország vitte el a pálmát, írják a tanulmány szerzői, Tommaso Frattini és Camilla Piovesan. Frattini vezető kutatója és publikáló személyisége a berlini szervezetnek. Frattini a milánói egyetem gazdasági professzora és Londonban szerzett PHD-fokozatot.

Spanyolország, a másik rekorder és Németország végeztek tavaly előtt is az első helyen Európában.

A különböző okokból befogadott menekültek abszolút számát illetően magasan Németországé az elsőbbség,

míg a lakosságban a menekültek száma százalékarányosan a legmagasabb Cipruson. A migránsok által benyújtott legtöbb menedékkérő folyamodványt

Spanyolország,

Olaszország,

Németország és

Franciaország hatóságai dolgozták fel.

Ukrán háború: visszafordíthatatlan folyamatok indultak el

Európára, Ukrajnára drámai hatást gyakorolt, hogy Oroszország 2022-es támadása – az EU egyesített kutatóközpontjának (JRC) legújabb tanulmánya. Az elemzés legdrámaibb megállapítása: Ukrajna népességcsökkenése, amely még az 2022-ben kirobbant „nagy” háború előtt is megfigyelhető volt a harci cselekmények hatására felgyorsult és

visszafordíthatatlan népességcsökkenési folyamatokat indított el.

A „visszafordíthatatlan”, egészében véve negatív jelző használata különösen meglepő az Ukrajnával szemben feltűnő jóindulatot mutató EU egyik kutatóintézete esetében. Ez a megállapítás tulajdonképpen

kétségbe vonja az EU egész jövőbeni, Ukrajnát az európai államok közösségébe gazdaságilag-politikailag-katonailag integráló politikájának alapját, az újjáépítés, Ukrajna felemelkedése megalapozottságát.

Ismeretes, hogy a 2022-es háború kitörésekor már Ukrajna Európa legszegényebb állama volt.