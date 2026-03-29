Az ország egyik fele elmenekült, a másikat elfoglalták: hogy nem omlott össze az ukrán gazdaság?

Az ukrán munkaerőpiac a háború ellenére nem omlott össze, sőt, továbbra meglepő ellenálló képességet mutat. A rugalmasság, a nyugati pénzügyi támogatás és a távmunka együtt tartja életben a gazdaság egyik legfontosabb alappillérét, a közgazdászok azonban továbbra is figyelmeztetnek, hogy ez a helyzet nem tartható fenn sokáig.

Az ukrán munkaerőpiac nemhogy túlélte, hanem alkalmazkodni is tudott a háborúhoz, azonban kérdéses, hogy meddig bírja a nyomást / Fotó: NurPhoto via AFP

Mi történik egy gazdasággal, ha a munkaerő negyede egyszerűen eltűnik: katonának megy, elmenekül, vagy a háború áldozata lesz?

A klasszikus közgazdasági válasz egyértelmű: összeomlás. Ukrajna példája azonban egészen mást mutat.

Az országban 2022-ben, a háború kirobbanása után leállították a hivatalos munkaerőpiaci felméréseket, ennek ellenére azonban a modern digitális infrastruktúra – állásportálok, adminisztratív adatok – lehetővé tette, hogy a szakértők mégis képet kapjanak a helyzetről. Tito Boeri, a milánói Bocconi Egyetem professzora felmérése szerint a rendelkezésre álló adatok minősége példátlan egy háborús gazdaság esetében.

A számok brutális sokkot jeleznek. A munkaerő mintegy negyede eltűnt az aktív gazdaságból a kormány által ellenőrzött területeken. Az álláshirdetések száma az invázió utáni első évben a felére zuhant. Ráadásul súlyos strukturális problémák is jelentkeztek: a menekültek többsége nő volt, sokan felsőfokú végzettséggel, és gyakran teljesen más gazdasági szerkezetű régiókba kerültek.

Ukrajna keleti, ipari térségeiből sokan a nyugati, inkább mezőgazdasági és szolgáltató jellegű régiókba költöztek. Ez jelentős „szakértelmi páratlanságot” okozott, vagyis a dolgozók tudása és a rendelkezésre álló munkák nem mindig találkoztak.

Az ukrán munkaerőpiac a háború minden aggasztó tünetét magán hordozza: kilőttek a fizetések, még sincs munkavállaló – és még a kifizetések is akadoznak A friss adatok szerint 2025 nyarán több mint 35 ezer esetben indult jogi eljárás bérfizetési elmaradás miatt, mintegy 2000 vállalatnál. Bár az elmaradások száma „csak” 11 százalékkal magasabb, mint a háború előtt, 2021-ben, a helyzet súlyát a háborús körülmények adják. Nagyon nehéz helyzetről árulkodik az ukrán munkaerőpiac.

A gazdaság valahogy túlélte az ukrán munkaerőpiac összeomlását

Mindezek alapján logikus lett volna a tömeges munkanélküliség és a súlyos munkaerőhiány egyidejű megjelenése. A valóság azonban árnyaltabb: a kutatások szerint a munkavállalók és állások közötti illeszkedés hatékonysága meglepően stabil maradt, különösen a nyugati régiókban, ahol kevésbé intenzívek a harcok.