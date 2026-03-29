Az ország egyik fele elmenekült, a másikat elfoglalták: hogy nem omlott össze az ukrán gazdaság?

Katonák, menekültek, átrendeződő gazdaság – minden adott volt az összeomláshoz. Mégis működik az ukrán munkaerőpiac, és ez jókora meglepetés a szakértőknek.
2026.03.29, 07:55

Az ukrán munkaerőpiac a háború ellenére nem omlott össze, sőt, továbbra meglepő ellenálló képességet mutat. A rugalmasság, a nyugati pénzügyi támogatás és a távmunka együtt tartja életben a gazdaság egyik legfontosabb alappillérét, a közgazdászok azonban továbbra is figyelmeztetnek, hogy ez a helyzet nem tartható fenn sokáig.

Az ukrán munkaerőpiac nemhogy túlélte, hanem alkalmazkodni is tudott a háborúhoz, azonban kérdéses, hogy meddig bírja a nyomást / Fotó: NurPhoto via AFP

Mi történik egy gazdasággal, ha a munkaerő negyede egyszerűen eltűnik: katonának megy, elmenekül, vagy a háború áldozata lesz?

A klasszikus közgazdasági válasz egyértelmű: összeomlás. Ukrajna példája azonban egészen mást mutat.

Az országban 2022-ben, a háború kirobbanása után leállították a hivatalos munkaerőpiaci felméréseket, ennek ellenére azonban a modern digitális infrastruktúra – állásportálok, adminisztratív adatok – lehetővé tette, hogy a szakértők mégis képet kapjanak a helyzetről. Tito Boeri, a milánói Bocconi Egyetem professzora felmérése szerint a rendelkezésre álló adatok minősége példátlan egy háborús gazdaság esetében.

A számok brutális sokkot jeleznek. A munkaerő mintegy negyede eltűnt az aktív gazdaságból a kormány által ellenőrzött területeken. Az álláshirdetések száma az invázió utáni első évben a felére zuhant. Ráadásul súlyos strukturális problémák is jelentkeztek: a menekültek többsége nő volt, sokan felsőfokú végzettséggel, és gyakran teljesen más gazdasági szerkezetű régiókba kerültek.

Ukrajna keleti, ipari térségeiből sokan a nyugati, inkább mezőgazdasági és szolgáltató jellegű régiókba költöztek. Ez jelentős „szakértelmi páratlanságot” okozott, vagyis a dolgozók tudása és a rendelkezésre álló munkák nem mindig találkoztak.

Az ukrán munkaerőpiac a háború minden aggasztó tünetét magán hordozza: kilőttek a fizetések, még sincs munkavállaló – és még a kifizetések is akadoznak

A friss adatok szerint 2025 nyarán több mint 35 ezer esetben indult jogi eljárás bérfizetési elmaradás miatt, mintegy 2000 vállalatnál. Bár az elmaradások száma „csak” 11 százalékkal magasabb, mint a háború előtt, 2021-ben, a helyzet súlyát a háborús körülmények adják. Nagyon nehéz helyzetről árulkodik az ukrán munkaerőpiac.

A gazdaság valahogy túlélte az ukrán munkaerőpiac összeomlását

Mindezek alapján logikus lett volna a tömeges munkanélküliség és a súlyos munkaerőhiány egyidejű megjelenése. A valóság azonban árnyaltabb: a kutatások szerint a munkavállalók és állások közötti illeszkedés hatékonysága meglepően stabil maradt, különösen a nyugati régiókban, ahol kevésbé intenzívek a harcok.

Ennek több oka van. Az egyik legfontosabb a nyugati országok folyamatos pénzügyi támogatása, amely stabilizálta a gazdaság alapjait. Emellett kulcsszerepet játszott a rugalmasság, ahogy a cégek és a dolgozók is alkalmazkodtak az új helyzethez:

  • a nők vállalták el a korábban férfiak által dominált munkákat;
  • nőtt az idősebb munkavállalók aránya;
  • és egyre több figyelem irányult a fogyatékkal élők bevonására is.

A másik döntő tényező a távmunka volt. Ez alapvetően különbözteti meg a mostani háborút a korábbiaktól. Az internet működése lehetővé tette, hogy sok fehérgalléros dolgozó akkor is ukrán cégeknek dolgozzon, ha már elhagyta az országot.

A felmérések szerint a külföldre menekült, korábban dolgozó ukránok mintegy 16 százaléka továbbra is hazai vállalatoknak dolgozik.

Ez nemcsak a jelen szempontjából fontos, hanem a jövő miatt is. Azok, akik megtartják a kapcsolatot munkaadóikkal, nagyobb eséllyel térhetnek vissza a háború után.

Ugyanakkor a problémák nem tűntek el: az emberhiány egyre nehezebben megoldható gond mind a fronton, mind a civil gazdaságban, s bár a háború végén a katonák egy része visszatérhet, a menekültek esetében már nem ilyen egyértelmű a helyzet.

A legfrissebb felmérések szerint a külföldre távozott ukránoknak csak 43 százaléka tervezi a hazatérést, 36 százalékuk nem. Ráadásul a fiatalabbak nagyobb arányban maradnának külföldön, inkább az idősebbek térnének vissza, ami tovább rontja az ország demográfiai kilátásait.

Óriási bajban van Zelenszkij, máris összefeszültek az IMF-fel: Ukrajna a maradék pénzét is elbukhatja – muszáj lesz újraindítani a Barátság vezetéket

A parlamenti bénultság miatt milliárdos támogatások csúszhatnak vagy akár el is tűnhetnek. Súlyos gazdasági következményekkel járhat, hogy Ukrajna nem tudja időben elfogadni a szükséges reformokat.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

