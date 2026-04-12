Választás 2026: vége van, jönnek az első eredmények – ez vár Magyarországra április 12-én este és éjjel
Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás - mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI). A választás 2026-os alakulásának most jön a legizgalmasabb szakasza, az eredmények közlése.
Az első, nyilvánosságra hozott részeredmény 20 óra után érkezett meg A feldolgozottság nagyon alacsony, 3,37 százalék, de ez alapján
a Fidesz listán 53,18, a Tisza 38,68 százalékot ért el.
A Mi Hazánk 6 százalékon áll. Az egyéni mandátumokkal együtt viszont összesen a Tiszának 91 mandátuma van, 76 a Fidesz-KDNP-nek. A Mi Hazánk 9-cel áll.
20:15-kor újabb adatcsomagot közölt az NVI, ez már majdnem 7 százalékos eredményt mutat. Listán a Fidesz vezet majdnem 24 ezer szavazattal, a Tisza 21 szavazat fölött tart. Az egyéni kmandátumokkal együtt azonban a Tisza 110 mandtázumnál jár, a Fidesz pedig 71-nél.
20:30-kor újabb adatcsomag frissült, 14,72 százalékos feldolgozottságnál. A Tisza átvette listán a vezetést 84 ezer szavazattal, a Fidesz 77 ezer szavazatnál jár. Ugyanakkor fontos, hogy a lista feldolgozottsága jóval alacsonyabb, mintegy 6 százalék.
Az egyénikben 89 mandátumnál jár a Tisza, a Fidesz 16-nál, a Mi Hazánk 8-nál.
Nem sokkal 20:40 előtt újabb adatcsomagot frissített az NVI. A feldolgozottság 21,54 százalék. A listán azt látjuk, hogy a Tisza vezet 49,43 százalékkal 166 ezer szavazattal.
A Fidesz 42 százalékon áll, 141 ezer szavazattal. A mandátumok alakulása az egyénikkel együtt az alábbi.
Választás 2026: ez vár Magyarországra április 12-én este
A szavazókörök vasárnap esti bezárása után a szavazatszámláló bizottságok elkezdték összesíteni az országgyűlési választáson leadott voksokat, de a külképviseleteken, illetve az átjelentkezéssel leadott szavazatok "bevárása" miatt a választás egyéni választókerületi eredményeit
legkésőbb jövő szombaton
– amennyiben a jelöltek között száz, vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor hétfőn – kell megállapítaniuk az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak, addig csak előzetes eredményekről lehet beszélni.
A szavazókörök bezárása után a 10 047 szavazókör többségében elkezdték összeszámolni a szavazatokat, és jegyzőkönyvet is kiállítanak a szavazás szavazóköri eredményéről. Mind a 106 egyéni választókerületben lesz egy szavazókör, amelyben nem számolják össze a voksokat. Ezek azok a szavazókörök, amelyeket korábban kijelöltek a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksainak összeszámlálására.
Ezekben a szavazókörökben a voksolás lezárultakor beragasztották az urna nyílását, és a helyi választási irodába szállítják az urnákat, ahol biztonságos helyen őrzik. Ezeket az urnákat csak azt követően lehet felbontani, és a bennük lévő voksokat megszámlálni, ha megérkeztek a választókerületbe a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatok is.
Az átjelentkezéssel szavazóknak zöld borítékba kellett tenniük a szavazatukat vasárnap, ezek a borítékok az NVI-hez kerülnek, legkésőbb hétfőn. A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnáknak csütörtök éjfélig kell megérkezniük az NVI-be.
- Az NVI ezt követően választókerületenként szortírozza ezeket az "utazó" szavazatokat,
- majd eljuttatja a voksokat a megfelelő választókerületekbe.
- Itt átadják az "utazó" szavazatokat a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri az "utazó" szavazatokkal, és így számlálja meg a szavazatokat,
- majd jegyzőkönyvet állít ki külön az egyéni választókerületi szavazás eredményéről és külön az országos listás szavazás eredményéről.
Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság (szszb) eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság (legkésőbb a szavazást követő hatodik napon, azaz szombaton, amennyiben a jelöltek között száz, vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor hétfőn) megállapítja a választás választókerületi eredményét, tulajdonképpen azt, hogy
ki nyerte a mandátumot a választókerületben.
A területi választási bizottság az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján (ugyancsak legkésőbb szombaton) megállapítja az országos listás választás területi részeredményét, amelyről jegyzőkönyvet állít ki és azt eljuttatja az NVI-hez.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét az NVI foglalja jegyzőkönyvbe.
A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján,
legkésőbb május 4-én.
Az NVB a beérkezett jegyzőkönyvek alapján összesíti a listákra leadott érvényes szavazatokat, valamint a töredékszavazatokat, és megállapítja, hogy mely jelölőszervezetek listái érték el a mandátumszerzési küszöböt, ez egy lista esetében az országos listás szavazatok 5 százaléka, két párt közös listája esetén 10 százaléka, kettőnél több párt esetén a 15 százaléka.
A parlamentbe jutási küszöb meghatározása után az NVB megállapítja, melyik lista hány mandátumra jogosult az országos listáról (ezt szavazatarányosan osztják szét a listák között), valamint hogy a pártok listáiról ki szerzett mandátumot.
Az országgyűlési választáson tehát két szinten történik az eredmények megállapítása:
- az egyéni választókerületekben mandátumhoz jutott képviselők körét a 106 egyéni választókerületi választási bizottság állapítja meg,
- az országos listáról mandátumhoz jutottakat pedig a Nemzeti Választási Bizottság.