Ezt kevesen tudják: kicsoda JD Vance, az új Trump, aki kedden Magyarországra jön? Bemutatjuk az amerikai alelnököt

Az amerikai alelnök bizonyos értelemben túlmutat Trumpon, a trumpi hatalmi logika kövektező fázisát képviseli: egyszerre épít narratívát, hálózatot és ideológiát. JD Vance egyszerre beszéli az elit és a munkásosztály nyelvét, egyszerre épít narratívát, hálózatot és ideológiát.
2026.04.06, 20:04
Frissítve: 2026.04.06, 20:05

JD Vance amerikai alelnök politikai pályája az elmúlt évek egyik leggyorsabb és leginkább vitatott karrieríve. Az angolszász sajtó nem pusztán politikusként, hanem egy új jobboldali stratégia kulcsfigurájaként értelmezi.

JD Vance
JD Vance amerikai alelnök - egy új politikai archetípust testesít meg / Fotó: AFP

A Financial Times Vance-ről szóló összeállítása egyfajta "intellektuális trumpistaként" jellemzi, aki a populista politikát strukturáltabb, ideológiailag koherensebb formába emeli. Nem pusztán Trump-követő, hanem rendszerépítő szereplőként jellemzi. Jó példa erre a republikánus Vance kapcsolata a hagyományosan demokrata Szilícium-völggyel, vagyis az amerikai technokrata elittel. E szerint képes volt úgymond átállítani a tech-szektor nagyágyúit; Peter Thiel és más befektetők támogatása nemcsak finanszírozási háttér, hanem egy szélesebb stratégiai projekt része: 

egy olyan jobboldal felépítése, amely egyszerre elit-kompatibilis és populista.

Vance - finoman szólva - határozottan letette névjegyét a külpolitikában is. Emlékezetes híres beszéde, amelyet a müncheni biztonságpolitikai konferencián mondott - rendesen kiosztotta, helyrerakta az európai baloldali, hagyományos elitet. Európai konzervatív, radikális vezetők ugyanakkor "inspirálónak nevezték megszólalását. Amerikai szempontból nézve így 

Vance nem csupán alelnök, amerikai politikus, hanem képvisel egyfajta exportálható ideológia irányvonalat is - alternatívaként a hagyományos amerikai baloldali, demokrata irányvonallal szemben. 

A gyakran kritikus hangvételt megűtő Atlantic című lap „The Talented Mr. Vance” című cikkében például kiemeli, hogy Vance kivételesen adaptív politikus. 

  • Képes volt kulturális kommentátorból - utalva első, gyermekkorát bemutató könyvére (Hillbilly Elegy), nagyon rövid idő alatt 
  • hatalmi politikussá válni, jellemzi egyfajta stratégiai intelligencia. 

A kommentárosk Vance-t tudatosan építkező, hosszú távon gondolkodó politikusként írják le, 

aki képes hidat ácsolni a politikai elit és a munkásosztály között. 

Így könnyen lehet, hogy ő lesz a republikánus párt jövőbeni - Trump utáni - meghatározó személyisége.

Vance egy új politikai archetípust testesít meg

A jelenlegi amerikai alelnököt narratív politikusként jellemzik, aki képes a saját élettörténetét (a vidéki szegénységből Yale-ig) politikai eszközzé tenni. 

  • Egyszerre tud az amerikai elitegyetemek (Harvard-Yale) és 
  • a Trump alapvető bázisának számító elszegényedett munkásosztály, a rozsdaövezet (Rust Belt) nyelvén beszélni. 
  • Ugyanakkor jelentős politikai-ideológiai innovációkra is képes, vagyis nem csak résztvevője a politikának, hanem formálni is akarja annak kereteit.

Az elemzők - pártállástól és ideológiai szimpátiától függetlenül - megjegyzik, hogy Vance bizonyos képességekben túlmutat Trumpon, a trumpi hatalmi logika kövektező fázisát képviseli: egyszerre épít narratívát, hálózatot és ideológiát.

