EUR/HUF384,32 -1,08% USD/HUF333 -1,8% GBP/HUF440,33 -1,41% CHF/HUF415,97 -1,87% PLN/HUF89,57 -1,08% RON/HUF75,38 -1,07% CZK/HUF15,66 -1,02%
BUX121 380,56 +0,5% MTELEKOM2 065 +0,73% MOL3 956 -1,4% OTP35 420 +1,14% RICHTER11 840 -0,5% OPUS468,5 +10,5% ANY6 800 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 420 -5,96% BUMIX8 859,86 +2,23% CETOP4 066,65 +1,34% CETOP NTR2 548,01 +1,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Máris megnevezték Trump utódját, ő lehet a következő amerikai elnök: csak egyvalaki akadályozhatja meg a republikánusok közül

A következő amerikai elnökválasztáson biztos, hogy kemény ellenfele lesz a demokratáknak. Marco Rubio népszerűsége rövid idő alatt ugrásszerűen nőtt, miközben JD Vance vezető pozíciója megmaradt, így valószínűleg kettejük között fog eldőlni, hogy ki lesz a republikánus jelölt.
2026.03.31, 18:16
Frissítve: 2026.03.31, 18:38

A 2028-as republikánus elnökjelöltségért folytatott küzdelem még a hivatalos kampány kezdete előtt érdekes fordulatot vett: Marco Rubio gyorsan növeli támogatottságát, míg JD Vance alelnök továbbra is az egyértelmű favorit.

US President Trump receives Federal Chancellor Merz JD Vance
A CPAC szavazása és New Hampshire-i felmérések alapján – bár Marco Rubio egyre komolyabb szereplő a mezőnyben – JD Vance stabilan tartja vezető pozícióját / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

JD Vance továbbra is a favorit a MAGA- és America First-szavazók körében, a Konzervatív Politikai Akciókonferencia (CPAC) idei szavazásán 53 százalékkal első helyen végzett. 

Ez a támogatottság magasabb, mint bármelyik más jelölté a CPAC történetében Donald Trump kivételével.

Ugyanakkor Marco Rubio gyorsan növeli politikai súlyát. A floridai szenátor és külügyminiszter a CPAC szavazásán 35 százalékot szerzett, míg tavaly mindössze 3 százalékot kapott. Rubio feladatainak bővülése, így a venezuelai amerikai műveletek és az Irán elleni hónapokig tartó csapások során szerzett láthatósága növelte az elnökválasztási esélyeit.

Trump az egész világ előtt megnevezte, ki lehet az utódja: ő lehet a következő amerikai elnök és alelnök – „Nagyon nehéz lenne legyőzni ezt a párost”

Donald Trump pozitívan értékelte JD Vance alelnököt és Marco Rubio külügyminisztert, mindkettőjüket nagyon intelligensnek nevezte.

A New Hampshire-i Saint Anselm College felmérései és egyes országos kutatások is hasonló tendenciát mutatnak: Rubio támogatottsága folyamatosan nő, miközben Vance továbbra is az élmezőnyben marad. Neil Levesque, a felmérést felügyelő igazgató a Fox Newsnak elmondta: „Rubio egyre kedveltebb, mert a választók kompetens és stabil politikusként látják a kabinetben, és Trump-támogatók reagálnak erre.”

Nem kell JD Vance és Marco Rubio között választani

Trump is erősíti Rubio pozícióját, amikor „a történelem legnagyobb külügyminiszterének” nevezte, miközben a Vance–Rubio-párost legyőzhetetlenként hirdette. Ugyanakkor a volt elnök Vance-t tekinti örökösének: „Ő az alelnök, ezért valószínűleg az ő jelöltsége a legvalószínűbb” – mondta korábban.

Vance és Rubio hangsúlyozzák, hogy közöttük nincs rivalizálás. Vance szerint: „Marco a legközelebbi barátom a kabinetben”, és hozzátette: „Érdekes, hogy a média mindig próbál konfliktust kreálni, ahol nincs.” Rubio pedig jelezte, hogy támogatja Vance esetleges indulását:

Ha JD Vance elindul, ő lesz a jelöltünk, és én az elsők között leszek, aki támogatja.

Mindeközben republikánus donorok egy csoportja a háttérben dolgozik Rubio politikai profiljának erősítésén. A párton belül egyelőre óvatos izgalom uralkodik: Vance a stabil favorit, Rubio pedig a gyorsan közelítő feltörekvő. A 2028-as előválasztás így még évekkel a kampány kezdete előtt izgalmas versenyt ígér a republikánusoknál.

Trump embere Budapestre jön: egyenesen a Fehér Házból kap támogatást Orbán Viktor – Washington kiemelt figyelmet szentel a választásoknak

Újabb magas rangú amerikai politikus érkezhet Budapestre, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktor miniszterelnököt. JD Vance látogatása komoly geopolitikai üzenetet is hordoz, megerősítve hazánk pozícióját az EU-ban és a globális diplomáciában egyaránt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu