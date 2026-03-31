Máris megnevezték Trump utódját, ő lehet a következő amerikai elnök: csak egyvalaki akadályozhatja meg a republikánusok közül

A 2028-as republikánus elnökjelöltségért folytatott küzdelem még a hivatalos kampány kezdete előtt érdekes fordulatot vett: Marco Rubio gyorsan növeli támogatottságát, míg JD Vance alelnök továbbra is az egyértelmű favorit.

A CPAC szavazása és New Hampshire-i felmérések alapján – bár Marco Rubio egyre komolyabb szereplő a mezőnyben – JD Vance stabilan tartja vezető pozícióját / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

JD Vance továbbra is a favorit a MAGA- és America First-szavazók körében, a Konzervatív Politikai Akciókonferencia (CPAC) idei szavazásán 53 százalékkal első helyen végzett.

Ez a támogatottság magasabb, mint bármelyik más jelölté a CPAC történetében Donald Trump kivételével.

Ugyanakkor Marco Rubio gyorsan növeli politikai súlyát. A floridai szenátor és külügyminiszter a CPAC szavazásán 35 százalékot szerzett, míg tavaly mindössze 3 százalékot kapott. Rubio feladatainak bővülése, így a venezuelai amerikai műveletek és az Irán elleni hónapokig tartó csapások során szerzett láthatósága növelte az elnökválasztási esélyeit.

A New Hampshire-i Saint Anselm College felmérései és egyes országos kutatások is hasonló tendenciát mutatnak: Rubio támogatottsága folyamatosan nő, miközben Vance továbbra is az élmezőnyben marad. Neil Levesque, a felmérést felügyelő igazgató a Fox Newsnak elmondta: „Rubio egyre kedveltebb, mert a választók kompetens és stabil politikusként látják a kabinetben, és Trump-támogatók reagálnak erre.”

Nem kell JD Vance és Marco Rubio között választani

Trump is erősíti Rubio pozícióját, amikor „a történelem legnagyobb külügyminiszterének” nevezte, miközben a Vance–Rubio-párost legyőzhetetlenként hirdette. Ugyanakkor a volt elnök Vance-t tekinti örökösének: „Ő az alelnök, ezért valószínűleg az ő jelöltsége a legvalószínűbb” – mondta korábban.

Vance és Rubio hangsúlyozzák, hogy közöttük nincs rivalizálás. Vance szerint: „Marco a legközelebbi barátom a kabinetben”, és hozzátette: „Érdekes, hogy a média mindig próbál konfliktust kreálni, ahol nincs.” Rubio pedig jelezte, hogy támogatja Vance esetleges indulását:

Ha JD Vance elindul, ő lesz a jelöltünk, és én az elsők között leszek, aki támogatja.

Mindeközben republikánus donorok egy csoportja a háttérben dolgozik Rubio politikai profiljának erősítésén. A párton belül egyelőre óvatos izgalom uralkodik: Vance a stabil favorit, Rubio pedig a gyorsan közelítő feltörekvő. A 2028-as előválasztás így még évekkel a kampány kezdete előtt izgalmas versenyt ígér a republikánusoknál.