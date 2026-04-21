Nekiestek az észtek Zelenszkijnek, miután az ukrán elnök egy orosz támadásról beszélt – „Ez nyilvánvalóan nyugtalanító”
Észt politikusok szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal riogat, hogy Oroszország a balti államok elleni támadásra készülhet, ami megnehezíti a szövetségesek közötti együttműködést – írja a Pravda az észt közszolgálati műsorszolgáltató, az ERR beszámolója alapján.
Zelenszkij még vasárnap egy tévéinterjúban azt mondta, hogy Oroszország talán nem a kormánykritika elfojtása érdekében korlátozza az internet-hozzáférést, hanem azért, hogy megelőzze a tervezett nagyszabású mozgósítás miatt kialakuló társadalmi nyugtalanságot. Szerinte egy ilyen mozgósítás célja lehet egy nagy volumenű támadás Ukrajna vagy a balti államok ellen. Zelenszkij kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy egy esetleges támadás esetén a NATO alkalmazná-e az 5. cikkelyt, amely a kollektív védelemről szól.
Az észtek szerint Zelenszkij csak riogat az orosz támadással, ami ártalmas
Margus Tsahkna észt külügyminiszter az ERR-nek azt mondta, hogy a 2022-ben kezdődött teljes körű háború óta Ukrajna többször figyelmeztetett arra, hogy Oroszország más országokat is célba vehet, különösen a balti államokat.
Tsahkna szerint azonban egy szövetséges ilyen kijelentései nem segítik az együttműködést, és úgy véli, Zelenszkij állításai nem felelnek meg a valóságnak.
„Először is, ezek az állítások nem egyeznek meg a hírszerzési információinkkal vagy a fenyegetettség értékelésével. Nem látjuk, hogy Oroszország erőket összpontosítana, vagy katonailag készülne a NATO vagy a balti államok megtámadására; éppen ellenkezőleg. Oroszország nincs erős helyzetben az ukrán fronton és gazdaságilag sem.”
Tsahkna hozzátette, hogy nincs ok kétségbe vonni a NATO 5. cikkelyének érvényességét. „Természetesen nem erősíti a helyzetet, amikor Donald Trump amerikai elnök kritizálja az európai szövetségeseket a NATO kapcsán. De ez nem jelenti azt, hogy a NATO ne lenne képes reagálni, és teljesen biztos, hogy válaszolna, ha bármely tagállamot támadás érné” – mondta, hangsúlyozva, hogy Észtországnak a szövetségen kívül saját védelmi képességei is vannak.
Marko Mihkelson, az észt parlament külügyi bizottságának elnöke szintén úgy nyilatkozott, hogy nem először hangzik el az ukrán vezetés részéről, hogy a balti államok lehetnek a következő célpontok.
Mintha Európának üzengetnének: ha mi gyengébb helyzetbe kerülünk vagy veszítünk, ti lesztek a következők – különösen a balti államok. Ez egyértelműen nyugtalanító, és erősíti Oroszország narratíváját, hogy ők nyernek, előrenyomulnak, miközben ti visszavonultok és veszítetek.
Hozzátette, hogy Zelenszkijnek nem kellene hozzájárulnia az orosz narratívák terjedéséhez. Mihkelson szerint komoly fenyegetések esetén az ilyen üzeneteket közvetlenül a szövetségesek között kellene megvitatni, nem pedig a médián keresztül, ahol gyakran spekuláció szintjén maradnak.
„Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a NATO-nak egységesnek kell lennie, és készen kell állnia Putyin lépéseire. Egyetértek abban, hogy senki sem ásta alá jobban az 5. cikkely hitelességét, mint Donald Trump, de az ukrán elnök is hozzájárul ehhez” – mondta Mihkelson.
Martin Helme, az Észt Konzervatív Néppárt (EKRE) vezetője szerint
Zelenszkij célja az ilyen kijelentésekkel az, hogy félelmet keltsen, és ezzel több katonai támogatásra ösztönözze a szövetségeseket.
„Az emberek folyamatos stresszben és félelemben tartása már nem működik úgy, hogy mindenki fókuszáltabban lépjen fel a háborús fenyegetés ellen vagy jobban tervezzen; inkább üres retorikai kapkodássá vált” – mondta.