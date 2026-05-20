Deviza
EUR/HUF360,1 -0,43% USD/HUF310,08 -0,5% GBP/HUF416,15 -0,33% CHF/HUF393,24 -0,47% PLN/HUF84,78 -0,37% RON/HUF68,8 -0,62% CZK/HUF14,82 -0,32% EUR/HUF360,1 -0,43% USD/HUF310,08 -0,5% GBP/HUF416,15 -0,33% CHF/HUF393,24 -0,47% PLN/HUF84,78 -0,37% RON/HUF68,8 -0,62% CZK/HUF14,82 -0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 183,85 -0,45% MTELEKOM2 626 -1,07% MOL4 000 -1,5% OTP40 790 +0,2% RICHTER12 290 -0,73% OPUS310 +3,06% ANY7 810 +0,77% AUTOWALLIS150 -0,67% WABERERS4 500 -2,22% BUMIX9 173,8 -1,07% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 833,88 +0,8% BUX131 183,85 -0,45% MTELEKOM2 626 -1,07% MOL4 000 -1,5% OTP40 790 +0,2% RICHTER12 290 -0,73% OPUS310 +3,06% ANY7 810 +0,77% AUTOWALLIS150 -0,67% WABERERS4 500 -2,22% BUMIX9 173,8 -1,07% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 833,88 +0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
együttműködés
iráni konfliktus
iráni háború
Egyesült Államok
Bulgária
Közel-Kelet
Irán
NATO

Lecsapott Trumpra a kis EU-tagállam, merész feltétellel álltak elő, amit Románia nem mert

Már Donald Trump is látja, hogy nem lesz villámháború az iráni konfliktus. Bulgária hajlandó logisztikai segítséget nyújtani az amerikaiaknak, de cserébe kér valamit.
VG
2026.05.20, 16:01
Frissítve: 2026.05.20, 16:24

Egyre több jel utal arra, hogy elhúzódó közel-keleti konfliktusra készülhetünk. Az Amerikai Egyesült Államok várhatóan arra fogja kérni Bulgáriát, hogy hosszabbítsa meg azoknak az amerikai tankergépeknek az állomásozását, amelyek nem sokkal az Irán elleni csapások megkezdése előtt érkeztek Szófiába – közölte Rumen Radev bolgár miniszterelnök.

Amerikai Egyesült Államok USA Bulgária, Szófia Közel-Kelet, Irán, iráni háború, iráni konfliktus
Bulgáriában állomásozó amerikai tankergépek / Fotó: Daniel Yovkov / NurPhoto / AFP

Az újonnan kinevezett kormányfő szerdai kormányülésen arról számolt be minisztereinek, hogy előző nap telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel és Pete Hegseth védelmi miniszterrel arról, hogy a repülőgépek az eredetileg megállapított május végi határidőn túl is Bulgáriában maradhassanak – írta a Bloomberg.

Radev az egyeztetéseket követően arról tájékoztatta a kabinet tagjait, hogy arra számít, az amerikai fél hivatalosan is kérni fogja a gépek hosszabb idejű bolgár állomásoztatását, és hangsúlyozta, hogy az Amerikai Egyesült Államok stratégiai partner és szövetséges.

Az üzemanyag-utántöltő repülőgépeket először február közepén észlelték a balkáni ország fővárosának polgári repülőterén. Azóta a szófiai kormányt az ellenzék többször is bírálta amiatt, hogy katonai támogatást nyújt az Washington iráni hadműveleteihez.

Bulgária is kér valamit az amerikaiaktól

Miközben a bolgár kormány és az amerikai nagykövetség is azt állította, hogy a gépek a NATO előretolt jelenlétéhez kapcsolódó hadgyakorlatok céljából tartózkodnak a térségben, Marco Rubio amerikai külügyminiszter méltatta több más ország mellett Bulgáriát is, amiért logisztikai támogatást nyújt az Amerikai Egyesült Államok közel-keleti hadműveleteihez.

Radev hozzátette, hogy a repülőgépekről folytatott egyeztetés során arra kérte Trumpot, hogy a bolgár állampolgárok számára tegye lehetővé a vízummentes beutazást az Egyesült Államokba.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu