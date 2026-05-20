Ezt az északi káoszt nem kívánnánk: ukrán drón miatt föld alá menekültek, Moszkva ellen megmentést kértek – videók
Miközben Litvániában légiriadóra figyelmeztető üzeneteket kaptak a lakosok, és többeket bunkerekbe küldtek egy eltévedt ukrán drón miatt, Oroszország már katonai fenyegetéseket fogalmazott meg a balti államokkal szemben. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy észt, lett és litván európai parlamenti képviselők közösen fordultak az Európai Unió vezetéséhez, kemény fellépést követelve az orosz fenyegetéssel szemben.
A balti politikusok szerint Oroszország már nemcsak Ukrajnát, hanem közvetve az EU és a NATO keleti tagállamait is nyomás alá helyezi, miközben a régióban egyre gyakoribbá válnak a drónincidensek és a légtérsértések.
Moszkva azzal vádolta Lettországot, hogy az ország légterét Ukrajna orosz célpontok elleni dróntámadásokhoz használja.
Az orosz fél ezt követően május 19-én már arról beszélt, hogy akár lettországi kormányzati célpontok ellen is csapást mérhet.
A balti EP-képviselők szerint ez nyílt fenyegetés egy uniós tagállammal szemben, amelyet Brüsszelnek egyértelműen vissza kell utasítania – írja a The Kyiv Independent.
A 15 politikus által aláírt levélben azt írták: világossá kell tenni, hogy az Európai Unió egyetlen tagállamát sem lehet katonai fenyegetésekkel megfélemlíteni. Emellett azt is sürgették, hogy az Európai Bizottság segítse a balti országokat a légtér teljes ellenőrzésében és a drónvédelmi rendszerek fejlesztésében, különösen azért, mert az elmúlt időszakban több azonosítatlan vagy eltévedt drón is megjelent a térségben.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy május 20-án Litvániában hivatalos riasztást adtak ki egy újabb légtérincidens miatt.
A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy vonuljanak óvóhelyekre és bunkerekbe, miközben a hadsereg vizsgálta az ország légterébe belépő objektumot. A régióban az utóbbi hetekben több repülőtér működését is ideiglenesen korlátozták hasonló esetek miatt.
Észtországban néhány nappal korábban egy NATO-vadászgép lőtt le egy feltételezhetően ukrán drónt, amely az ország légterébe sodródott. A vizsgálatok szerint nem kizárt, hogy az eszköz navigációs rendszerét Oroszország zavarta meg elektronikai hadviseléssel, és emiatt tért le eredeti útvonaláról. A balti országok már régóta attól tartanak, hogy az orosz„”ukrán háború mellékhatásai fokozatosan átterjedhetnek a szövetség keleti határaira is.
Ha nem lenne háború, nem lenne baj
Az Európai Bizottság részéről Ursula von der Leyen is megszólalt az ügyben. Az Európai Bizottság elnöke elfogadhatatlannak nevezte az orosz fenyegetéseket, és közölte: az EU tovább erősíti a keleti tagállamok biztonságát. A brüsszeli álláspont szerint ugyanakkor a drónincidensek elsődleges oka maga az orosz agresszió, hiszen a háború nélkül ilyen helyzetek sem alakulnának ki az uniós légtér közelében.
A mostani incidensek azért is különösen veszélyesek, mert egyre kisebb a különbség egy véletlen légtérsértés és egy tudatos katonai provokáció között. Egy eltévedt drón vagy elektronikai zavarás könnyen olyan helyzetet teremthet, amelyben a NATO-tagállamoknak percek alatt kell dönteniük katonai válaszlépésekről. A balti országok ezért próbálják elérni, hogy az EU ne pusztán diplomáciai ügyként kezelje az ilyen fenyegetéseket, hanem konkrét védelmi és légvédelmi kapacitásokat is gyorsabban építsen ki a térségben.