Ezt az északi káoszt nem kívánnánk: ukrán drón miatt föld alá menekültek, Moszkva ellen megmentést kértek – videók

Miközben Litvániában légiriadóra figyelmeztető üzeneteket kaptak a lakosok, és többeket bunkerekbe küldtek egy eltévedt ukrán drón miatt, Oroszország már katonai fenyegetéseket fogalmazott meg a balti államokkal szemben. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy észt, lett és litván európai parlamenti képviselők közösen fordultak az Európai Unió vezetéséhez, kemény fellépést követelve az orosz fenyegetéssel szemben.

Teljes pánik északon: orosz fenyegetés után bunkerekbe küldték a litvánokat – a balti államok már az EU segítségét kérik Moszkva miatt / Fotó: FoxPictures

A balti politikusok szerint Oroszország már nemcsak Ukrajnát, hanem közvetve az EU és a NATO keleti tagállamait is nyomás alá helyezi, miközben a régióban egyre gyakoribbá válnak a drónincidensek és a légtérsértések.

Moszkva azzal vádolta Lettországot, hogy az ország légterét Ukrajna orosz célpontok elleni dróntámadásokhoz használja.

Az orosz fél ezt követően május 19-én már arról beszélt, hogy akár lettországi kormányzati célpontok ellen is csapást mérhet.

A balti EP-képviselők szerint ez nyílt fenyegetés egy uniós tagállammal szemben, amelyet Brüsszelnek egyértelműen vissza kell utasítania – írja a The Kyiv Independent.

A 15 politikus által aláírt levélben azt írták: világossá kell tenni, hogy az Európai Unió egyetlen tagállamát sem lehet katonai fenyegetésekkel megfélemlíteni. Emellett azt is sürgették, hogy az Európai Bizottság segítse a balti országokat a légtér teljes ellenőrzésében és a drónvédelmi rendszerek fejlesztésében, különösen azért, mert az elmúlt időszakban több azonosítatlan vagy eltévedt drón is megjelent a térségben.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy május 20-án Litvániában hivatalos riasztást adtak ki egy újabb légtérincidens miatt.

A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy vonuljanak óvóhelyekre és bunkerekbe, miközben a hadsereg vizsgálta az ország légterébe belépő objektumot. A régióban az utóbbi hetekben több repülőtér működését is ideiglenesen korlátozták hasonló esetek miatt.

Észtországban néhány nappal korábban egy NATO-vadászgép lőtt le egy feltételezhetően ukrán drónt, amely az ország légterébe sodródott. A vizsgálatok szerint nem kizárt, hogy az eszköz navigációs rendszerét Oroszország zavarta meg elektronikai hadviseléssel, és emiatt tért le eredeti útvonaláról. A balti országok már régóta attól tartanak, hogy az orosz„”ukrán háború mellékhatásai fokozatosan átterjedhetnek a szövetség keleti határaira is.