Deviza
EUR/HUF357,14 +0,39% USD/HUF304,23 +0,73% GBP/HUF411,35 +0,12% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,09 +0,23% RON/HUF68,63 +0,45% CZK/HUF14,69 +0,44% EUR/HUF357,14 +0,39% USD/HUF304,23 +0,73% GBP/HUF411,35 +0,12% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,09 +0,23% RON/HUF68,63 +0,45% CZK/HUF14,69 +0,44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 211,86 -0,78% MTELEKOM2 430 +0,82% MOL4 132 +0,63% OTP41 990 -1,41% RICHTER12 440 -1,29% OPUS298 -4,7% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 740 0% BUMIX9 192,2 +0,77% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 810,21 -0,81% BUX133 211,86 -0,78% MTELEKOM2 430 +0,82% MOL4 132 +0,63% OTP41 990 -1,41% RICHTER12 440 -1,29% OPUS298 -4,7% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 740 0% BUMIX9 192,2 +0,77% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 810,21 -0,81%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
űrkutatás
Apollo-11
NASA

UFO-fájlok: újabb dokumentumok kerültek nyilvánosságra, az Apollo űrhajósai is szokatlan jelenségekről számoltak be

Az amerikai védelmi tárca nyilvánosságra hozta az évtizedek óta titkosított UFO-iratok egy részét. A dokumentumok között szerepelnek az Apollo–11 asztronautáinak eddig ismeretlen megfigyelései is.
VG
2026.05.12, 13:12
Frissítve: 2026.05.12, 13:42

Az amerikai védelmi minisztérium Donald Trump elnök utasítására 161 titkosított UFO-aktát hozott nyilvánosságra, köztük az Apollo–11 legénységének olyan vallomásrészleteit, amelyek évtizedekig nem szerepeltek egyetlen nyilvános dokumentumban sem – írja a Der Standard.

UFO cover-up, conceptual illustration Előkerültek az Apollo–11 titkosított UFO-aktái – ezeket figyelték meg az asztronauták
Az akták között szerepelnek az Apollo–11 asztronautáinak eddig ismeretlen megfigyelései is / Fotó: Science Photo Library via AFP

Az asztronauták több azonosítatlan jelenségről számoltak be, köztük egy ismeretlen, nagy méretű repülő objektumról. „Az első szokatlan dolog, amit láttunk, az első nap körül volt, közvetlenül a Hold közelében. Elég nagy volt, ezért ráirányítottuk a látcsövet” – idézi az irat Buzz Aldrint.

A legénység eleinte arra gyanakodott, hogy a rakéta egyik ledobott fokozata lebeghet mellettük az űrben, ám az irányítóközponttól megtudták: az a darab ekkor már mintegy tízezer kilométerre járt tőlük. A megfigyelt objektumnak tehát jóval közelebb kellett lennie, de a kiléte máig tisztázatlan. Az objektum alakjáról a három asztronauta nem tudott közös nevezőre jutni: Michael Collins hengert látott, míg Aldrin ezt vitatta.

Fényvillanások a kabinban

Aldrin egy másik különös tapasztalatát is rögzítette a kihallgatási jegyzőkönyv: „Leoltott fénnyel próbáltam aludni, és apró fényvillanásokat figyeltem meg a kabin belsejében, néhány perces időközönként.” Armstrong elmondta, hogy addig nem észlelt semmit, amíg Aldrin fel nem hívta rá a figyelmét.

Mindketten kozmikus részecskékre gyanakodtak. „Talán egy neutron vagy valamilyen más atomi részecske a látható spektrumban” – fogalmazott Armstrong. A holdfelszín elhagyása után, már a Hold körüli pályán Aldrin erős fényt pillantott meg a Föld irányából: 

leírása szerint olyan volt, mintha lézer mutatott volna rájuk.

Maga sem zárta ki, hogy egy tó visszatükrözött napfényéről volt szó, de hozzátette: „Még mindig rendkívülinek tartom, hogy ilyen fényt láttunk.” Lefényképezni nem sikerült, mivel a Föld túl erős megvilágítást jelentett. A visszaúton Aldrin úgy érezte, a Hold árnyékos része mögé húzódó Mars egy pillanatra átsüt a Holdon, amit maga is optikai illúziónak minősített.

A közzétett iratok nem csupán szemtanúvallomásokat tartalmaznak, például napvilágra került a programban fontos szerepet játszó Maxwell Hunter mérnök 1963-ban kelt feljegyzése is. „Minden észszerű tudományos gondolkodás azt sugallja, hogy nem fogunk másik intelligens fajt találni. A valószínűsége azonban nem nulla, és nem szabad teljesen figyelmen kívül hagyni” – olvasható az aktákban.

Elterelő manőver?

Egyes megfigyelésekre tudományosan megalapozott magyarázat létezik. Az Aldrin által leírt fényvillanások például az ún. űrhajósszem-jelenségre utalnak, amelyet kozmikus sugárzás okoz, és több Apollo-misszió során megfigyelték. Ugyanakkor számos felvétel és jelentés továbbra sem magyarázható egyértelműen, és egyenkénti vizsgálatot igényel.

A nyilvánosságra hozatalt sokan politikai szemüvegen át értékelik. Az Egyesült Államokban a felnőtt lakosság fele azt hiszi, hogy földönkívüliek a múltban már jártak a Földön, köztük a demokrata szavazók is meglepően nagy arányban. Az iratokat többen elterelő manőverként értelmezik, amellyel a kormányzat az égetőbb kérdésekről – köztük az iráni háborús feszültségről – terelné el a figyelmet.

Kapu Tibor, űrkutatás, égi kenőcs – ez már nem sci-fi, hanem szépségipar
Kapu Tibor missziója után Magyarországon is sokkal közelebbinek tűnik az űripar világa, miközben a globális vállalatok már milliárdos üzletet építenek a mikrogravitációs kutatásokra. A szépségipar eközben egyre intenzívebben használ űrben tesztelt hatóanyagokat, NASA inspirálta technológiákat és ISS-kísérletekre épülő fejlesztéseket.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu