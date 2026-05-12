UFO-fájlok: újabb dokumentumok kerültek nyilvánosságra, az Apollo űrhajósai is szokatlan jelenségekről számoltak be

Az amerikai védelmi minisztérium Donald Trump elnök utasítására 161 titkosított UFO-aktát hozott nyilvánosságra, köztük az Apollo–11 legénységének olyan vallomásrészleteit, amelyek évtizedekig nem szerepeltek egyetlen nyilvános dokumentumban sem – írja a Der Standard.

Az akták között szerepelnek az Apollo–11 asztronautáinak eddig ismeretlen megfigyelései is / Fotó: Science Photo Library via AFP

Az asztronauták több azonosítatlan jelenségről számoltak be, köztük egy ismeretlen, nagy méretű repülő objektumról. „Az első szokatlan dolog, amit láttunk, az első nap körül volt, közvetlenül a Hold közelében. Elég nagy volt, ezért ráirányítottuk a látcsövet” – idézi az irat Buzz Aldrint.

A legénység eleinte arra gyanakodott, hogy a rakéta egyik ledobott fokozata lebeghet mellettük az űrben, ám az irányítóközponttól megtudták: az a darab ekkor már mintegy tízezer kilométerre járt tőlük. A megfigyelt objektumnak tehát jóval közelebb kellett lennie, de a kiléte máig tisztázatlan. Az objektum alakjáról a három asztronauta nem tudott közös nevezőre jutni: Michael Collins hengert látott, míg Aldrin ezt vitatta.

Fényvillanások a kabinban

Aldrin egy másik különös tapasztalatát is rögzítette a kihallgatási jegyzőkönyv: „Leoltott fénnyel próbáltam aludni, és apró fényvillanásokat figyeltem meg a kabin belsejében, néhány perces időközönként.” Armstrong elmondta, hogy addig nem észlelt semmit, amíg Aldrin fel nem hívta rá a figyelmét.

Mindketten kozmikus részecskékre gyanakodtak. „Talán egy neutron vagy valamilyen más atomi részecske a látható spektrumban” – fogalmazott Armstrong. A holdfelszín elhagyása után, már a Hold körüli pályán Aldrin erős fényt pillantott meg a Föld irányából:

leírása szerint olyan volt, mintha lézer mutatott volna rájuk.

Maga sem zárta ki, hogy egy tó visszatükrözött napfényéről volt szó, de hozzátette: „Még mindig rendkívülinek tartom, hogy ilyen fényt láttunk.” Lefényképezni nem sikerült, mivel a Föld túl erős megvilágítást jelentett. A visszaúton Aldrin úgy érezte, a Hold árnyékos része mögé húzódó Mars egy pillanatra átsüt a Holdon, amit maga is optikai illúziónak minősített.

A közzétett iratok nem csupán szemtanúvallomásokat tartalmaznak, például napvilágra került a programban fontos szerepet játszó Maxwell Hunter mérnök 1963-ban kelt feljegyzése is. „Minden észszerű tudományos gondolkodás azt sugallja, hogy nem fogunk másik intelligens fajt találni. A valószínűsége azonban nem nulla, és nem szabad teljesen figyelmen kívül hagyni” – olvasható az aktákban.