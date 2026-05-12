UFO-fájlok: újabb dokumentumok kerültek nyilvánosságra, az Apollo űrhajósai is szokatlan jelenségekről számoltak be
Az amerikai védelmi minisztérium Donald Trump elnök utasítására 161 titkosított UFO-aktát hozott nyilvánosságra, köztük az Apollo–11 legénységének olyan vallomásrészleteit, amelyek évtizedekig nem szerepeltek egyetlen nyilvános dokumentumban sem – írja a Der Standard.
Az asztronauták több azonosítatlan jelenségről számoltak be, köztük egy ismeretlen, nagy méretű repülő objektumról. „Az első szokatlan dolog, amit láttunk, az első nap körül volt, közvetlenül a Hold közelében. Elég nagy volt, ezért ráirányítottuk a látcsövet” – idézi az irat Buzz Aldrint.
A legénység eleinte arra gyanakodott, hogy a rakéta egyik ledobott fokozata lebeghet mellettük az űrben, ám az irányítóközponttól megtudták: az a darab ekkor már mintegy tízezer kilométerre járt tőlük. A megfigyelt objektumnak tehát jóval közelebb kellett lennie, de a kiléte máig tisztázatlan. Az objektum alakjáról a három asztronauta nem tudott közös nevezőre jutni: Michael Collins hengert látott, míg Aldrin ezt vitatta.
Fényvillanások a kabinban
Aldrin egy másik különös tapasztalatát is rögzítette a kihallgatási jegyzőkönyv: „Leoltott fénnyel próbáltam aludni, és apró fényvillanásokat figyeltem meg a kabin belsejében, néhány perces időközönként.” Armstrong elmondta, hogy addig nem észlelt semmit, amíg Aldrin fel nem hívta rá a figyelmét.
Mindketten kozmikus részecskékre gyanakodtak. „Talán egy neutron vagy valamilyen más atomi részecske a látható spektrumban” – fogalmazott Armstrong. A holdfelszín elhagyása után, már a Hold körüli pályán Aldrin erős fényt pillantott meg a Föld irányából:
leírása szerint olyan volt, mintha lézer mutatott volna rájuk.
Maga sem zárta ki, hogy egy tó visszatükrözött napfényéről volt szó, de hozzátette: „Még mindig rendkívülinek tartom, hogy ilyen fényt láttunk.” Lefényképezni nem sikerült, mivel a Föld túl erős megvilágítást jelentett. A visszaúton Aldrin úgy érezte, a Hold árnyékos része mögé húzódó Mars egy pillanatra átsüt a Holdon, amit maga is optikai illúziónak minősített.
A közzétett iratok nem csupán szemtanúvallomásokat tartalmaznak, például napvilágra került a programban fontos szerepet játszó Maxwell Hunter mérnök 1963-ban kelt feljegyzése is. „Minden észszerű tudományos gondolkodás azt sugallja, hogy nem fogunk másik intelligens fajt találni. A valószínűsége azonban nem nulla, és nem szabad teljesen figyelmen kívül hagyni” – olvasható az aktákban.
Elterelő manőver?
Egyes megfigyelésekre tudományosan megalapozott magyarázat létezik. Az Aldrin által leírt fényvillanások például az ún. űrhajósszem-jelenségre utalnak, amelyet kozmikus sugárzás okoz, és több Apollo-misszió során megfigyelték. Ugyanakkor számos felvétel és jelentés továbbra sem magyarázható egyértelműen, és egyenkénti vizsgálatot igényel.
A nyilvánosságra hozatalt sokan politikai szemüvegen át értékelik. Az Egyesült Államokban a felnőtt lakosság fele azt hiszi, hogy földönkívüliek a múltban már jártak a Földön, köztük a demokrata szavazók is meglepően nagy arányban. Az iratokat többen elterelő manőverként értelmezik, amellyel a kormányzat az égetőbb kérdésekről – köztük az iráni háborús feszültségről – terelné el a figyelmet.
Kapu Tibor, űrkutatás, égi kenőcs – ez már nem sci-fi, hanem szépségipar
Kapu Tibor missziója után Magyarországon is sokkal közelebbinek tűnik az űripar világa, miközben a globális vállalatok már milliárdos üzletet építenek a mikrogravitációs kutatásokra. A szépségipar eközben egyre intenzívebben használ űrben tesztelt hatóanyagokat, NASA inspirálta technológiákat és ISS-kísérletekre épülő fejlesztéseket.