Mol: Svájcban kiadták a jelzést, venni kell a részvényt – őrült tőzsdei drágulás jöhet

Negyedével értékelődhet fel a magyar olajtársaság részvénye az UBS friss elemzése alapján. A svájci nagybank tartásról vételre javította a Mol papírjaira vonatkozó ajánlását, és ötezer forint fölé várja a kurzust.
K. T.
2026.05.12, 13:04
Frissítve: 2026.05.12, 13:36

Ugyan a hazai befektetők fókuszában a kora reggel jelentő Richter és a negyedéves számait tőzsdezárás után közlő Magyar Telekom áll, a Mol háza tájáról is érkezett piacmozgató hír kedden.

Van potenciál a Mol részvényeiben az UBS szerint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar olajtársaság részvényeire magas célár érkezett, az UBS 4500 forintról 5100 forintra srófolta fel árfolyam-várakozását. Ez 24 százalékos felértékelődési lehetőség a következő egy év során.

A jókora hozamlehetőség matt a svájci nagybank tartásról vételre javította a Mol papírjaira vonatkozó ajánlását.

A pénzintézet elsőként vizsgálta felül a részvénypiaci kilátásokat a magyar olajtársaság múlt pénteken közzétett első negyedéves gyorsjelentésére reagálva.

Gyengén kezdte az évet a magyar olajvállalat

A Mol teljesítménye a vártnál lényegesen nagyobb mértékben esett vissza az év elején. A legfontosabb eredménymutató, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 25 százalékkal, 626 millió dollárra esett vissza, alulmúlva az elemzői konszenzus által jelzett 695 millió dolláros prognózist. Az adózott nyereség pedig harmadára, 122 millió dollárra zsugorodott a számos kihívással terhelt időszakban.

A finomítás drámai mértékű összeomlása ellenére a többi üzletág felülteljesítése kellemes meglepetést szerzett, miközben az idei, hárommilliárd dolláros EBITDA-célját is megerősítette a vezetőség.

Az UBS 5100 forintos célára jelenleg a legmagasabb a Molt követő elemzőházaké közül, egyúttal új árfolyamcsúcs elérését is feltételezi.

Az LSEG adatbázisában szereplő szakértői célárak átlaga 3944 forint, ami 4 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. 

  • Öt befektetési szolgáltató vételt, 
  • kettő tartást, 
  • egy pedig eladást javasol.

Késik a méretes osztalék, vastagon jutalmazta vezetőit a Mol

Az olajtársaság egy hónappal ezelőtt megtartott éves rendes közgyűlésén 240 milliárd forint – részvényenként 300 forint – osztalék kifizetését hagyták jóvá a befektetők, a juttatás a közalapítványi tulajdonosok körüli politikai vita miatt azonban csak a harmadik negyedévben érkezik majd.

A Mol múlt héten több mint 800 millió forint értékű részvénycsomaggal jutalmazta csúcsvezetőit, akik közül Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató 80 millió, Csányi Sándor igazgatósági alelnök pedig közel 100 millió forintot érő pakettel gazdagodott.

Árfolyam: 4 136 HUF +30 / +0,73 %
Forgalom: 1 099 843 100 HUF
A részvényárfolyam szűk fél százalékot erősödött kedd kora délutánig, idén pedig már 40 százalékkal értékelődött fel a vállalat.

 

