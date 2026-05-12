Máris itt van Gulyás Gergely reakciója Magyar Péter állításaira

„A miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant. A választások után csak olyan ügyekben született döntés, ahol az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot. A választások után semmilyen új pályázatot nem írtunk ki, semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány” – reagált Magyar Péter korábbi közösségi médiás posztjára Gulyás Gergely ügyvezető Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebok-oldalán kedden.

„A táblázat, amit Magyar Péter a Facebook-oldalára kitett, csak megtévesztésre alkalmas. Az új miniszterelnök törvény szerinti fizetésének megállapítása is jogi és pénzügyi kötelezettségvállalás.”

Nem korrekt ezért akár a hivatalból távozó kormányt, akár engem hazugsággal vádolni

– fejtette ki.

Az említett facebookos bejegyzést alig fél órával korábban tette ki Magyar Péter miniszterelnök. Ebben azt írta, hogy hétfőn 22 óráig adott időt az ügyvezető minisztereknek arra, hogy tájékoztassák arról, hogy a miniszterelnökké választását követően vállaltak-e pénzügyi kötelezettséget és/vagy hoztak-e állami vezetői döntést az engedélye nélkül.

Magyar Péter tájékoztatása szerint

a válasz határidőre megérkezett, és az összefoglaló táblázatból kiderül, hogy Gulyás Gergely hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek.

„Legalább hét miniszter esetében saját bevallásuk szerint is történt ilyen. Ezek között vannak kisebb és nagyobb súlyú döntések. Mindegyiket ki fogja vizsgálni a Tisza-kormány” – jelentette ki.

