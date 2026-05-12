Közölte profitvárakozását a Wizz Air: alighanem sokakat meglep majd a bejelentés

A Wizz Air a március 31-én befejezett üzleti évét nullszaldóval vagy enyhén pozitív nettó eredménnyel zárhatja – közölte a magyar légitársaság kedd reggel.

Meglepte a piacot a Wizz Air

A korábbi előrejelzéseket várhatóan felülmúló nettó eredmény a bevételek növekedésének és a makrogazdasági változók jó fedezésének köszönhető. A Wizz erős likviditási pozícióval, összesen 2,1 milliárd euró készpénzállománnyal búcsúzik a pénzügyi évtől.

A jövőre nézve a közel-keleti konfliktus rövid távú bizonytalanságot okozott az üzemanyagárak és a légitársaság szolgáltatásai iránti kereslet tekintetében, ám a vállalat nyári üzemanyag-szükséglete nagyjából 70 százalékát már fedezte, tonnánként körülbelül 720 dolláros áron.

Ráadásul a Wizz Air számára jókora előnyt biztosít, hogy a flottája 75 százalékát kitevő Airbus A321neo típusú repülőgépek 18 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak az elavultabb gépekhez képest

– emeli ki a közlemény.

Az év első felére tervezett kapacitás körülbelül 51 millió ülőhely, ami 28 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A foglalások pedig 2 százalékponttal, 44 százalékra nőttek, ami visszaigazolja a folyamatos hálózatfejlesztést.

Utóbbi magában foglalja a meglévő piacok kapacitásbővítése mellett az új bázisok megnyitását is a Wizz Air európai lefedettségi területén, jelentős hangsúlyt fektetve a szabadidős utazási kereslet kiszolgálására.

A Wizz Air a geopolitikai feszültségek közepette promóciós árak bevetésével törekszik a foglalások további serkentésére, valamint a kihasználtsági ráták megőrzésére az április elején megkezdett új pénzügyi éve első felében.

Magabiztos a menedzsment

Miközben az iparág a közel-keleti konfliktus okozta kihívásokkal kénytelen szembesülni, mi proaktív módon átirányítottuk a kapacitásokat fő piacainkra, és hálózatunk egészén erős keresleti tendenciákat tapasztalunk a nyári csúcsidőszakra

– kommentálta az előrejelzést Váradi József vezérigazgató.

A légitársaság első embere hozzátette:

„A Wizz Air pénzügyi ereje – beleértve a készpénzlikviditást, a fedezeti pozíciókat és rendkívül alacsony üzemanyag-fogyasztású flottánkat – továbbra is strukturális versenyelőnyöket nyújt üzleti tevékenységünk bővítéséhez. Ezért – bár tisztában vagyunk a rövid távú geopolitikai kihívásokkal – továbbra is bízunk fő piacaink növekedési potenciáljában, valamint abban, hogy a Wizz Air kiváló helyzetből erősítheti tovább vezető pozícióját a gyorsulva növekvő kelet-közép-európai régióban.”