Közölte profitvárakozását a Wizz Air: alighanem sokakat meglep majd a bejelentés

Versenyelőnyben a magyar fapados légitársaság. A Wizz Air menedzsmentje – a geopolitikai kihívások dacára – régiónk növekedési potenciáljában bízva magabiztosan kezdte az új pénzügyi évet.
Murányi Ernő
2026.05.12, 12:35
Frissítve: 2026.05.12, 13:06

A Wizz Air a március 31-én befejezett üzleti évét nullszaldóval vagy enyhén pozitív nettó eredménnyel zárhatja – közölte a magyar légitársaság kedd reggel.

Közölte profitvárakozását a Wizz Air / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

Meglepte a piacot a Wizz Air

A korábbi előrejelzéseket várhatóan felülmúló nettó eredmény a bevételek növekedésének és a makrogazdasági változók jó fedezésének köszönhető. A Wizz erős likviditási pozícióval, összesen 2,1 milliárd euró készpénzállománnyal búcsúzik a pénzügyi évtől.

A jövőre nézve a közel-keleti konfliktus rövid távú bizonytalanságot okozott az üzemanyagárak és a légitársaság szolgáltatásai iránti kereslet tekintetében, ám a vállalat nyári üzemanyag-szükséglete nagyjából 70 százalékát már fedezte, tonnánként körülbelül 720 dolláros áron. 

Ráadásul a Wizz Air számára jókora előnyt biztosít, hogy a flottája 75 százalékát kitevő Airbus A321neo típusú repülőgépek 18 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak az elavultabb gépekhez képest 

– emeli ki a közlemény.

Az év első felére tervezett kapacitás körülbelül 51 millió ülőhely, ami 28 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A foglalások pedig 2 százalékponttal, 44 százalékra nőttek, ami visszaigazolja a folyamatos hálózatfejlesztést. 

Utóbbi magában foglalja a meglévő piacok kapacitásbővítése mellett az új bázisok megnyitását is a Wizz Air európai lefedettségi területén, jelentős hangsúlyt fektetve a szabadidős utazási kereslet kiszolgálására. 

A Wizz Air a geopolitikai feszültségek közepette promóciós árak bevetésével törekszik a foglalások további serkentésére, valamint a kihasználtsági ráták megőrzésére az április elején megkezdett új pénzügyi éve első felében.

Magabiztos a menedzsment

Miközben az iparág a közel-keleti konfliktus okozta kihívásokkal kénytelen szembesülni, mi proaktív módon átirányítottuk a kapacitásokat fő piacainkra, és hálózatunk egészén erős keresleti tendenciákat tapasztalunk a nyári csúcsidőszakra

– kommentálta az előrejelzést Váradi József vezérigazgató.

A légitársaság első embere hozzátette:

„A Wizz Air pénzügyi ereje – beleértve a készpénzlikviditást, a fedezeti pozíciókat és rendkívül alacsony üzemanyag-fogyasztású flottánkat – továbbra is strukturális versenyelőnyöket nyújt üzleti tevékenységünk bővítéséhez. Ezért – bár tisztában vagyunk a rövid távú geopolitikai kihívásokkal – továbbra is bízunk fő piacaink növekedési potenciáljában, valamint abban, hogy a Wizz Air kiváló helyzetből erősítheti tovább vezető pozícióját a gyorsulva növekvő kelet-közép-európai régióban.”

A Wizz Air részvényei kedden délelőtt 0,8 százalékkal, 10,2 fontra drágultak Londonban, év eleje óta viszont 20 százalékkal gyengültek.

Az LSEG elemzői konszenzusa jelenleg – tehát a javuló profitvárakozás feldolgozása előtt – 9,5 fontos medián-célárfolyam mellett tartásra ajánlja a papírt.

 

