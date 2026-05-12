Autóalkatrészek helyett kamikaze drónokat gyárt a Rheinmetall egyik német üzeme

A Rheinmetall kiterjeszti új kamikaze drónjainak gyártását. A korábban autóalkatrészeket előállító neussi üzemet is bevonják a katonai eszközök készítésébe. A teljes egészében uniós gyártású FV-014-es kamikaze drón 100 kilométeres hatótávolságú, akár 70 percig is a levegőben maradhat, mielőtt becsapódik a kijelölt célpontba.
VG/MTI
2026.05.12, 12:49
Frissítve: 2026.05.12, 13:52

Kamikaze drónokat kezdett gyártani a Rheinmetall német védelmi konszern – jelentette be Armin Papperger vezérigazgató a vállalat online formában tartott éves nagygyűlésén kedden.

A gyártás most kezdődik meg a vállalat neussi üzemében mondta el Papperger.

A Rheinmetall kamikaze drónjait volt autóipari gyárban állítják elő

A Rheinmetall szóvivője elmondta: az eszköz gyártása már megkezdődött a braunschweigi üzemben, ezt fogják kiterjeszteni a neussi létesítményre is, ahol a vállalat korábban autóalkatrészeket állított elő, de a jövőben katonai eszközök gyártására fogják használni.

A vállalat néhány hónap alatt fejlesztette ki az FV-014-es típusú drónmodellt, amely száz kilométeres hatótávolságú, egyszer használatos kamikaze drón.

Akár 70 percig is képes a levegőben maradni, mielőtt a kijelölt célpontba belecsapódna. A gyártás teljes mértékben az Európai Unióban történik: magát a drónt Németországban, a hozzá tartozó robbanófejet pedig Olaszországban állítják elő.

A német hadsereg nemrég 300 millió euró értékben rendelt a kamikaze drónokból, a Rheinmetall jövőre ütemezi az első szállítmányt.

Németország átáll a totális fegyvergyártásra, az autóipar már tankokhoz gyárt alkatrészt

A német ipar figyelme újfent a fegyvergyártás felé irányul, ugyanis a hagyományos ágazatokban visszaesett a kereslet, a gyárak kapacitásai pedig kihasználatlanok maradtak. A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara friss felmérése szerint ma már minden hatodik ipari vállalat kapcsolódik a védelmi iparhoz, miközben a cégek közel harmada ebben lát új és könnyebb növekedési lehetőséget – írta meg lapunk április elején.

Ez a változás leginkább a járműiparban érzékelhető, amely évtizedeken át a német gazdaság egyik alappillére volt. Ebben az ágazatban már több mint minden harmadik vállalat dolgozik közvetlenül vagy közvetve a hadiiparnak. Az autóipari visszaesés – a gyengülő kereslet, az elektromos átállás költségei és a nemzetközi verseny erősödése – miatt felszabaduló kapacitások egy része most katonai projektekbe áramlik át. Ez azt jelenti, hogy 

a korábban civil célra optimalizált gyártási és fejlesztési rendszerek egyre inkább kettős felhasználásúvá válnak.

A folyamat már kézzelfoghatóan megjelent az ipari átalakulásban is. Görlitzben egy korábbi vasúti üzemet alakítanak át harckocsialkatrészek gyártására, ami jól mutatja, hogy a meglévő infrastruktúrát gyorsan át lehet irányítani a védelmi szektor felé. Eközben a beszállítói láncok is átrendeződnek: a ZF például a Rolls-Royce Power Systemsszel közösen fejleszt meghajtórendszert a jövőbeli német-francia harckocsihoz. Ez a fajta együttműködés azt jelzi, hogy a hadiipar nem különálló sziget, hanem egyre mélyebben integrálódik a teljes ipari ökoszisztémába.

