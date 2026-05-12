Miközben mindenki az olajat figyeli, ez a fém szép csendben történelmi csúcsra ért – az aranynál is szebben csillog

Történelmi csúcs közelében maradt a réz ára kedden is, miután hétfőn Donald Trump amerikai elnök elutasította Irán válaszát az amerikai béketervre és arról beszélt, hogy a tűzszünet lélegeztetőgépen van.

A réz még sosem volt annyira drága, mint most / Fotó: Shutterstock

Noha a Közel-Kelet nem különösebben fontos réztermelő, és a kibontakozó energiaválság visszafoghatja a globális növekedést és a réz iránti keresletet is, ennek egyelőre kevés jele van, a vörös fém tonnánkénti ára pedig már a 14 ezer dollárt közelíti. Az árupiacon tehát nem az olaj, a földgáz, az alumínium vagy a különböző műtrágya-alapanyagok értek történelmi csúcsra a Hormuzi-szoros lezárása miatt, hanem a réz, amelynek ellátását elméletileg nem kellene érintenie a kulcsfontosságú átjáró lezárásának.

A réz ellenálló a geopolitikai sokkal szemben

A Bloomberg összefoglalója szerint a fémek piacát nem hatotta meg az iráni patthelyzet, miközben a Jeffriestől a Citiig elemzők úgy vélik, hogy a réz iránti kereslet ellenálló maradhat. Az egyik legfontosabb ipari fém árát az erős kínai kereslet is hajtja.

Nagy kérdés azonban, hogy az ázsiai ország meddig hajlandó megfizetni az egyre magasabb árakat.

A réz fontos összetevője a tiszta energiával kapcsolatos technológiáknak, legyen szó napelemekről, elektromos hálózatról vagy elektromos autókról és akkumulátorokról, melyek kínai exportja megugrott a háború kezdete óta.

Ha nincs dízel, nem lesz réz sem

A réz, a cink és az ezüst árának hétfői szárnyalásában szerepet játszott a perui üzemanyag-ellátással kapcsolatos spekuláció is, miután a kormány 2 milliárd dolláros csomagot jelentett be az állami tulajdonú finomító, a PetroPeru pénzügyeinek megtámasztására. Ebből a kínai kereskedők azt a következtetést vonták le, hogy gondok lehetnek a bányaipar számára kulcsfontosságú dízelellátással.

Cecsie Vu, a Jinrui Futures elemzője szerint azonban a PetroPeru körüli történések csak pénzügyi jellegűek, és nincs hatásuk a bányákra. Az ország gondja nem az, hogy nem tud honnan olajat venni, hanem az, hogy nem tud miből. A közel-keleti fejlemények így még okozhatnak kínálati zavarokat.