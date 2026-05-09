Kapu Tibor, űrkutatás, égi kenőcs – ez már nem sci-fi, hanem szépségipar
A szépségipar hihetetlen iramot diktál, ha újításokról van szó, de arra kevesen számítottak, hogy kiveszi a részét az űriparból is. Olyan technológiákat fejlesztettek ki, amelyek által jelentősen lassítani tudják az öregedést. A felső kategóriás márkák 2026-ban nemcsak laboratóriumi fejlesztésekkel és mesterséges intelligenciával optimalizált formulákkal versenyeznek. A megnyerhetetlen futamot kivitték az űrbe, ahol lényegében mikrogravitációs környezetben dolgoznak.
A termékek ára csillagászati. Az űrben stabilizált peptidekkel készülő szérumok ára akár a 380 ezer forintot is elérheti. Már ebből is látszik, hogy ebben az esetben a szépség igenis luxus. Az olyan készítmények, amelyek az ISS-hez kapcsolódó biotechnológiát használnak, 65 ezer forint környékén mozognak. Az űrtechnológiás LED-eszközök hihetetlen népszerűségre tettek szert az elmúlt néhány évben, de a valódi eszközök ára, amelyek nem csak lehúzzák a szépülni vágyókat, 180–220 ezer forint között mozognak.
A szépségipar is kapott helyet az űrkutatásban
Elsőre filmes csavarnak tűnhet az űrtechnológia szépségipari felhasználása, de a háttérben valós tudományos kutatások alapozzák meg ezt a fajta piacot. A mikrogravitációs környezetben a sejtek, a fehérjék és a mikroorganizmusok másképp viselkednek, mint itt a Földön. Alapvetően a gravitáció miatt fellép a hőáramlás és a leülepedés, de abban a pillanatban, hogy ezt megszüntetjük, hibátlan kristályszerkezetű hatóanyag jön létre.
Az űrben az extrém körülmények miatt az algák és a gombák nagyobb mennyiségű antioxidánst és védőfehérjét termelnek. Ezáltal ezek a termékek hatékonyabbak az öregedés és a környezeti hatások ellen.
Több gyártó kifejezetten űrbéli környezetre optimalizált mikroorganizmusokat használ, míg mások a NASA által inspirált megoldásokat alkalmaznak.
Nem földhözragadt árakon érkezik az űrkozmetika
Egy-egy ilyen fejlesztés költsége rendkívül magas. A mikrogravitációs kutatás vagy a gyártási küldetés ára több millió dollár is lehet, különösen abban az esetben, ha ez a Nemzetközi Űrállomáson történik.
A L’Oréal szintén fokozottan épít a technológiai innovációkra. A vállalat fejlett bőrszimulációs modellekkel, biotechnológiai kutatásokkal és hosszabb távon akár űrbeli környezetben is alkalmazható, fenntartható formulák fejlesztésével kísérletezik.
A nagyvállalatok mellett kisebb, specializált márkák is megjelentek a piacon. Az úgynevezett space cosmetics kategóriába tartozó fejlesztések között megtalálhatók olyan krémek és regeneráló készítmények is, amelyek eredetileg űrhajósok számára készültek, hogy megvédjék a bőrt az extrém szárazságtól, a fokozott sugárterheléstől és a zárt űrkörnyezet okozta stressztől.
Azonban fontos szempont, hogy a space-tested megjelölés egyfajta státusszimbólum, különösen az amerikai és ázsiai piacon.
Az Estée Lauder 2020-ban fizetett azért, hogy az Advanced Night Repair szérumot feljuttassák a Nemzetközi Űrállomásra, a NASA pedig akkor óránként 17 500 dollárt számolt fel az űrhajósok közreműködéséért a kereskedelmi projektekben. Emellett a cég később akár egymillió dolláros támogatási keretet is biztosított ISS-alapú fenntarthatósági és anyagkutatási projektekre, de pontos adatokat nem közölt a cég a későbbiekről.
Az űripar már nem csak rakétákról szól
Az űrtechnológia az elmúlt években fokozatosan megjelent különböző szektorokban és kilépett a klasszikus rakéta- és műholdipar keretei közül. Jelen van a gyógyszerfejlesztésben, a biotechnológiában, az agrárinnovációban, az anyagtudományban és az egészségügyi diagnosztikában, valamint nem utolsósorban a fogyasztói technológiák fejlesztésében.
A McKinsey és a World Economic Forum egyik kutatása szerint 2023-ban a globális űrgazdaság értéke elérte a 630 milliárd dollárt, és 2035-re 1,8 ezermilliárd dollárra nőhet. Ez a növekedés 2026-ban nemcsak az állami űrprogramoknak köszönhető, mivel olyan magáncégek is kiveszik a részüket a munkából, mint a SpaceX vagy az Axiom Space.
Kapu Tibor misszióját egy ország követte nyomon izgatottan. Sokak számára azt jelezte az út, hogy az űrkutatás és az űripar már nem távoli sci-fi, hanem a mindennapi gazdaságot és technológiai fejlődést is alakító terület. Miközben a világ vezető vállalatai már üzleti lehetőséget látnak a mikrogravitációs kutatásokban, az űripar egyre inkább bekerül a szélesebb nyilvánosság és a fogyasztói piacok látóterébe is.
A luxusiparban mindig kiemelten fontos szerepet játszott az exkluzivitás, és manapság egyre fontosabb a tudományos innováció is. Korábban az aranyrészecskék, a ritka tengeri összetevők vagy a génkutatásra épülő formulák számítottak a prémiumkategória csúcsának, ma azonban egyre inkább az űrtechnológia válik az új hívószóvá.