Kapu Tibor, űrkutatás, égi kenőcs – ez már nem sci-fi, hanem szépségipar

A szépségipar hihetetlen iramot diktál, ha újításokról van szó, de arra kevesen számítottak, hogy kiveszi a részét az űriparból is. Olyan technológiákat fejlesztettek ki, amelyek által jelentősen lassítani tudják az öregedést. A felső kategóriás márkák 2026-ban nemcsak laboratóriumi fejlesztésekkel és mesterséges intelligenciával optimalizált formulákkal versenyeznek. A megnyerhetetlen futamot kivitték az űrbe, ahol lényegében mikrogravitációs környezetben dolgoznak.

A szépségipar betört a világűrbe / Fotó: Diegogf / Shutterstock

A termékek ára csillagászati. Az űrben stabilizált peptidekkel készülő szérumok ára akár a 380 ezer forintot is elérheti. Már ebből is látszik, hogy ebben az esetben a szépség igenis luxus. Az olyan készítmények, amelyek az ISS-hez kapcsolódó biotechnológiát használnak, 65 ezer forint környékén mozognak. Az űrtechnológiás LED-eszközök hihetetlen népszerűségre tettek szert az elmúlt néhány évben, de a valódi eszközök ára, amelyek nem csak lehúzzák a szépülni vágyókat, 180–220 ezer forint között mozognak.

A szépségipar is kapott helyet az űrkutatásban

Elsőre filmes csavarnak tűnhet az űrtechnológia szépségipari felhasználása, de a háttérben valós tudományos kutatások alapozzák meg ezt a fajta piacot. A mikrogravitációs környezetben a sejtek, a fehérjék és a mikroorganizmusok másképp viselkednek, mint itt a Földön. Alapvetően a gravitáció miatt fellép a hőáramlás és a leülepedés, de abban a pillanatban, hogy ezt megszüntetjük, hibátlan kristályszerkezetű hatóanyag jön létre.

Az űrben az extrém körülmények miatt az algák és a gombák nagyobb mennyiségű antioxidánst és védőfehérjét termelnek. Ezáltal ezek a termékek hatékonyabbak az öregedés és a környezeti hatások ellen.

Több gyártó kifejezetten űrbéli környezetre optimalizált mikroorganizmusokat használ, míg mások a NASA által inspirált megoldásokat alkalmaznak.

Nem földhözragadt árakon érkezik az űrkozmetika

Egy-egy ilyen fejlesztés költsége rendkívül magas. A mikrogravitációs kutatás vagy a gyártási küldetés ára több millió dollár is lehet, különösen abban az esetben, ha ez a Nemzetközi Űrállomáson történik.