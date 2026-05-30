Győri Audi-gyár: ijesztő hírek terjedtek el a jövőjéről, azonnal megszólaltak a németek – ez a valóság az elbocsátásokról

A Világgazdasághoz eljutott információk szerint elbocsátási hullám indulhat a győri Audi-gyárban. Az értesülésre azonnal reagált a német autóipari vállalat és világos nyilatkozatot adott ki.

Az tény, hogy a győri Audi-gyár környékéről most már hosszabb ideje érkeznek nyugtalanító hangok. Januárban Orbán Viktor miniszterelnökként beszélt arról, hogy problémák lehetnek, de az akkori kormánynak már kész terve volt arra, hogy ha ez bekövetkezik, miként reagáljon.

A kormányfő egészen pontosan azt mondta, hogy kifejezetten óvatosnak kell most lenni a gépjármű-, illetve a járműgyártással, mert éppen korszakváltás zajlik. Emlékei szerint az elmúlt (januárhoz képest – a szerk.) egy évben Nyugat-Európában százezernyi autóipari munkást bocsátottak el. Ezen a ponton jegyezte meg, hogy

„Győrben is lehetnek problémáink”, de azt is azonnal rögzítette, hogy ott most éppen egy nagy és fantasztikus fejlesztést hajtanak végre a Rábánál,

amivel pótolni vagy kiváltani akarják az esetleges visszaesést, ami az Audinál elképzelhető. Ennek a veszélye valóban reális. A német autóiparban nem túl rózsás a helyzet: a Mercedesnek, a BMW-nek és a VW-nek is csökkent tavaly a nyeresége.

Az Audi ugyan növelte a profitját, ám ehhez az anyavállalat, azaz a Volkswagen csoport segítsége is kellett. Tény az is, hogy az ingolstadti prémiumautó-gyártó 7500 munkahelyet tervez megszüntetni, de állítólag ez a plafon, és több munkahelyet nem kíván beáldozni.

Eddig arról volt szó, hogy tartja magát ahhoz az ígéretéhez, hogy a létszámcsökkentést elbocsátások nélkül, kizárólag önkéntes alapon, illetve nyugdíjazásokkal valósítja meg. A vezetőség egyenesen azt ígérte, hogy „senkinek sem kell aggódnia a munkahelye miatt”.

A tervezett létszámcsökkentés egyébként már megkezdték: 2027 végéig akár 6000 munkahelyet is megszüntethetnek. Hogy miért? Egyebek mellett olyan kihívásokkal kellett és kell megbirkóznia a Győrött is termelő német óriásnak, mint

az új amerikai vámok 1,2 milliárd eurós eredményrontó hatása, illetve a kínai piacon tapasztalható, egyre erősebb verseny.

Persze idén sem könnyebb a helyzet, hiszen ebben az évben is az amerikai vámok okozzák a legnagyobb gondot. Ráadásul az Audinak, például a BMW-vel szemben, nincs saját gyára az Egyesült Államokban, ezért különösen érzékenyen érintik az ottani sarcok. A lehetséges amerikai gyárról szóló döntés pedig csak halasztódik.