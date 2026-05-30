Győri Audi-gyár: ijesztő hírek terjedtek el a jövőjéről, azonnal megszólaltak a németek – ez a valóság az elbocsátásokról
A Világgazdasághoz eljutott információk szerint elbocsátási hullám indulhat a győri Audi-gyárban. Az értesülésre azonnal reagált a német autóipari vállalat és világos nyilatkozatot adott ki.
Az tény, hogy a győri Audi-gyár környékéről most már hosszabb ideje érkeznek nyugtalanító hangok. Januárban Orbán Viktor miniszterelnökként beszélt arról, hogy problémák lehetnek, de az akkori kormánynak már kész terve volt arra, hogy ha ez bekövetkezik, miként reagáljon.
A kormányfő egészen pontosan azt mondta, hogy kifejezetten óvatosnak kell most lenni a gépjármű-, illetve a járműgyártással, mert éppen korszakváltás zajlik. Emlékei szerint az elmúlt (januárhoz képest – a szerk.) egy évben Nyugat-Európában százezernyi autóipari munkást bocsátottak el. Ezen a ponton jegyezte meg, hogy
„Győrben is lehetnek problémáink”, de azt is azonnal rögzítette, hogy ott most éppen egy nagy és fantasztikus fejlesztést hajtanak végre a Rábánál,
amivel pótolni vagy kiváltani akarják az esetleges visszaesést, ami az Audinál elképzelhető. Ennek a veszélye valóban reális. A német autóiparban nem túl rózsás a helyzet: a Mercedesnek, a BMW-nek és a VW-nek is csökkent tavaly a nyeresége.
Az Audi ugyan növelte a profitját, ám ehhez az anyavállalat, azaz a Volkswagen csoport segítsége is kellett. Tény az is, hogy az ingolstadti prémiumautó-gyártó 7500 munkahelyet tervez megszüntetni, de állítólag ez a plafon, és több munkahelyet nem kíván beáldozni.
Eddig arról volt szó, hogy tartja magát ahhoz az ígéretéhez, hogy a létszámcsökkentést elbocsátások nélkül, kizárólag önkéntes alapon, illetve nyugdíjazásokkal valósítja meg. A vezetőség egyenesen azt ígérte, hogy „senkinek sem kell aggódnia a munkahelye miatt”.
A tervezett létszámcsökkentés egyébként már megkezdték: 2027 végéig akár 6000 munkahelyet is megszüntethetnek. Hogy miért? Egyebek mellett olyan kihívásokkal kellett és kell megbirkóznia a Győrött is termelő német óriásnak, mint
- az új amerikai vámok 1,2 milliárd eurós eredményrontó hatása,
- illetve a kínai piacon tapasztalható, egyre erősebb verseny.
Persze idén sem könnyebb a helyzet, hiszen ebben az évben is az amerikai vámok okozzák a legnagyobb gondot. Ráadásul az Audinak, például a BMW-vel szemben, nincs saját gyára az Egyesült Államokban, ezért különösen érzékenyen érintik az ottani sarcok. A lehetséges amerikai gyárról szóló döntés pedig csak halasztódik.
Győri Audi-gyár: ijesztő hírek terjedtek el a jövőről, azonnal megszólaltak a németek
Az Audinál zajló folyamatok a győri Audi Hungariát sem kerülik el, de nagyon nem mindegy, milyen mértékben. Az év elején már felröppent a hír, hogy a gyár vezetősége úgy döntött, nem tölti fel azokat az álláshelyeket, amelyek a fluktuáció és a nyugdíjazás miatt megüresedtek. Ahogy azokat se, ahol egyszerűen megszűntek a feladatok. A cég mindezt a hatékonyság és a versenyképesség erősítésével magyarázta.
Pár héttel korábban Michael Breme, az Audi Hungaria elnöke a Kisalföldnek adott évértékelő interjúban nyíltan beszélt a vállalat aktuális helyzetéről, a globális autóipari kihívásokról és a győri gyár jövőjéről. A beszélgetés középpontjában a Volkswagen csoport nehézségei, az elektromobilitás lassúbb térnyerése, a kínai versenytársak terjeszkedése és a győri üzem teljesítménye állt.
A dolgozói létszám jövőjéről nyíltan beszélt: a versenyképesség megőrzése érdekében nem terveznek növekedést, inkább csökkenéssel számolnak.
A nyugdíjazásokat, határozott idejű szerződések lejártát és a természetes fluktuációt nem pótolják. Különösen az indirekt területeken szükséges a hatékonyság javítása, mivel ezek költségei is beépülnek a termékárakba. Breme hangsúlyozta, hogy modern gyárral és tapasztalt csapattal rendelkeznek, ezért nem fél a jövőtől, de tudja, hogy nem lesz könnyű.
Most erről ijesztő hírek jutottak el a Világgazdasághoz. Ezek arról szóltak, hogy a győri Audi-gyár mintegy 20 százalékos leépítést tervezhet, amelyet 2027-ig hajtana végre. Forrásunk azt is állította, hogy 200 fős csoportokban bocsátanák el a dolgozókat.
A 20 százalék körüli létszámcsökkentés igen nagymértékű, a cégnyilvántartás szerint a dolgozók száma a legutolsó adatszolgáltatás szerint 11 366 fő. Vagyis nagyjából 2000-2500 embert is érinthet akár az intézkedés, amennyiben helytálló a 20 százalékos mérték. Ez már csak azért is drasztikus lenne, mert mint írtuk, a teljes vállalatnál 7500 fős leépítést terveznek, vagyis ezalapján ennek harmada Győrt érintené.
Az információ megerősítése vagy cáfolata érdekében megkerestük a győri Audit, ahonnan szombat reggel egyértelmű és világos válasz érkezett.
A lapukhoz eljutott információk nem valósak, azokat cáfolom
– tette egyértelművé Lőre Péter a vállalati kommunikáció és kormánykapcsolatok vezetője. Ez alapján tehát kijelenthető, hogy a győri Audi-gyárról terjedő információk a leépítési hullámról nem fedik a valóságot, az Audi nem tervez ilyen elbocsátást Magyarországon.