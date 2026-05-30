Meglepő figyelmeztetés: ha Amerika békét köt Iránnal, azt nem ússza meg a tőzsde – erre kell készülni, bedőlhet a Wall Street

A Wall Streeten a befektetők többsége abból indul ki, hogy egy hiteles és tartós amerikai–iráni megállapodás egyértelműen pozitív hatással lenne a részvénypiacokra és más kockázatos eszközökre.

Egy iráni–amerikai megállapodás akár tetemes korrekciót is hozhat a részvénypiacon / Fotó: AFP

Bármennyire logikusnak tűnhet ez első pillantásra, egy vezető Wall Street-i stratéga szerint ez a feltételezés végül tévesnek bizonyulhat. Charlie McElligott, a Nomura közgazdásza szerint egy hiteles amerikai–iráni megállapodás bejelentése – amely legalább ideiglenesen újra megnyitná a Hormuzi-szorost – nem további emelkedést, hanem akár egy fájdalmas korrekciót is kiválthat az amerikai – és így a globális részvénypiacon.

Hihetetlen tempóban száguld a tech rali

McElligott szerint először is érdemes szem előtt tartani, hogy a piac gyakran éppen az ellenkezőjét teszi annak, amit a befektetők várnak. Túl ezen az alapvetésen

az elmúlt két hónapban egy agresszív „gamma squeeze” jelentős szerepet játszott abban, hogy a részvénypiac ilyen gyorsan talpra állt az első negyedéves eladási hullám után.

Március vége óta az S&P 500 15,9 százalékkal,

a Nasdaq Composite pedig 24,5 százalékkal emelkedett.

(Gamma squeeze akkor alakul ki, amikor a befektetők nagy mennyiségben vásárolnak emelkedésre fogadó határidős call opciókat, ami arra kényszeríti az opciókat eladó árjegyzőket, hogy fedezeti céllal részvényeket vásároljanak. Ez még tovább hajtja felfelé az árfolyamokat.)

A félvezetőipari PHLX Semiconductor Index több mint 70 százalékkal emelkedett, miután még az alapvető memóriacsipekből is hiány alakult ki.

Ez jelentősen megemelte a Micron Technology, az Intel és más népszerű csipgyártók részvényeinek árfolyamát. Az Egyesült Államokon kívül a jelenség a dél-koreai tőzsdén is látványos ralit idézett elő, amelyet nagyrészt mindössze két részvény hajtott (a Samsung és a Hynix).

Az iráni–amerikai megállapodás nem várt hatása

McElligott és más elemzők szerint a piaci emelkedést tovább erősítette a befektetők agresszív pozicionálása és a tőkeáttétel széles körű használata – legyen szó opciókról, ETF-ekről vagy egyedi részvényekről. Emellett számos kifinomult hedge fund stratégia alkalmazója ciklikus és értékalapú részvényeket shortolt, hogy növelje a hozamát. Éppen ez utóbbi tényező válhat a mostani emelkedés Achilles-sarkává.