Deviza
EUR/HUF359,58 -0,04% USD/HUF309,31 -0,03% GBP/HUF415,8 +0,04% CHF/HUF393,24 +0,04% PLN/HUF84,65 -0,08% RON/HUF68,55 -0,16% CZK/HUF14,8 -0,03% EUR/HUF359,58 -0,04% USD/HUF309,31 -0,03% GBP/HUF415,8 +0,04% CHF/HUF393,24 +0,04% PLN/HUF84,65 -0,08% RON/HUF68,55 -0,16% CZK/HUF14,8 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 288,85 +0,63% MTELEKOM2 666 +1,43% MOL3 972 -0,4% OTP40 200 -2,24% RICHTER12 440 +1,77% OPUS317 +0,79% ANY7 890 +0,89% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 650 +1,29% BUMIX9 186,42 -0,48% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 842,85 +0,17% BUX132 288,85 +0,63% MTELEKOM2 666 +1,43% MOL3 972 -0,4% OTP40 200 -2,24% RICHTER12 440 +1,77% OPUS317 +0,79% ANY7 890 +0,89% AUTOWALLIS149 -1,01% WABERERS4 650 +1,29% BUMIX9 186,42 -0,48% CETOP4 508,98 +0,95% CETOP NTR2 842,85 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nemzeti érdek
fidesz
gabona
kormány

Ukrán-gabonabotrány: megkapták a Fidesz jelzését, azonnal lépett a Magyar kormány – 1 hétig ált fent a veszély, nem lehetett tovább húzni

A Tisza-kormány a lehető leggyorsabban visszaállítaná az Ukrajnából érkező egyes agrártermékek importtilalmát. Ám hiába hibáztatja az előző kormányt a kialakult helyzetért, a jelenlegi jogi környezetet meghatározó szabályozást már az új ciklusban nyújtották be, a Tisza egyik képviselője, Melléthei-Barna Márton kezdeményezésére. Bóna Szabolcs szerint a cél a magyar gazdák védelme és a piac stabilizálása, ugyanakkor továbbra sem ismert, meddig marad érvényben a jelenlegi szabályozás. A Nébih adatai alapján a tiltás feloldása után néhány nap alatt hat import érkezését jelezték, köztük 91 tonna cukrot.
VG
2026.05.21, 09:07
Frissítve: 2026.05.21, 09:51

Bóna Szabolcs, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint az előző kormány nem biztosította megfelelően az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok jogi hátterét. A miniszter úgy látja, a veszélyhelyzeti intézkedések megszűnésével jogi bizonytalanság alakult ki, amelyet most rendezni kell.

A hőség és a lehűléssel járó szélsőséges időjárás tönkre tehetik a gabonatermést a kelet-európai országokban.An aereal view taken on July 19, 2022 shows a combine harvester that harvests grain from a field near Selm, western Germany. On July 18, 2022, European Commission researchers said 46 percent of EU territory was exposed to warning-level drought. Eleven percent was at an alert level, and crops were already suffering from lack of water. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) gabona ukrán
A Tisza-kormány feloldotta az ukrán gabona eddigi tilalmát a veszélyhelyzet eltörlésével / Fotó: Ina Fassbender / AFP

Ugyanakkor a jogalkotási háttér ennél összetettebb: a jelenlegi helyzetet meghatározó szabályozást már az új parlamenti ciklusban terjesztették be, és annak elfogadásához az akkori parlamenti többség biztosította a szükséges támogatást. Ez azt jelenti, hogy a most kialakult jogi helyzet nem kizárólag az előző kormány döntéseire vezethető vissza.

Nemzeti érdek a piacvédelem

A kormányzati szándék szerintük egyértelmű: nem kívánják megengedni, hogy importtermékek – különösen Ukrajnából – veszélyeztessék a hazai termelők megélhetését vagy az élelmiszerellátás biztonságát. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy a magyar élelmiszer, a termőföld és a gazdálkodók védelme nemzeti érdek, amelynek érvényesítése elsődleges feladat. A cél kettős:

  • egyrészt biztosítani, hogy a fogyasztók asztalára ellenőrzött, jó minőségű élelmiszer kerüljön,
  • másrészt olyan piaci környezetet teremteni, amelyben a gazdák munkája kiszámítható jövedelmet biztosít.

Széles ukrán termékkörre terjedhet ki a tiltás

A készülő jogszabályok több termékkört is érintenek. A tervek szerint a korlátozások kiterjednének a szarvasmarha-, sertés-, juh- és kecskehúsra – friss, hűtött és fagyasztott formában egyaránt –, valamint a baromfihúsra. Emellett zöldségek és gabonafélék is szerepelnek a listán, beleértve a feldolgozott, például pelyhesített vagy darált gabonatermékeket.

A miniszter szerint a részletes szabályozás kidolgozása már folyamatban van, a cél pedig az, hogy a piacvédelem jogilag is stabil alapokra kerüljön.

Már megjelentek az első szállítmányok

A tiltás feloldása után rövid időn belül megindult az import. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május 18. és 20. között összesen hat szállítmány behozatalát jelentették be Ukrajnából.

Ebből négy szállítmány fehér cukor volt, összesen 91 tonna mennyiségben – ez a termék nem szerepelt a korábbi tiltólistán. A fennmaradó két szállítmány különböző feldolgozott gabonatermékeket tartalmazott, például hántolt, lapított vagy pelyhesített formában.

A gyorsan megjelenő import is azt erősíti, hogy a szabályozási környezet változása azonnali piaci reakciókat vált ki, ami tovább növeli a jogi rendezés sürgősségét.

Lapunknak is reagált a Tisza az ukrán gabona botrányáról

Szerdán válaszolt a Világgazdaság megkeresésére a Tisza-kormány a kedden kirobbant botrány kapcsán: akkor derült ki, hogy immáron egy hete szabadon áramolhat be Magyarországra a korábban kitiltott ukrán gabona.

A szerdán délután az Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztériumtól kapott írásbeli válasz bár nem válaszolta meg a lapunk által feltett valamennyi kérdést, de érdemben közölt részleteket arról, hogyan alakult ki a jelenlegi súlyos helyzet.

Ahogy arról beszámoltunk, fű alatt a Tisza-kormány feloldotta az ukrán gabona eddigi tilalmát, így a szállítmányok már egy hete beérkezhetnek Magyarországra.

Május 13-án véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel együtt hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek is. Többek között az a rendelet sincs már hatályban, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát.


Az agrárminisztérium válaszában azt állította, hogy a rendeleti kormányzás feloldását még a Fidesz-kormányzat készítette elő, és a nagyszámú rendelet törlésekor nem került figyelembevételre az ukrán importtilalom korlátozása,

így a jogalkotási hiba miatt került sor a szankciók törlésére.

Az ugyanakkor nem teljesen világos, hogy a Tisza-kormány, miért tartja a Fidesz-kormányt felelősnek érte, hiszen az Országgyűlés május 9-i alakuló ülésén fogadták el a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt.

A Tisza Párt képviselője, Melléthei-Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én, a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A jogszabály – áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit – egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg.

Mindez tehát már a Tisza-ciklus időszakában történt, a hatályba lépés óta eltelt egy hétben pedig ez idáig nem korrigált a kormány. Sőt, csak azt követően szólalt meg, hogy a Fidesz fellépett az ügyben.

Mindenesetre a Világgazdaság reakciót kért a Fidesz-frakciótól is, hogy kifejthesse álláspontját a fejlemények kapcsán. A legnagyobb ellenzéki párt élt is a lehetőséggel és rávilágított, hogy az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényjavaslatot Melléthei-Barna Márton (Tisza) képviselő úr nyújtotta be az Országgyűléshez.

Az agrárminiszter úr által megküldött válaszból ezért az is következik, hogy a Tisza Párt nincs tisztában azzal, hogy milyen jogszabályokat terjeszt elő és azoknak milyen hatása van a magyar társadalomra és a gazdaságra

– emelték ki. A Tisza-kormány megalakulása óta rendelkezik minden eszközzel, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmát azonnal elrendelje, a korábbi kormányra mutogatni ebben a kérdésben ezért megtévesztő és álságos. 

Egyben aggasztó, hogy a Tisza-kormány a magyar gazdák és a fogyasztók védelme helyett figyelmét a Facebook-posztok gyártására és a politikai hergelésre fordítja. Ideje lenne elkezdeni kormányozni – húzták alá.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu