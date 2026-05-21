Zuhan az OTP, de semmi pánik – BMI-jelentésekre várnak a befektetők

A főbb európai részvényindexek csütörtökön előreláthatóan csökkenéssel nyitnak, miközben a befektetők a geopolitikai bizonytalanság közepette a brit, a francia és a német BMI-jelentésekre várnak.

Zuhan az OTP, de semmi pánik / Fotó: Savvapanf Photo / Shutterstock

Az Nvidia – a szerdai amerikai tőzsdezárást követően közzétett – gyorsjelentése sem hangolta nagyobb optimizmusra az európai piacokat, pedig az iráni konfliktus alakulásával kapcsolatban is óvatos bizakodás uralkodik.

Már csak azért sem, mert maguk az Nvidia-részvények is gyengültek a tőzsdezárás utáni elektronikus kereskedésben, miután március vége óta jó harmadával emelkedett az árfolyam. Az elvárások ebből következően rendkívül magasak voltak.

Blayne Curtis, a Jefferies elemzője szerint az Nvidia minden tekintetben teljesítette a várakozásokat. Az elemző azonban továbbra is befektetői aggályokat lát például a moduláris adatközponti architektúrákkal (XPU) kapcsolatos üzletágat illetően.