Zuhan az OTP, de semmi pánik – BMI-jelentésekre várnak a befektetők
A főbb európai részvényindexek csütörtökön előreláthatóan csökkenéssel nyitnak, miközben a befektetők a geopolitikai bizonytalanság közepette a brit, a francia és a német BMI-jelentésekre várnak.
Az Nvidia – a szerdai amerikai tőzsdezárást követően közzétett – gyorsjelentése sem hangolta nagyobb optimizmusra az európai piacokat, pedig az iráni konfliktus alakulásával kapcsolatban is óvatos bizakodás uralkodik.
Már csak azért sem, mert maguk az Nvidia-részvények is gyengültek a tőzsdezárás utáni elektronikus kereskedésben, miután március vége óta jó harmadával emelkedett az árfolyam. Az elvárások ebből következően rendkívül magasak voltak.
Blayne Curtis, a Jefferies elemzője szerint az Nvidia minden tekintetben teljesítette a várakozásokat. Az elemző azonban továbbra is befektetői aggályokat lát például a moduláris adatközponti architektúrákkal (XPU) kapcsolatos üzletágat illetően.
Ehhez képest a BUX a negatív előjelek ellenére mintegy 0,6 százalékos emelkedéssel, 132 183 ponton kezdte a napot.
Az OTP-részvények nagyjából 1,9 százalékkal, 40 320 forintra zuhantak, ám semmi pánik, csütörtök az első kereskedési nap, amikor már az idei osztalékszelvény nélkül forognak a papírok.
A Mol papírjai eközben 0,1 százalékkal, 3990 forintra drágultak. A Brent jegyzése 1,2 százalékkal, hordónként 106,3 dollárra emelkedett.
A Richter kurzusa 0,9 százalékkal, 12 330 forintra nőtt.
A Magyar Telekom részvényei 2620 forinton startoltak el, ami 0,3 százalékos visszaesés szerdai záróértékükhöz viszonyítva.
A forint némileg gyengült, ám az euró jegyzése még mindig egy hajszállal 360 forint alatt, 359,99 forinton maradt.