Mol: dollárszázmilliókra rúghat a kár, a biztosítás segíthet – kimondták az elemzők, mi lesz a részvénnyel a tiszaújvárosi robbanás után

Az Erste elemzői gyorsbecslést adtak a tiszaújvárosi üzemben történt pénteki robbanás várható anyagi és tőkepiaci következményeiről. A Mol vegyipari termelése valószínűleg nem áll le teljesen, bár számottevően csökkenhet.
K. T.
2026.05.22, 13:37
Frissítve: 2026.05.22, 13:51

A közvéleményt és a befektetőket is megrengette a Mol tiszaújvárosi vegyi üzemében keletkezett péntek reggeli robbanás, melynek egy halálos áldozata és több sérültje is van. Az olajtársaság vegy- és műanyagipari alapanyagokat előállító petrolkémiai egysége balesetének várható anyagi és tőkepiaci következményeit az Erste gyorselemzésben számszerűsítette.

Százmillió dolláros kárt okozhatott a tiszaújvárosi robbanás a Molnak / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A péntek reggeli tiszaújvárosi robbanás a Mol petrolkémiai leányvállalata, a TVK által üzemeltetett, évi 370 ezer tonna kapacitású Olefin-1 etilénüzem újraindításakor történt. A váratlan eseményre azonnal 3 százalék feletti zuhanással reagált a Mol részvényárfolyama, és a kora délutáni emelkedési kísérlet ellenére ezen a nyomott szinten maradt. A befektetők kétmilliárd forintot meghaladó forgalomban szabadulnak az olajrészvénytől.

Ez a második súlyos baleset a magyar társaság létesítményeiben egy éven belül, a százhalombattai Dunai Finomítójának tavaly októberi tűzesete után.

A brókerház úgy véli, a biztosítás bizonyára fedezi a kapcsolódó költségek jelentős részét, beleértve a működési kiesés egy részét is. 

A Mol egy másik, 290 ezer tonna kapacitás olefinüzemet (Olefin-2) is működtet a TVK-nál, valamint egy évi 230 ezer tonna feldolgozására alkalmas üzemet a Slovnaftnál, így a termelés várhatóan nem áll le teljesen, bár számottevően csökkenhet. 

Több száz millió dolláros kár keletkezhet a Molnál

Bár a Mol petrolkémiai üzletága 2026 első negyedévében veszteséges volt, az iráni konfliktus kezdete óta a marzsok jelentősen javultak, körülbelül 200 euróról 600 euróra emelkedtek tonnánként. Az Erste gyorsbecslésében úgy számol, hogy

a jelenlegi erős marzsok mellett a baleset az éves profitot a helyreállítás idejétől függően mintegy 100–150 millió dollárral csökkentheti, miközben a közvetlen károk is elérhetik a 100 millió dollárt, amelynek legalább egy részét szintén fedezheti a biztosítás. 

Ezzel együtt úgy vélekednek, hogy bár összességében súlyos incidensről van szó, a Mol részvényeinek valós értékére csak korlátozott hatással lesz a tiszaújvárosi baleset.

A Mol részvényei a mai esés dacára 30 százalékot emelkedtek az év eleje óta.

