Óriási csalódás: Románia kihagyja Magyarországot az évszázad fegyverüzletéből, de Erdélyt központnak teszi meg – 4 milliárd euró uniós pénz ömlik rá
A román védelmi minisztérium egy igen hosszú listát állított össze a hadsereg modernizálást illetően, melyet benyújtott a parlamentnek. A fegyverbeszerzések egy része egy több milliárd eurós projekt keretében valósul meg, hamarosan modern gyalogsági harcjárművek érkeznek.
Az orosz–ukrán háború kitörése óta az Európai Unió tagállamainak többsége rohamtempóban igyekszik fejleszteni védelmi kapacitásait, ami az egyre feszültebb geopolitikai helyzet miatt elengedhetetlen. Mindeközben megindult a hadiipar felpörgetése is, Magyarország már évek óta gyárt modern eszközöket. A román projektből hazánk ugyan kimaradt, de erdélyi honfitársaink mégis örülhetnek a beruházásnak.
Erdélyből érkeznek az új fegyverek
Megszületett a döntés: a román hadsereg a Rheinmetall Lynx KF41 típusú gyalogsági harcjárművét (IFV) választotta az elavult, szovjet MLI–84-esek leváltására. A beruházás tervezett értéke megközelítőleg 3,4 milliárd euró, melynek tetemes részét az Európai Unió által biztosított Security Action for Europe (SAFE) hitelkeret forrásai biztosítják.
A SAFE program lehetővé teszi, hogy az Európai Unió tagállamai egy 150 milliárd eurós hitelkeretből hívjanak le forrásokat, melynek segítségével sürgős és nagyszabású védelmi fejlesztéseket hajthatnak végre. A hosszú lejáratú hitelek kamata 3 és 3,3 százalék között alakul.
A program keretében az Európai Unió 16,7 milliárd euró értékű hitelt bocsátott Románia rendelkezésére, így Lengyelország után (mely 44 milliárd eurót kapott) a keleti szomszéd lett az intézkedés második legnagyobb nyertese.
A lánctalpas járművek beszerzése mellett Románia a tervek szerint a SAFE program forrásaiból az alábbi területeken hajtana végre fejlesztéseket:
- kerekes, páncélozott harcjárművek,
- helikopterek,
- hadihajók,
- pilóta nélküli repülőgépek és drónok,
- lőfegyverek és lőszerek beszerzése, továbbá
- a légvédelmi rendszerek fejlesztése.
Érkeznek a Lynxek
Az IFV-program több ütemben valósul meg, várhatóan 2030-ra futnak be az utolsó járművek.
A projekt keretében 232 gyalogsági harcjármű beszerzésére kerül sor, a finanszírozást pedig a SAFE mechanizmus biztosítja. A Lynxeket a Rheinmetallnak a romániai Medgyes városában található üzeme fogja gyártani. A fennmaradó egységeket – amelyekkel a darabszám 298-ra emelkedik – alternatív finanszírozási forrásokból fedezzük. A program célja, hogy a szárazföldi erőket összesen 298 járművel szereljük fel
− mondta a minisztérium képviselője.
A beszerzés a Defense Romania értesülései szerint nem egy hagyományos nyílt tenderen zajlott: hivatalos információk szerint tárgyalásos eljárással, előzetes pályázati felhívás nélkül ítélték oda a szerződést a Rheinmetall többségi tulajdonában álló Automecanica Medias vállalatnak. Ez ugyan felgyorsította a döntéshozatalt, azonban a zalaegerszegi Rheinmetall gyárnak így esélye sem lehetett, hogy részt vegyen a beruházásban.
A program számos helyi és regionális beszállítót is érint majd, akik így szintén jól járhatnak a projekttel.
Fontos megjegyezni, hogy a beruházás szerződései biztosítják a nemzetközi és hazai hadiipari szereplők bevonását is − közölte a minisztérium képviselője, aki arról is beszélt, hogy a tárgyalások jelenleg is több szinten zajlanak.
Az IFV-ek beszerzését megelőzően számos alternatív lehetőséget is vizsgált a szaktárca. A Lynx mellett olyan típusok neve merült fel, mint a svéd BAE Systems Hägglunds által gyártott CV90, a dél-koreai Hanwha vállalat AS21 Redbackje vagy a General Dynamics European Land Systems Ascod típusa. A kiválasztást egy bizottság végezte, mely a védelmi minisztérium tisztviselőiből, valamint az állami hadiipari vállalat, a Romtehnica szakértőiből állt.
A tendert elnyerő medgyesi gyár 140 főt foglalkoztat, és 2025-ben kapacitásbővítésbe kezdett, hogy ki tudja elégíteni a növekvő régiós és hazai keresletet. A gyártósor Szeben megyében található, a marosvásárhelyi repülőtértől 60 kilométerre.
Megelőztük Romániát
Amikor a román kormány 2025-ben elindította a programot, közölte, hogy az első széria legyártását követően az állami dominanciájú vállalatok veszik majd át a gyártást:
Célunk az ellátási lánc védelme, valamint az összeszerelési, karbantartási és gyártási képességek fejlesztése Romániában, melyet a technológia-transzfer segíthet
− közölte a minisztérium.
A modern lánctalpas gyalogsági harcjárművek beszerzését a NATO keleti szárnyán Magyarország már 2020-ban megkezdte, amikor egy 218 darabos megrendelést adott le. A megállapodás részét képezte, hogy a Rheinmetall Zalaegerszegen egy 3,7 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre, így a fegyverek egy része hazánkban készülhet, ezzel növelve az ország védelmi képességeit és ipari kapacitását. A gyár, amely 500 embert foglalkoztat, 2023-ban kezdte meg a termelést.
A Lynx egy olyan modern, moduláris felépítésű harcjármű, melyet világszerte alkalmaznak. Az olasz hadsereg nemrégiben 1050 darabos rendelést adott le, de Németország az ukrán fegyveres erők részére is szállított már néhány példányt.