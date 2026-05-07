Hantavírus: megszólalt a WHO, új világjárvánnyal riogatnak – „A helyzet súlyos, de nem kontrollálhatatlan"

Hivatalosan is megerősítetette az Világegészségügyi Szervezet (WHO), hogy az Andes-vírus okozza a Hondius óceánjáró fedélzetén kialakult fertőzéseket. Az Andes-vírus a hantavírusok nemzetségébe tartozó, Dél-Amerikában honos vírusfajta, az egyetlen ismert hantavírus, amely emberről emberre is átvihető – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Az egyetlen emberről emberre terjedő hantavírus ütötte fel a fejét az óceánjárón / Fotó: Anadolu via AFP

A hajóról korábban hazatért utasok közül legalább egy Svájcban, egy másik pedig Németországban bizonyult pozitívnak az Andes-vírusra. Németországban jelenleg is vizsgálnak egy személyt, aki szoros kontaktusban volt egy már elhunyt, fertőzött turistával.

Nyolc utas betegedett meg, közülük három esetben hantavírus-fertőzést igazoltak. Egyelőre nem ismert, hogy valamennyi esetben az Andes-vírusról van-e szó. A WHO szerint a közegészségügyi kockázat továbbra is alacsony.

A vírus ugyanakkor aggodalmat vált ki, mivel súlyos, akár halálos kimenetelű tüdőszindrómát is okozhat, és nincs rá specifikus kezelés. Ráadásul egy fertőzött utas védelmi intézkedések nélkül utazott vissza Svájcba. Emiatt sokan attól tartanak, hogy ez lehet a következő pandémia kezdete.

Aggodalomra nincs ok

Szakértők szerint azonban nem erről van szó. Roman Wölfel, a Német Hadsereg (Bundeswehr) müncheni Mikrobiológiai Intézetének vezetője szerint az Andes-vírus azonosítása komolyabbá teszi a helyzetet, de nem teszi automatikusan kontrollálhatatlanná. Mint mondta, ennél a vírusnál az emberről emberre terjedés csak nagyon szoros és tartós kontaktus esetén fordul elő.

Minden esetnél vizsgálni kell, hogy nem egy közös rágcsáló-expozíció (például egy szárazföldi kirándulás során) áll-e a háttérben. Több német szakértő is hangsúlyozza, hogy az Andes-vírus lényegesen különbözik mind a könnyen terjedő légúti vírusoktól (influenza, koronavírus), mind az Európában honos hantavírusoktól (Puumala, Dobrava). Az utóbbiak emberről emberre nem terjednek. A kutatók szerint a következő hetekben még előfordulhatnak elszórt esetek a szoros kontaktusú személyek körében, de robbanásszerű, széles körű terjedés nem várható.