Korrupciós botrány: elfogták az állami vagyonkezelő korábbi vezetőjét, nyomkövetőt kér az ügyészség

Döbbenetes gyorsasággal születhetett meg a döntés egy több milliárd forintos kölcsönről annál az állami tulajdonú cégnél, amelynek vezetői ellen most hűtlen kezelés miatt folyik nyomozás. A gyanú szerint az előterjesztést este kapták kézhez az igazgatósági tagok, másnap reggelre pedig már egyhangúlag jóvá is hagyták a 8,15 millió eurós, vagyis több mint 3 milliárd forintos kölcsönt – közölte a korrupciógyanúra hivatkozó ügyet a Baon.

Vizsgálatok nélkül adhatták oda a hatalmas összeget

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közlése szerint az ügy középpontjában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság áll. Az ügyészek szerint az igazgatóság tagjai megszeghették vagyonkezelési kötelezettségüket, amikor rábólintottak a hatalmas összegű hitelre.

A volt főigazgatót is elfogták

Az ügyészség szerint a kölcsönszerződés és az erről szóló előterjesztés elkészítésére az MNV volt főigazgatója adott utasítást, és annak tartalmát is ő hagyta jóvá.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda eddig már öt embert hallgatott ki gyanúsítottként:

az igazgatóság három tagját,

a cég vezetőjét

és a kölcsönt igénylő társaság ügyvezetőjét.

A nyomozó hatóság most elfogta és őrizetbe vette a volt főigazgatót is, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével gyanúsítanak.

Nyomkövetőt kér az ügyészség korrupció gyanúja miatt

Az ügyben korábban már 27 ingatlanra rendeltek el zár alá vételt a gyanúsítottak tulajdoni hányadára vagy haszonélvezeti jogára, hogy biztosítsák az állami cég polgári jogi igényét.

A főügyészség most azt indítványozta, hogy az egykori főigazgató bűnügyi felügyelet alá kerüljön, méghozzá nyomkövető eszközzel ellenőrizve. Az ügyészség szerint fennáll a szökés vagy elrejtőzés veszélye. A kényszerintézkedésről a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt.