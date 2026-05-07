Deviza
EUR/HUF356,13 -0,68% USD/HUF302,94 -0,73% GBP/HUF411,69 -0,74% CHF/HUF389,11 -0,7% PLN/HUF84,24 -0,55% RON/HUF67,66 -0,63% CZK/HUF14,65 -0,57% EUR/HUF356,13 -0,68% USD/HUF302,94 -0,73% GBP/HUF411,69 -0,74% CHF/HUF389,11 -0,7% PLN/HUF84,24 -0,55% RON/HUF67,66 -0,63% CZK/HUF14,65 -0,57%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 138,83 -0,56% MTELEKOM2 550 +1,19% MOL4 152 -1,1% OTP42 440 -0,75% RICHTER12 950 -0,31% OPUS325 +0,62% ANY7 540 +1,21% AUTOWALLIS150 +2,74% WABERERS4 720 +2,83% BUMIX9 145,1 +0,42% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 818,47 +0,19% BUX135 138,83 -0,56% MTELEKOM2 550 +1,19% MOL4 152 -1,1% OTP42 440 -0,75% RICHTER12 950 -0,31% OPUS325 +0,62% ANY7 540 +1,21% AUTOWALLIS150 +2,74% WABERERS4 720 +2,83% BUMIX9 145,1 +0,42% CETOP4 487,54 +0,19% CETOP NTR2 818,47 +0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lövöldözések
támadás
Ausztria

Ausztria: három ember életét vesztette egy lövöldözésben

Egy étterem előtt történt lövöldözés az ausztriai Linzben.
VG - MTI
2026.05.07, 16:08
Frissítve: 2026.05.07, 16:22

Három ember életét vesztette csütörtökön egy lövöldözésben egy étterem előtt az ausztriai Linzben – közölte a rendőrség szóvivője. A Kronen Zeitung című osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lövöldözött az étterem előtt, és két nővel, majd önmagával is végzett.

rendőrségbomba, bombafenyegetés, linz bombariadó
Lövöldözés történt Linzben / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock

Lövések dördültek csütörtökön az ausztriai Linzben. Egy rendőrségi szóvivő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy három ember meghalt, a használt fegyvert a rendvédelmi szervek lefoglalták. 

Az ORF nemzeti közszolgálati műsorszolgáltató nagyszámú rendőri jelenlétről számolt be a város északi részén, a Klausenbachstrasse környékén. „A helyszínen talált elhunytak között egy férfi és két nő volt” – mondta Ulrike Handlbauer, a felső-ausztriai tartományi rendőrség szóvivője az Deutsche Wellének. „A rendőrség jelenleg nem tud részletesebb nyilatkozatot tenni az indíték konkrétabb körülményeiről vagy az elhunyt személyazonosságáról.”

A Kronen Zeitung bulvárlap további részleteket közölt az incidensről, arról számolva be, hogy egy idős férfi lelőtt két nőt, majd önmagát egy vendéglátóhely előtt. A rendőrségre hivatkozva azt is közölte, hogy a lakosságot fenyegető veszély elmúlt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu