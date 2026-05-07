Ausztria: három ember életét vesztette egy lövöldözésben

Három ember életét vesztette csütörtökön egy lövöldözésben egy étterem előtt az ausztriai Linzben – közölte a rendőrség szóvivője. A Kronen Zeitung című osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lövöldözött az étterem előtt, és két nővel, majd önmagával is végzett.

Lövöldözés történt Linzben / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock

Lövések dördültek csütörtökön az ausztriai Linzben. Egy rendőrségi szóvivő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy három ember meghalt, a használt fegyvert a rendvédelmi szervek lefoglalták.

Az ORF nemzeti közszolgálati műsorszolgáltató nagyszámú rendőri jelenlétről számolt be a város északi részén, a Klausenbachstrasse környékén. „A helyszínen talált elhunytak között egy férfi és két nő volt” – mondta Ulrike Handlbauer, a felső-ausztriai tartományi rendőrség szóvivője az Deutsche Wellének. „A rendőrség jelenleg nem tud részletesebb nyilatkozatot tenni az indíték konkrétabb körülményeiről vagy az elhunyt személyazonosságáról.”

A Kronen Zeitung bulvárlap további részleteket közölt az incidensről, arról számolva be, hogy egy idős férfi lelőtt két nőt, majd önmagát egy vendéglátóhely előtt. A rendőrségre hivatkozva azt is közölte, hogy a lakosságot fenyegető veszély elmúlt.