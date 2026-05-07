Magyarország új valutája a májusi eső, mert az aranyat ér – strandidő közeleg?
Az időjárás csütörtök estig többnyire erősen felhős lesz, csak késő délutántól kezd el nyugat felől határozottan szakadozni, csökkenni a felhőzet.
Csütörtökön még lehűl az idő
A HungaroMet hozzátette: többfelé, nagyobb számban hazánk délkeleti, keleti felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután, este az Észak-Dunántúlon is megdörrenhet az ég. A délnyugati, déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet
- délután 19 és 24,
- késő este 12 és 18 fok között alakul.
Péntekre érkezik az aranyat érő májusi eső
Pénteken a dél, délnyugat felől felvonuló fátyolfelhőzet és – a többnyire kevés – gomolyfelhő mellett sok napsütés várható, majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti, keleti harmadban helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de
estére mindenütt megszűnik a csapadék.
A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg, de a zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
Igazi kirándulóidő lesz a hétvégén
Szombaton nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti, északi szél a Tiszántúlon megélénkülhet.
- Hajnalban 8 és 14,
- délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
Vasárnap sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 7 és 14, délután 24 és 28 fok között valószínű.
Rossz hír azoknak, akik már strandolnának
Mérsékelt (óránként 10-20 kilométeres) délnyugati, déli szél lesz a jellemző a tavaknál, amely többször megélénkül (25-35 kilométer per óra), keleten még időnként meg is erősödhet (40-45 kilométer per óra). Záporok környezetében a szél tovább erősödhet (40-50 kilométer per óra), zivatarral akár viharossá (55-65 kilométer per óra) is fokozódhat. Estére mérséklődhet a légmozgás (5-20 kilométer per óra).
Csütörtökön a nap nagy részében erősen felhős vagy borult lesz az ég és többször záporok érhetik el a tavakat. Délután a térség keleti felében kisebb eséllyel zivatar is kialakulhat. A délután derekától nyugat felől vékonyodhat a felhőzet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet
- a Balatonnál 21, 22 fok körül,
- a Velencei-tónál 23, 24 fok körül alakul.
A Balaton Siófoknál 17, a Velencei-tó Agárdnál 18,5 fokos. Csütörtökön késő estétől a szél érkező hidegfront hatására északira, északnyugatira fordulhat és megélénkülhet (25-35 kilométer per óra). Záporok és zivatar környezetében meg is erősödhet (40-50 kilométer per óra) a szél. A Velencei-tónál eleinte többnyire gyenge-mérsékelt (5-20 kilométer per óra) déli, délnyugati szél lesz a jellemző. Késő este északnyugatira fordul majd a szél, és mérsékeltté válik (10-25 kilométer per óra).