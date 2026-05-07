Magyarország új valutája a májusi eső, mert az aranyat ér – strandidő közeleg?

Jellemzően napos, kora nyárias idő várható a hétvégén 25 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel, de zápor, zivatar előfordulhat – derült ki a HungaroMet időjárás-előrejelzéséből.
Csókási Annamária
2026.05.07, 16:26
Frissítve: 2026.05.07, 16:42

Az időjárás csütörtök estig többnyire erősen felhős lesz, csak késő délutántól kezd el nyugat felől határozottan szakadozni, csökkenni a felhőzet. 

Jön az igazi nyári időjárás, de előtte még fogunk fázni / Fotó: ANP via AFP

Csütörtökön még lehűl az idő

A HungaroMet hozzátette: többfelé, nagyobb számban hazánk délkeleti, keleti felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután, este az Észak-Dunántúlon is megdörrenhet az ég. A délnyugati, déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet 

  • délután 19 és 24, 
  • késő este 12 és 18 fok között alakul.

Péntekre érkezik az aranyat érő májusi eső

Pénteken a dél, délnyugat felől felvonuló fátyolfelhőzet és – a többnyire kevés – gomolyfelhő mellett sok napsütés várható, majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti, keleti harmadban helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de 

estére mindenütt megszűnik a csapadék. 

A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg, de a zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Igazi kirándulóidő lesz a hétvégén

Szombaton nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Napközben néhol lehet zápor, zivatar. Az északkeleti, északi szél a Tiszántúlon megélénkülhet. 

  • Hajnalban 8 és 14, 
  • délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 7 és 14, délután 24 és 28 fok között valószínű.

Rossz hír azoknak, akik már strandolnának

Mérsékelt (óránként 10-20 kilométeres) délnyugati, déli szél lesz a jellemző a tavaknál, amely többször megélénkül (25-35 kilométer per óra), keleten még időnként meg is erősödhet (40-45 kilométer per óra). Záporok környezetében a szél tovább erősödhet (40-50 kilométer per óra), zivatarral akár viharossá (55-65 kilométer per óra) is fokozódhat. Estére mérséklődhet a légmozgás (5-20 kilométer per óra).

Csütörtökön a nap nagy részében erősen felhős vagy borult lesz az ég és többször záporok érhetik el a tavakat. Délután a térség keleti felében kisebb eséllyel zivatar is kialakulhat. A délután derekától nyugat felől vékonyodhat a felhőzet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 

  • a Balatonnál 21, 22 fok körül, 
  • a Velencei-tónál 23, 24 fok körül alakul. 

A Balaton Siófoknál 17, a Velencei-tó Agárdnál 18,5 fokos. Csütörtökön késő estétől a szél érkező hidegfront hatására északira, északnyugatira fordulhat és megélénkülhet (25-35 kilométer per óra). Záporok és zivatar környezetében meg is erősödhet (40-50 kilométer per óra) a szél. A Velencei-tónál eleinte többnyire gyenge-mérsékelt (5-20 kilométer per óra) déli, délnyugati szél lesz a jellemző. Késő este északnyugatira fordul majd a szél, és mérsékeltté válik (10-25 kilométer per óra).

