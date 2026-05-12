Kiterítette a lapjait Magyarország új pénzügyminisztere: ez vár a költségvetésre, Kármán András bejelentette a Tisza-kormány terveit – élő tudósítás
Kedden 10 órakor tartják az országgyűlés szakbizottsága, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előtt Magyarország új pénzügyminiszterének meghallgatását. Kármán András itt részletesen ismerteti, mi vár a költségvetésre és milyen lépéseket tervez a Tisza-kormány.
A meghallgatás 12 óráig tart terv szerint, kedden délután pedig, 16 órától a miniszterek le is teszik az esküjüket és megalakul a Tisza-kormány.
Kármán András elsőként bemutatta közvetlen kollégáját, az államháztartásért felelős államtitkár-jelöltet. Ő a miniszterjelölthöz hasonlóan a bankszektorból érkezik, Barabás Gyula legutóbb az OTP ügyvezetője volt.
Arról beszélt, hogy tiszta profilú Pénzügyminisztériumot állítanak fel, amelynek feladata a közpénzügyi gazdálkodás és a költségvetési stabilitás lesz. A gazdaságfejlesztés Kapitány Istvánhoz fog tartozni.
Hangsúlyozta, hogy a szétválasztás ugyanakkor egységes megközelítést jelent, már csak azért is, mert a növekedés újraindítása kulcskérdés. Ezt költségvetési intézkedésekkel nem lehet önmagában elérni.
Kármán András arra nem tért ki, hogy az idei első negyedévben a magyar növekedés dobogós lett az EU-ban. Arról beszélt, hogy fenntartható költségvetési pályát terveznek, aminek a végén az euró bevezetése lehetségessé válik. Zsákutcának nevezte az elmúlt éveket.
Ezt követően tért rá a növekedési modellre. Ennek megállapítása, hogy a gazdaság toporog, leszakad az uniós átlaghoz képest is, amit ő 4 százalékban azonosított. A beruházási ráta közben 25 százalékkal esett vissza, ez és a magyar ipar teljesítményei elkeserítő megítélése szerint.
Kritizálta az extenzív gazdaságfejlesztést. Szerinte ez arra épült, hogy egyre többen dolgozzanak és egyre több külföldi tőke érkezzen.
Szerinte ez összeszerelőüzem-modell.
Elismerte, hogy ennek voltak előnyei is, hiszen hozzájárult a gazdaság bővüléséhez. De szerinte elmaradt a hatékonyság és a termelékenység emelése. "Ezt a legnagyobb hátulütője a Fidesz gazdaságpolitikájának. A Magyar Nemzeti Bank tévesen gondolta, hogy a feladata a forint folyamatos leértékelése az infláció letörése helyett. Emiatt szakadtak le a magyar bérek" – állította.
Szerinte most már csak képzetlen, ázsia munkásokkal lehet ellátni az újabb összeszerelőüzemeket. Ebből ki kell törni, ezért kell új modell, ami képzettebb munkaerőre épül. Célként határozta meg, hogy diverzifikálják a gazdaságot, hogy ellenállóbb legyen. Megemlítette a szolgáltatószektort, amely nagyobb szerepet kaphat.
A kormány többet fog költeni humánfejlesztésre, így például szakképzésre és egészségügyre is. Szerinte enélkül nincs felzárkózás. Ugyanakkor előre figyelmeztetett: ennek eredménye csak évek múlva lesz.
De a gazdaság beindításáért az üzleti környezet javításával lehet tenni. Kármán szerint kiszámíthatatlanok a szabályok, az állami támogatási rendszerek, amelyek aláássák a tisztességes versenyt. Ez pedig magasabb kamatokhoz és gyenge növekedéhez vezet.
A Tisza-kormány célja, hogy befektetőbarát klímát teremtsen. Itt jogbiztonságot, valódi konzultációt és felkészülési időt a változásokra nevesített. Kármán elismételte azt a vádat, hogy rendszerszintű a korrupció, a közbeszerzések feltételei eleve úgy vannak kialakítva, hogy csak bizonyos szereplők nyerhetnek. Ezen változtatni kell, ami árcsökkenést eredményez és erősíti a versenyt.
Bejelentete, hogy kibővítik a KATA-adónem lehetőségét.
Szerinte a kiszámíthatlanság a költségvetés tervezésében is látszik. Kifogásolta, hogy a 2025-ös költségvetést 46-szor módosították, ami 2700 milliárd forint sorsáról rendelkezett utólag.
Az idei hiány 3,6 százalékról 5 százalékra ugrott, miközben a tartalékot felhasználták. Szerinte jogos elvárás, hogy a kormány arra költsön, amire felhatalmazást kapott a választóktól. Probléma, hogy a költségvetés bizonytalansága kockázatot emelt a befektetők számára, ami miatt nagyobb hozamot vártak el.
Kármán András négyes költségvetési pályában gondolkodik, ami nem változik egyik hónapról a másikra. A kulcs, hogy a szereplők elhiszik-e, hogy a kormány képes-e végrehajtani a tervét. Ennek érdekében a fiskális politka középtávú szemléletre vált a rövidtávú helyett. További cél, hogy a költségvetést konzervatív makropályára tervezzék.
A költségvetést mindig ősszel fogják elfogadni.
Az előre nem látható eseményekre megfelelő tartalékot képeznek, így nem kell majd emelni a hiánycélt. A költségvetés a kiadások szerkezete szerint lesz csoportosítva.
Rendeleti módosítás helyett pedig megerősítik a parlament ellenőrző szerepét. Az adórendszert is egyszerűbbé teszik, csökkentik az adminisztratív terheket, visszajön a KATA.
Kármán András nem nevezte reálisnak, hogy egyik napról a másikra változzon az adórendszer és kivezessék a különadókat, de idővel hozzányúlnak, megszüntetik az indokolatlan kedvezményeket. Így a vállalalti adóknál felülvizsgálják a kedvezmények rendszerét, így a taót és a bizalmi vagyonkezelés kedvezményét.
A családi adórendszer kapcsán azt mondta, ez a keveset keresőkre nagy terhet rak. A 27 százalékos áfa magas, a vagyonadó alacsony, ami szerinte a gazdagoknak jó. Szerinte tényszerűen igaz, hogy a legalsó jövedelműek 6 százalékponttal magasabb effektív kulccsal adóznak, mint a felső 20 százalék.
Arányos adóterhelést hirdetett, az szja-nál bevezetik az adójóváírást.
Minimálbérnél 15 százalékról 9 százalékra csökken a kulcs, ami 240 ezer forinttal jelent többet. Az áfát csökkentik azoknál a termékeknél, mint például zöldség, gyümölcs, tüzifa, vény-köteles gyógyszerek. Ezzel párhuzamosan 1 százalékos vagyonadót vezetnek be.
Végezetül a középtávú költségvetési pályára tért ki. Szerinte átlagosan 6 százalékos hiányról lehet beszélni, ami az államadósság növekedéshez vezetett. Szerinte a költségvetési politika kudarcot vallott. A fókusz az államadósság GDP-arányos csökkentésén lesz.
Rövid távon jelentős segítség lesz az uniós források hazahozatala. A Covid-forrásokat 2029-ig lehet felhasználni, ezeket oktatásra, egészségügyre költik. Az RRF-források kapcsán bizakodó, hogy minden pénzt el tudnak hozni, összességében 10,4 milliárd eurót.
Itt több olyan megoldást is vizsgálnak, hogy ezeket a pénzeket úgy hívják le, hogy azok nem feltétlenül konkrét projektekhez kapcsolódnak, hanem például az MFB-t tőkésítik fel.
Több ezer milliárd forintot lehet megtakarítani szerinte a túlárazások visszavágásával. Zéró tolereanciát fognak hirdetni a korrupcióval szemben. A felelős gazdálkodás érdekében megerősítik a költségvetés kontrollját. Kármán András azt mondta, a Szerencsejáték Zrt. kifizető helyként működött, ahelyett, hogy osztalékot fizetett volna.
Felesleges, káros kiadásnak nevezte a propagandát és a presztízs beruházásokat. A kamatkiadásokban szintén nagy megtakarítás érhető el. Hiába átlagos az államadósság mértéke, de az érte fizetett kamat eléri a GDP 4-5 százalékát. A lengyel ennek a fele.
Szerinte a Tisza támogatottsága miatt esnek az állampapírhozamok, évek óta nem volt ilyen olcsó a finanszírozás, ha ez tartós marad, a következő négy évben 2400 milliárd forintos spórolást jelent állítása szerint.
Kormányra kerülve átvilágítják a költségvetést, nyár végéig pedig beterjesztik a költségvetés módosítását. Október végéig benyújtják a 2027-es költségvetés tervezetét is. Be fogják mutatni, hogyan érik el a 3 százalékos hiánycélt, ami az euró bevezetésének egyik fundamentuma.
2030-ig teljesítik az euró bevezetésének feltételeit
– emelte ki. Szerinte ezek a lépések megteremtik egy hiteles költségvetés alapjait. Ez magasabb növekedést, több bevételt jelent. Minden 1 százalék körüli növekedés 350 milliárd többletet jelent. A totális cél, hogy sokkal magasabb színvonalú állami szolgáltatás jelenjen meg.
Kármán András közel 45 perces beszédében több részletet is közölt a Tisza pénzügyi terveiről, ugyanakkor számos toposzt is említett, amelyek nem tartalmaznak konkrét cselekvési intézkedéseket.
Elsőként Panyi Miklós reagált a Fidesz részéről. Konstruktivitást ígért, ugyanakkor az elhangzottak egy részét vitatja. Felhívta a figyelmet az első negyedéves GDP-növekedésre, amely a második legerősebb volt az unióban. Az infláció 2 százalék körüli, az ipar teljesítmény felpattant, ahogy az építőiparé is. A foglalkoztatottság szintje erős. A gazdaság fundamentumai stabilak.
Emlékeztetett rá, hogy a magyar gazdaság mindezt úgy hozza, hogy a német gazdaság recesszióba süllyedt. Rákérdezett,
- mi a terv az anyák adómentességével és kiterjesztik-e?
- Megtartják-e a fix 3 százalékos hitelt és a csokot?
- Mi lesz a 13. és a 14. havi nyugdíjjal?
- Mekkora a költségigénye a Tisza kampányígéreteinek?
- Mennyi ázsiai vendégmunkás van Magyarországon?
- Támogatja-e az állami vezetők lemondatását, így az ÁSZ-vezető is, ahogy azt Magyar Péter követeli és ez mennyiben teljesíti a jogbiztonság kritériumát?
Külön kérdést kapott a vagyonadó rendszeréről, hogyan mérik fel ennek adóalapját, az orosz-ukrán háború hatásairól, a forint árfolyamáról, ahogy arról is faggatták, terveznek-e az IMF-fel szorosabban együttműködni. Kármán András kapott kérdést a különadók kivezetéséről és a rezsicsökkentésről is.
Válaszában a legnagyobb tehernek az adónemek folyamatos változását jelölte meg. Szerinte a legfontosabb, hogy a változások kiszámíthatók legyenek, kapjanak felkészülési időt a vállalatok.
A vagyonadó kapcsán arról beszélt, hogy Magyarországon az EU-ban a második legmagasabb a vagyonok szélsőséges eloszlása. Szerinte a vagyonosok látványosan kevesebb adót fizetnek, mint az alacsonyabb jövedelműek. Ennek beszedését segíti, hogy már léteznek ilyen adatbázisok ingatlanra, pénzügyi vagyonra, amelyek lehetővé teszik az adóalap megállapítását. Erről konkrét elképzeléseik vannak.
Az adóhivatal központilag végzi el: aki 1 milliárd foirnt fölött van, kap egy adótervezetet, amit ki tud egészíteni. A lakosság döntő többséégnek ezzel nem lesz feladata. A beszedhetőségnél az jelentheti a sikert, hogy széles legyen a vagyonalap, de a kulcs alacsony lesz, 1 százalékos. Így nem lesz ösztönzöttésg az adóelkerülésre. Szerinte emiatt nem visznek majd át vagyonokat a szomszédos országokba.
Rendkívüli lépést jelentett be a leendő pénzügyminiszter. Pótköltségvetést lát szükségesnek.