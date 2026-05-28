Újabb marketingfogás, vagy átgondolt gazdasági stratégia: Magyar Péter drasztikusan megvágná a polgármesterek fizetését

A pontos számok még nem ismertek, csak annyi bizonyos, hogy a Tisza-kormány átalakítaná a polgármesterek bérezését. Erről Magyar Péter kormányfő az RTL-nek adott interjújában számolt be először, részleteket azonban nem árult el.

Magyar Péter szerint a reformcsomag segítségével a parlament költségvetése megközelítőleg negyedére csökkenhet, de arra nem tért ki, hogy a változás hogyan befolyásolja majd egy település kiadásait.

Amiről Magyar Péter nem beszélt

A polgármesterek jogállását, illetve díjazását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) határozza meg. Egy városvezető feladata igen összetett, mivel egy olyan közvetlenül választott politikai tisztségviselő, aki nem csupán a helyi önkormányzat hivatalos képviselője, hanem tulajdonképpen a hivatal működését irányító egyszemélyes szerv, továbbá a képviselő-testület tagja és elnöke.

A helyi, közvetlenül választott politikai vezetőnek lokális ismeretekkel, illetve széles körű kompetenciával kell rendelkeznie ahhoz, hogy a szubszidiaritás elve mentén képes legyen irányítani a rábízott települést. Egyértelmű tehát, hogy magasabb közigazgatási rang, illetve lakosságszám esetén több munka hárul egy polgármesterre, ezért az Orbán Viktor vezette kormány 2024-ben szükségét látta a településvezetők fizetéseinek rendezésére, így vezették be a jelenlegi, sávos bérezés.

A település jogállásán és méretén kívül a polgármester megbízatásának formája határozza meg az illetményt:

főállású foglalkoztatás esetén a képviselő-testület és a városvezető között sajátos közszolgálati jogviszony − foglalkoztatási jogviszony jön létre, míg

társadalmi megbízatás esetén a képviselő-testület nem gyakorol munkáltatói jogkört.

A polgármesterek fizetését a Mötv. a mindenkori nemzetgazdasági átlagkeresethez köti, így a bérezés törvényileg szabályozott. A főpolgármester illetménye az átlagkereset hatszorosa, míg a megyei jogú városok és a fővárosi kerületek polgármesterei a négy és félszeresére jogosultak. A vármegyei közgyűlés elnöke az átlagbér négyszeresét viheti haza, míg a többi település polgármesterének fizetése lakosságszám alapján kerül meghatározásra:

az 500 fő alatti településeken az átlagkereset 1,5-szerese,

501–1500 fő között 1,75-szorosa,

1501–2000 fő között kétszerese,

2001–5000 fő között 2,25-szorosa,

5001–10 000 fő között 2,5-szerese,

10 001–30 000 fő között háromszorosa,

30 ezer fő felett pedig 3,5-szerese jár.

A társadalmi megbízatású polgármesterek a törvényben meghatározott illetmény 50 százalékára jogosultak, míg a vármegyei közgyűlés elnökét és a városvezetőket a megbízatás formájától függetlenül a bérük 15 százalékának megfelelő költségtérítés is megilleti.

A nemzetgazdasági átlagkereset alapján megállapított illetményre a polgármesterek a tárgyév július 1-jétől jogosultak.