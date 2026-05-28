Újabb marketingfogás vagy átgondolt gazdasági stratégia: Magyar Péter drasztikusan megvágná a polgármesterek fizetését

Néhány napja derült ki, hogy a kormány drasztikusan csökkentené a településvezetők fizetését. Magyar Péter bejelentése nagy port kavart, a reakciók pedig nem maradtak el. A közvélemény, úgy tűnik, támogatja a politikusok béreinek leszorítását, azonban az intézkedés hosszú távon kockázatos.
Nagy Krisztián
2026.05.28, 05:37

A pontos számok még nem ismertek, csak annyi bizonyos, hogy a Tisza-kormány átalakítaná a polgármesterek bérezését. Erről Magyar Péter kormányfő az RTL-nek adott interjújában számolt be először, részleteket azonban nem árult el.

Fotó: Lorkó Dávid

Magyar Péter szerint a reformcsomag segítségével a parlament költségvetése megközelítőleg negyedére csökkenhet, de arra nem tért ki, hogy a változás hogyan befolyásolja majd egy település kiadásait.

 

Amiről Magyar Péter nem beszélt

A polgármesterek jogállását, illetve díjazását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) határozza meg. Egy városvezető feladata igen összetett, mivel egy olyan közvetlenül választott politikai tisztségviselő, aki nem csupán a helyi önkormányzat hivatalos képviselője, hanem tulajdonképpen a hivatal működését irányító egyszemélyes szerv, továbbá a képviselő-testület tagja és elnöke.

A helyi, közvetlenül választott politikai vezetőnek lokális ismeretekkel, illetve széles körű kompetenciával kell rendelkeznie ahhoz, hogy a szubszidiaritás elve mentén képes legyen irányítani a rábízott települést. Egyértelmű tehát, hogy magasabb közigazgatási rang, illetve lakosságszám esetén több munka hárul egy polgármesterre, ezért az Orbán Viktor vezette kormány 2024-ben szükségét látta a településvezetők fizetéseinek rendezésére, így vezették be a jelenlegi, sávos bérezés.

A település jogállásán és méretén kívül a polgármester megbízatásának formája határozza meg az illetményt:

  • főállású foglalkoztatás esetén a képviselő-testület és a városvezető között sajátos közszolgálati jogviszony − foglalkoztatási jogviszony jön létre, míg
  • társadalmi megbízatás esetén a képviselő-testület nem gyakorol munkáltatói jogkört.

A polgármesterek fizetését a Mötv. a mindenkori nemzetgazdasági átlagkeresethez köti, így a bérezés törvényileg szabályozott. A főpolgármester illetménye az átlagkereset hatszorosa, míg a megyei jogú városok és a fővárosi kerületek polgármesterei a négy és félszeresére jogosultak. A vármegyei közgyűlés elnöke az átlagbér négyszeresét viheti haza, míg a többi település polgármesterének fizetése lakosságszám alapján kerül meghatározásra:

  • az 500 fő alatti településeken az átlagkereset 1,5-szerese,
  • 501–1500 fő között 1,75-szorosa,
  • 1501–2000 fő között kétszerese,
  • 2001–5000 fő között 2,25-szorosa,
  • 5001–10 000 fő között 2,5-szerese,
  • 10 001–30 000 fő között háromszorosa,
  • 30 ezer fő felett pedig 3,5-szerese jár.

A társadalmi megbízatású polgármesterek a törvényben meghatározott illetmény 50 százalékára jogosultak, míg a vármegyei közgyűlés elnökét és a városvezetőket a megbízatás formájától függetlenül a bérük 15 százalékának megfelelő költségtérítés is megilleti.

A nemzetgazdasági átlagkereset alapján megállapított illetményre a polgármesterek a tárgyév július 1-jétől jogosultak.

Túl magas bérek?

A fenti adatok alapján egyszerűen kiszámíthatjuk tehát a polgármesterek fizetését. 

  • Az átlagkereset 2025 decemberében bruttó 789 200 forint volt, 
  • így például Budapest főpolgármestere 2026 júliusától 4 735 200 forintot vihetne haza havonta, 
  • ami 710 280 forint költségtérítéssel egészülne ki. 
  • Egy megyei jogú város vagy budapesti kerület vezetője havonta bruttó 3 551 400 forint bért és 532 710 költségtérítést kapna. 
  • Ezzel szemben a skála másik végén található, 500 fő alatti települések polgármestereit bruttó 1 183 000 forintos fizetés és 177 570 forintnyi költségtérítés illetné meg.

A szórás tehát nagy, azonban a feladatok komplexitása, illetve a felelősség is nagyobb egy megyei jogú városban, mint egy csupán néhány száz főt számláló községben.

A jelenlegi bérezés ugyan teljesítményalapú, de még a kisebb települések vezetői is olyan bérezésben részesülnek, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén akár teljes foglalkoztatásban lássák el a rájuk bízott feladatokat. A Tisza-kormány tervezett reformjának legnagyobb vesztesei éppen a kisebb települések vezetői lehetnek, ezért nem csoda, hogy Algyő polgármestere, Molnár Áron felszólalt az indítvány ellen.

Fölszabadító volt, amikor a polgármesteri fizetéseket a mindenkori nemzetgazdasági átlagbérhez kötötték

− mondta Molnár Áron, aki transzparensen beszélt a fizetéséről, majd rámutatott arra, hogy ha Magyar Péter javaslata megvalósul, akkor vezetőként kevesebbet fog keresni, mint a rá bízott alkalmazottak nagy része. 

Molnár Áron arról is beszélt, hogy Algyő költségvetése megközelítőleg 6 milliárd forint, a város irányítása pedig hatalmas felelősséggel jár, ezért úgy véli fontos a jutányos bérezés. A politikus szerint

a kormány egy ilyen intézkedéssel a kompetens városvezetőket piacképes fizetés hiányában elveszítheti, 

valamint kifogásolta azt is, hogy a bejelentést nem előzte meg szakmai egyeztetés.

Korrupciós kockázat

A vezető tisztségviselők túlságosan alacsony bérezése több szempontból is problémás. A nemzetközi gyakorlat szerint, ha a versenyszférában elérhető bérek sokkal magasabbak, az növeli a korrupció kockázatát, aminek számos oka van:

  • Az alacsony bér, alacsonyabb rizikót eredményez.
  • A túlságosan alacsony fizetés kenőpénzek elfogadásához vezethet.
  • Ha beépül a köztudatba, hogy a polgármesterek, városvezetők illetménye túl alacsony, az legitimálhatja a kenőpénz intézményét. Ilyen volt a hálapénz esete is az orvosok bérének rendezése előtt.

Mindezek mellett a Tisza kiemelt vállalásai között szerepel az önkormányzatok hatáskörének bővítése, amivel megnövekedne az alacsony bérezésű polgármesterek mozgástere, ez pedig valóban mélységében korrumpálhatja rendszert. 

