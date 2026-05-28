Várhelyi megoldotta okosban – dühöngnek az EU-biztosok, fél Kína rajtuk kacag az e-autóik miatt

Ha bolygót mentenél, autóipart zöldítenél, mutass példát – és ezt tette az Európai Bizottság. Hogy, hogy nem, a példamutatás az ellenkezőjére fordult – tárta fel a Politico. Az EU-biztosok csapatban panaszkodnak az e-autókra. Ketten azonban megmenekültek a problémától: Ursula von der Leyen elnök hivatalból, a magyar biztos, Várhelyi Olivér pedig a brüsszelita lap értesülése szerint megtalálta a kerülő megoldást.

Von der Leyen forradalma: példát kell mutatni, csakhogy a példa pont félrement

Ursula Von der Leyen 2019-ben kezdődött első elnöki ciklusának „forradalma” volt a planétamentő zöldátalakulás bejelentése, amelynek egyben az európai autóipart is az élre kellett volna repítenie – miért nem ez történt, most ne elemezzük, az EU-biztosok sztorija azonban tanulságos.

Erről az ambícióról az eddigi kétes siker ellenére nem mondott le azután sem az EU, hogy az elnök asszony második ciklusa már a fegyverkezésre és Ukrajnára helyezte át a hangsúlyt, a jelenleg zajló energiaválság pedig még ráerősített a villamosításba menekülést sürgető hangokra.

Az autóipar bezöldítése hatalmas fejlesztési igénnyel és átalakítási költséggel jár, miközben a kínai versenytársak folyton egy lépéssel előrébb járnak és az európai gyártókat az uniós iránymutatás és az amerikai vámpolitika csavarai sem kifejezetten segítik.

De ha ez a cél, hogy nézne ki, ha a brüsszeli bürokraták megtartanák benzines-dízeles szolgálati autójukat. Még első ciklusában, 2022-ben maga von der Leyen kezdeményezte – és a tervet tavaly decemberben megerősítették, hogy

a bizottság 128 járműből álló flottáját 2027-re teljesen zéró emisszióssá alakítsák.

A 2027 már közel, de a cél elérése is: egy bizottsági szóvivő szerint a flotta körülbelül 80 százaléka már most elektromos.

Az EU-biztosok azonban a fejüket fogják – állítja a Politico.

Strasbourgot egy kicsit közelebb is tehették volna Brüsszelhez

Az alaphelyzet pedig az EU-biztosokat illetően a következő. Nekik rendszeresen kell ingázniuk Brüsszel (az Európai Bizottság központja) és Strasbourg (az Európai parlament székhelye) között. A szolgálati autót többek közt erre használják.