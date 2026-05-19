Erősen kezdte a napot a pesti tőzsde, 2000 óta nem látott szinten a Magyar Telekom

A korábbi hasonló kijelentéseknél mérsékeltebb hatást váltott ki a tőzsdéken Donald Trump megszólalása, mely szerint az amerikai elnök elhalasztja az iráni háború forró szakaszának újraindítását, mivel az amerikai–iráni tárgyalások jól haladnak.

Míg korábban a háború küszöbön álló végével és a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatos nyilatkozatok és sajtóhírek 5-10 százalékos zuhanást is eredményeztek az olajárakban, addig most a nyersanyag ára csak 1-2 százalékkal csökkent. A forint az euróval szemben rövid időre a 361-es szint fölé gyengült, de az árfolyam később visszaerősödött a 360-as szint közelébe.