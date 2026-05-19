Teljes a káosz Magyar Péter bécsi útja körül: több programját lemondták, fura személyes szál is előkerült

Tervezési káoszról ír az osztrák sajtó Magyar Péter miniszterelnök bécsi látogatása kapcsán. A Die Presse vezető anyagában azt írta, hogy teljesen átszervezték a magyar kormányfő első miniszterelnöki látogatását: az eredetileg több programelemből álló osztrák út végül néhány órás villámlátogatássá rövidült, miközben az utolsó pillanatban több eseményt is töröltek a programból. A lap szerint a háttérben nemcsak sürgős budapesti kormányzati ügyek állnak, hanem az új magyar kormányzat külpolitikai és diplomáciai működésének kezdeti nehézségei, valamint személyes és bizalmi konfliktusok is.

Az eredeti tervek szerint Magyar Péter a wachaui Európai Fórumon is részt vett volna a göttweigi apátságban, emellett programja volt az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamarában (WKO) is, ezeket azonban végül lemondták.

A magyar miniszterelnök így gyakorlatilag csak Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyal, majd osztrák nagyvállalatok vezetőivel ebédel Bécsben, mielőtt még délután visszaindul Budapestre.

A találkozóra az Ausztriában és Magyarországon is erős gazdasági jelenléttel rendelkező cégek vezetői kaptak meghívást:

a SPAR,

az Erste Bank,

a Raiffeisen Bank International,

az Oberbank,

az Uniqa,

az ÖBB Railcargo,

a Saubermacher

és a Leier Baustoffe vezetése is.

Magyar Pétert Bécsbe elkíséri Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter is. Az osztrák külügyminiszter, Beate Meinl-Reisinger szintén módosította saját programját: a wachaui fórumról sietett vissza Bécsbe, hogy találkozhasson Orbán Anitával.

Magyar Péter egyik régi ismerőse is megkavarhatta az osztrák utat

Az osztrák beszámolók szerint az út szervezése kifejezetten kaotikusan alakult az elmúlt napokban. A programot többször átírták, miközben az új magyar kormányzat állítólag tudatosan megkerülte a bécsi magyar nagykövetséget az előkészítés során. Szilágyiné Bátorfi Edit nagykövetet csak az utolsó szakaszban vonták be a szervezésbe, ami arra utalhat, hogy az új kabinet erős bizalmatlansággal kezeli az Orbán-kormány időszakában kinevezett diplomáciai vezetőket.