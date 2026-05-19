Európa idei legnagyobb befektetési sztorija következik az energiaválság idején államosított német Uniper privatizációjával – ez kiegyenesítheti a német költségvetést
Európa legnagyobb idei privatizációs üzlete körvonalazódik Németországban. A 2022-ben kitört orosz–ukrán háború által kirobbantott energiaválságban megroppant Uniper energetikai óriáscég magánosításáról van szó, amely az Északi Áramlat befektetőjeként és haszonélvezőjeként is ismert volt, s amely ezer szállal kötődött az orosz földgázszállításokhoz.
Az orosz gázcsap elzárása katasztrofális következményekkel járt az akkor a finn Fortum energetikai cég meghatározó tulajdonát képező, a frankfurti tőzsdén is jegyzett vállalat számára, amely csak a német állam 13,5 milliárd eurós mentőövének köszönhetően menekült meg az összeomlástól. Stratégiai fontossága miatt Berlin nem is tehetett mást, mint hogy átvette az irányítást, s lemenedzselte a cég konszolidációját, melyet követően az Európai Bizottság elvárásainak is eleget kell tenni.
Az Unipert visszaadják a befektetőknek
Ez pedig azt jelenti, hogy a részvények 25 százaléka plusz egy részvénynél több nem maradhat állami tulajdonban, s ehhez 2028 végi határidőt szabtak. Ennek megfelelően a német kormány kedden megkezdte a privatizációs folyamat élesítését, melynek lebonyolításával a JPMorgan és a UBS befektetési bankokat bízta meg. A mai Financial Timesban megjelent hivatalos ajánlattételi értesítés szerint
99,12 százaléknyi állami pakettre lehet pályázniuk a befektetőknek, a maradék jelenleg egyéni részvényesek birtokában van,
akik pokoli jól járhatnak a privatizációval, attól függően persze, hogy a tőzsdei mélyrepülés melyik fázisában jutottak az elértéktelenedő részvényhez. Berlin azt még nem döntötte el, hogy a privatizáció során a szakmai és az intézményi befektetőknek mekkora szeletet ad az Uniper tortájából.
Illetve azt, hogy mekkora részt „vinne vissza” a tőzsdére közkézhányad formájában, mivel a pakliban ez is benne van, s az E.ON-ról 2016-ban leválasztott és önálló útjára indított Uniper papírjaival ismét nagy tételekben kereskedhetnének Frankfurtban. A részvénykereskedést ugyan nem szüntették meg, de a papír minimális forgalomban vegetál a börzén.
Visszatért a növekedési pályára az Uniper
Egy biztos: a potenciális befektetőknek június 12-én, közép-európai idő szerint 12:00 óráig kell vételi szándéknyilatkozatot benyújtaniuk. Az nem kétséges, hogy óriási harc lesz a részesedésekért, és a német kormány nagyot kaszálhat a végén, kiegyenesítve a költségvetést.
Mára sokkal stabilabbak, ellenállóbbak és stratégiailag tisztábban pozicionáltak lettünk, hosszú távon biztos bevételi forrásokkal rendelkezünk, mérlegünk is erős
– dicsérte a portékát Michael Lewis, az Uniper vezérigazgatója a Reutersnek adott korábbi nyilatkozatában. Elemzők ehhez azt is hozzátették, hogy az Uniper kiváló osztalékfizető részvény lehet, ehhez is adottak a feltételek, s ez papír iránti keresletben is lényeges tényező lehet. A düsseldorfi székhelyű Uniper főleg
- földgáz- és LNG-kereskedelemmel,
- villamosenergia-termeléssel,
- energiatárolással,
- valamint energiakereskedelemmel
foglalkozik Európában. Tevékenysége szerteágazó, beletartozik a gázerőművek és egyéb erőművek üzemeltetése, a hidrogén- és zöldenergia-projektek, a földgáztárolók működtetése és a szénhidrogének importja is.
Az Uniper egyre szebb képest fest magáról, az idei első negyedévet már erős nyereséggel zárta. Forgalmuk 17,34 milliárd euró volt, ez 19 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, de az alapnyereségük (EBITDA) eközben a tavalyi 139 milliós veszteségből 407 milliós nyereségbe fordult át, kiigazított adózott nyereségük pedig a 143 milliós mínuszról 231 milliós pluszba csapott át.
A 7200 főt foglalkoztató cégnek még 4,4 milliárd eurós adósságot kell ledolgoznia, illetve menedzselnie az egy hete kiadott negyedéves gyorsjelentése szerint.