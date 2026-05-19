Európa idei legnagyobb befektetési sztorija következik az energiaválság idején államosított német Uniper privatizációjával – ez kiegyenesítheti a német költségvetést

Európa legnagyobb idei privatizációs üzlete körvonalazódik Németországban. A 2022-ben kitört orosz–ukrán háború által kirobbantott energiaválságban megroppant Uniper energetikai óriáscég magánosításáról van szó, amely az Északi Áramlat befektetőjeként és haszonélvezőjeként is ismert volt, s amely ezer szállal kötődött az orosz földgázszállításokhoz.

Az Uniper bajorországi Breitbrunnban lévő gáztározója. Leváltak az orosz gázról /Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az orosz gázcsap elzárása katasztrofális következményekkel járt az akkor a finn Fortum energetikai cég meghatározó tulajdonát képező, a frankfurti tőzsdén is jegyzett vállalat számára, amely csak a német állam 13,5 milliárd eurós mentőövének köszönhetően menekült meg az összeomlástól. Stratégiai fontossága miatt Berlin nem is tehetett mást, mint hogy átvette az irányítást, s lemenedzselte a cég konszolidációját, melyet követően az Európai Bizottság elvárásainak is eleget kell tenni.

Az Unipert visszaadják a befektetőknek

Ez pedig azt jelenti, hogy a részvények 25 százaléka plusz egy részvénynél több nem maradhat állami tulajdonban, s ehhez 2028 végi határidőt szabtak. Ennek megfelelően a német kormány kedden megkezdte a privatizációs folyamat élesítését, melynek lebonyolításával a JPMorgan és a UBS befektetési bankokat bízta meg. A mai Financial Timesban megjelent hivatalos ajánlattételi értesítés szerint

99,12 százaléknyi állami pakettre lehet pályázniuk a befektetőknek, a maradék jelenleg egyéni részvényesek birtokában van,

akik pokoli jól járhatnak a privatizációval, attól függően persze, hogy a tőzsdei mélyrepülés melyik fázisában jutottak az elértéktelenedő részvényhez. Berlin azt még nem döntötte el, hogy a privatizáció során a szakmai és az intézményi befektetőknek mekkora szeletet ad az Uniper tortájából.

Illetve azt, hogy mekkora részt „vinne vissza” a tőzsdére közkézhányad formájában, mivel a pakliban ez is benne van, s az E.ON-ról 2016-ban leválasztott és önálló útjára indított Uniper papírjaival ismét nagy tételekben kereskedhetnének Frankfurtban. A részvénykereskedést ugyan nem szüntették meg, de a papír minimális forgalomban vegetál a börzén.