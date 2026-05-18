A béke reményére ugrik a forint
Délutánra elpárolgott a Hormuzi-szoros tartós lezárásával kapcsolatos pesszimizmus a világ tőzsdéiről és a forint is erőre kapott, valamint az olajárak is esésnek indultak, miután az iráni média arról számolt be, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen lazítaná a perzsa országot sújtó szankciókat.
A forintnak jót tenne a béke
Bár az amerikai fél nem erősítette meg az iráni értesüléseket, a szankciók eltörlése Irán egyik fontos követelése a háború lezárása érdekében, amennyiben a hír igaz, úgy közel kerülhet a konfliktus vége, és talán a forgalom is mérséklődhet a békeidőben a globális olajkereskedelem ötödét lebonyolító Hormuzi-szoroson.
Ennek megfelelően a piacok is azonnal reagáltak, nemcsak az olajár került lejjebb, de az euró/forint árfolyam is ismét a 360-as szint közelében mozgott, noha a nap folyamán 362 fölött is járt az árfolyam. A magyar kereskedelmi mérleget az energiaárak csökkenése mindenképpen javítaná, ami a forint árfolyamát is erősítheti.
A pesti tőzsdét is elragadta a remény
Az iráni háború esetleges végének hatására pozitívba fordult a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX is, ami a 131 800 pontot közelítette. Az index így is alig emelkedett, főként a Richter gyenge teljesítménye miatt.
A blue chipek közül az OTP árfolyama azonban mintegy 0,8 százalékot erősödött délutánra, 41 400 forint fölött mozgott, ami nagyjából megfelel az európai bankszektor teljesítményének.
Az olajárak lefordulása a Mol részvényeit nem hatotta meg, az olajvállalat részvényei délután 0,2 százalékos erősödés után elérték a 4000 forintos határt, miközben a NIS-felvásárlásával kapcsolatos történetben nem érkeztek új hírek hétfőn.
A közelgő béke hírére ugyan a Richter-árfolyam is erősödni kezdett, de a gyógyszercég papírjai így is mintegy 1,5 százalékkal a pénteki záróár alatt maradtak és 12 400 forint körüli áron cseréltek gazdát.
A blue chipek közül a Magyar Telekom nyújtotta a legjobb teljesítményt, 2,5 milliárd forgalom mellett közel 1 százalékot erősödött a távközlési cég árfolyama. Ez nem is csoda, hiszen javában zajlik a cég sajátrészvény-vásárlási programja, ráadásul a távközlési cég eddig csak annyit közölt, hogy az első két nap alatt az 50 milliárd forintos keret alig több mint 2 százalékát költötték el a részvények visszavásárlására. A Magyar Telekom árfolyama így közel került az osztalékfizetés előtti, 2550 forintos csúcshoz is, ám azt egyelőre nem lépte át az árfolyam.
A pénteken nagyot zuhanó 4iG részvényei mintegy 2,5 százalékot erősödtek délutánra, 300 millió forintot meghaladó forgalom mellett.