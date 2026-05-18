A béke reményére ugrik a forint

Délutánra elpárolgott a Hormuzi-szoros tartós lezárásával kapcsolatos pesszimizmus a világ tőzsdéiről és a forint is erőre kapott, valamint az olajárak is esésnek indultak, miután az iráni média arról számolt be, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen lazítaná a perzsa országot sújtó szankciókat.

A forint délutánra ismét 360 körüli szintig erősödött az euróval szemben

A forintnak jót tenne a béke

Bár az amerikai fél nem erősítette meg az iráni értesüléseket, a szankciók eltörlése Irán egyik fontos követelése a háború lezárása érdekében, amennyiben a hír igaz, úgy közel kerülhet a konfliktus vége, és talán a forgalom is mérséklődhet a békeidőben a globális olajkereskedelem ötödét lebonyolító Hormuzi-szoroson.

Ennek megfelelően a piacok is azonnal reagáltak, nemcsak az olajár került lejjebb, de az euró/forint árfolyam is ismét a 360-as szint közelében mozgott, noha a nap folyamán 362 fölött is járt az árfolyam. A magyar kereskedelmi mérleget az energiaárak csökkenése mindenképpen javítaná, ami a forint árfolyamát is erősítheti.