Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett kedden este a parlament után: átalakítják a magyar rendőrséget – kirúgja a TEK vezérét

Benne volt a levegőben, de a döntés módja merőben szokatlan. Magyar Péter ezúttal a rendőrség átalakítását hirdette meg, a kormány javaslata hamarosan ismertté válik. Ezzel párhuzamosan menesztik Hajdú Jánost, a TEK főigazgatóját.
Hecker Flórián
2026.05.26, 20:23
Frissítve: 2026.05.26, 20:38

A holnapi nappal felmentettem Hajdu János tábornok urat a TEK főigazgatói pozíciójából. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.

A miniszterelnök további részleteket nem közölt, csupán annyit kért a kommentek között, hogy a posztot ossza meg, kommentelje és lájkolja, aki teheti, hogy mindenkihez eljusson.

Az mindenesetre merőben szokatlan, hogy előre közlik (pláne hogy ezt a kormányfő teszi meg), kit fognak elbocsájtani a következő 24 órában. Mindenesetre benne volt a levegőben, hogy Hajdú János nem vezetheti a jövőben a TEK szervezetét, mégha a terrorelhárítás munkáját általános kritika nem nagyon érte az elmúlt években.

Az új miniszterelnök azonban világossá tette, hogy nem tart igényt a TEK védelmére, ahogy azt elődje, Orbán Viktor tette. Helyette a készenléti rendőrség látja el a kormányfő kísérésének feladatát.

A Fidesz még a 2010-es választási győzelme után döntött a Terrorelhárítási Központ felállításáról, amelynek vezetésével Hajdu Jánost bízták meg. A TEK látta el

  • a köztársasági elnök,
  • a külügyminiszter
  • és a legfőbb ügyész

állandó személyvédelmét is. A honlapja leírása szerint a fő feladataként a Terrorelhárítási Központ végrehajtja a terrorcselekmény és ahhoz kapcsolódó más bűncselekmények felderítését, megelőzését, megszakítását.

Szervezi, koordinálja a terrorcselekmények elhárítását végző szervek tevékenységét, elemzi és értékeli a Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét. Ellátja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter és a legfőbb ügyész védelmét.

A belföldi vagy nemzetközi vonatkozású terrorcselekmény és az azokhoz kapcsolódó más bűncselekmények vonatkozásában kapcsolatot tart és együttműködik más államok terrorelhárításban érintett szerveivel.

A miniszter kijelölése esetén képviseli a Magyarország a terrorizmussal kapcsolatos nemzetközi fórumokon, egyeztetéseken. Ellátja a kritikus infrastruktúrák védelmét, kidolgozza a biztonsági intézkedési terveket.

A rendvédelmi szervek felkérésére elfogja a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható fegyveres vagy felfegyverzett, ön- és közveszélyes személyeket. Felkérésre indokolt esetben végrehajthatja a kiadatási és átadási letartóztatásban lévő kiemelten veszélyes személyek államhatárig vagy külföldről Magyarországra történő kísérését.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
