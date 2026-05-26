Államadósság Kezelő Központ (ÁKK)
állampapír

Valósággal megostromolták a kincstárt a magyarok, brutális rekord született: nem véletlenül akart mindenki bevásárolni – most változik meg minden

A kamatcsökkentés hírére mindenki rohant vásárolni a még elérhető magasabb kamatszint mellett. Ennek eredményeképp brutális rekord született a lakossági állampapírok eladásában.
K. B. G.
2026.05.26, 19:35

Miután a múlt héten a fix kamatozású lakossági állampapírok körében a kamatok csökkenését jelentette be az Államadósság Kezelő Központ, a magyarok rohantak vásárolni a még elérhető, magasabb kamatot ígérő sorozatokból. Az ÁKK legfrissebb adati szerint minden idei csúcsot megdöntött a lakossági állampapírok bruttó értékesítése, és bár nem részletezték, hogy melyik állampapír esetében mennyi fogyott a csütörtökig kapható régi és a péntektől kapható új sorozatból, aligha tévedünk nagyot, ha arra gondolunk, hogy a forgalom túlnyomó többségét a kifutó sorozatok tették ki.

Budapest Magyar Államkincstár állampapír forgalmazás
Állampapírért rohamozták meg a forgalmazókat a befektetők / Fotó: Szabó Miklós / Mediaworks

Az ÁKK szerdai közleménye szerint a múlt héten bruttó 369,41 milliárd forint értékben vettek a magyarok lakossági állampapírt, 

ami több mint másfélszerese az iráni háború kitörése előtt feljegyzett 215,39 milliárd forintos csúcsnak. A kamatcsökkentést a megváltozott kamatkörnyezettel indokolta az ÁKK, ám adott pár napot a befektetőknek, hogy még a régi sorozatokból bevásároljanak, amivel minden jel szerint éltek is  a magyarok.

Így vették az állampapírokat a kamatcsökkentés előtt a magyarok

  • Ahogy azt már megszokhattuk egy ideje, a legnépszerűbb állampapírnak az ötéves futamidejű, a múlt hét nagy részében még 7 százalékos kamattal kapható Fix Magyar Állampapír bizonyult a legnépszerűbbnek, amiből döbbenetes mennyiséget, 279,94 milliárd forintnyit vásároltak a magyarok, ami több mint az összes állampapír együttes idei heti rekordja.
  • A második legnépszerűbb továbbra is a Magyar Állampapír Plusz, amelynek a bruttó eladása 75,23 milliárd forint volt, közel négyszer annyi, mint az előző heti 19,45 milliárd forintos érték. A kifutó sorozat öt évre szól, és sávosan, 6,5 százaléktól 7,5 százalékig emelkedő kamatot fizet.
  • A harmadik legnépszerűbb lehetőség a Kincstári Takarékjegy volt, amely ugyan szintén fix kamatozású, ám itt nem robbant fel a forgalom. Az egy- vagy kétéves, postán kapható, 5,5 és 6 százalékos kamatot fizető sorozatok forgalma 10,76 milliárd forint volt a múlt héten, ami több mint az előző heti 8,25 milliárd forint, de messze van a 17,46 milliárd forintos idei heti rekordtól.
  • A kamatcsökkentéssel nem érintett, változó kamatozású Bónusz Magyar Állampapír és Prémium Magyar Állampapír sorozatok forgalma a múlt héten is csekély maradt.

