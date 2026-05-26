Rendkívüli: Oroszország rátette a kezét a csapokra, Európa is dízel és kerozin nélkül maradhat – most mindenki a betiltás pontos dátumára vár

Az orosz hatóságok fontolgatják a dízel- és sugárhajtású üzemanyag exportjának korlátozásának lehetőségét – nyilatkozta több, a helyzetet ismerő forrás az Interfax orosz hírügynökségnek.

Az orosz export visszavágása számos országot érzékenyen érinthat

Oroszország miniszterelnök-helyettese, Alexander Novak kedden ülést tartott az üzemanyagpiac helyzetéről, ahol hangsúlyozta, hogy a legfontosabb feladat továbbra is a hazai fogyasztók számára szükséges mennyiségben megbízható és megszakítás nélküli üzemanyagellátás.

„Folyamatosan figyelni kell a hazai kőolajtermékek piacának helyzetét, hogy biztosítsuk a szövetségi minisztériumok és az ipari vállalatok közötti intézkedések koordinációját, valamint szükség esetén időben további válaszintézkedéseket dolgozzunk ki” – jelentette ki Novak.

Az Interfax egyik forrása szerint a petróleumexportra vonatkozó korlátozások bevezetésének lehetőségét múlt hét óta fontolóra vették. A hírügynökség értesülései szerint a keddi találkozót követően az olajvállalatoknak javasolták a kőolajtermékek exportjának korlátozását. Az egyik forrás megjegyezte, hogy a dízelüzemanyag és petróleum exportjának bezárására vonatkozó döntés nagy készenlét előtt van, de a tilalom dátumát még nem határozták meg.

A hazai repülőgépüzemanyag-ellátás stabil és zavartalan. A vállalat szerint folyamatosan biztosítják a repülőterek és a partnereik számára szükséges kerozinmennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra nem kell számítani – közölte hétfőn délután a Mol a Telex kérdésére.

A Mol finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek – írta a magyar olajipari vállalat.

A 24.hu-nak a HungaroControl vezérigazgatója, Turi Ferenc elmondta, hogy a Hormuzi-szoros blokádja miatt Európa kerozinellátásának ma körülbelül a 20 százaléka nincs megoldva.