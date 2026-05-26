A tehetségek bevonzása lehet a magyar gazdasági áttörés kulcsa – figyelni kell, mert fogy a hazai munkaerő

Magyarország gazdasága az elmúlt években jelentős mennyiségű külföldi tőkét vonzott, ugyanakkor egyre erősebben látszik, hogy a beruházások hosszú távú fenntarthatóságának egyik legfontosabb feltétele a megfelelő munkaerő biztosítása lesz. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint Magyarország már most is komoly kihívásokkal néz szembe ezen a területen.

A tanulmány szerint jelenleg mintegy 100 ezer betöltetlen álláshely van a magyar gazdaságban, miközben

a munkaképes korú népesség 2050-ig közel egymillió fővel csökkenhet.

A vállalatok mintegy 60 százaléka már most is a munkaerőhiányt tekinti a termelés egyik legfontosabb korlátjának.

A problémát tovább erősíti, hogy közben a beruházások folyamatosan növelik a munkaerő iránti keresletet.

Magyarországra 2025-ben közel 7 milliárd eurónyi közvetlen külföldi tőkebefektetés érkezett, miközben 108 egyedi kormánydöntéssel támogatott beruházás összesen mintegy 18 200 új munkahely létrehozását vetítette előre.

Ezek jelentős része magas hozzáadott értékű területeken – például az akkumulátortechnológiában, az e-mobilitásban és a kutatás-fejlesztésben – jelenik meg.

Nem elég a beruházás, ember is kell hozzá

Az elemzés szerint a következő időszakban a gazdasági versenyképességet egyre kevésbé kizárólag az adókörnyezet vagy az infrastruktúra határozza meg. Legalább ennyire fontos lesz, hogy egy ország mennyire képes magához vonzani

a képzett szakembereket,

mérnököket,

IT-fejlesztőket

és innovatív vállalkozásokat.

A tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy Magyarország eddig csak korlátozottan használta ki az Európai Unión belüli munkaerő-mobilitás lehetőségeit, miközben több régiós és nyugat-európai ország tudatos stratégiával próbálja megszerezni a magasan képzett munkaerőt.

Európában már külön programokkal vadásznak a szakemberekre

Az elemzés több nemzetközi példát is kiemel:

Észtország az e-Residency programmal épített digitális vállalkozói ökoszisztémát,

Portugália a Tech Visa rendszerrel próbál technológiai szakembereket bevonzani,

Lengyelország célzott relokációs programokat működtet,

Litvánia pedig kedvező adózási környezettel próbál versenyelőnyt kialakítani.

A tanulmány szerint ezekben az országokban nemcsak az számít, hogy milyen feltételeket kínálnak, hanem az is, hogy világos és összehangolt stratégiával jelennek meg a nemzetközi munkaerőpiacon.