Elesett Magyarország legfontosabb autópályája, új közlekedési folyosót kell nyitni Délen: ezek az új utak épülhetnek meg

Egyre több baleset és egyre hosszabb torlódások sújtják Magyarország egyik legfontosabb autópályáját. Most először látszik reális esély arra, hogy a forgalom egy része más útvonalra kerüljön az M5-ösről.
VG
2026.05.26, 21:09
Frissítve: 2026.05.26, 21:15

Az M5-ös autópálya túlterheltsége már nemcsak kényelmetlenséget, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelent. Egy most formálódó magyar-szerb gyorsforgalmi folyosó azonban teljesen átírhatja a Balkán és Nyugat-Európa közötti tranzitforgalmat – írta a Magyar Építők.

Több mint kétszer akkora forgalmat visel el az M5-ös, mint az M6-os, miközben a baleseti statisztikák is sokkoló különbséget mutatnak / Fotó: Csapó Balázs

Az M5-ös autópálya helyzete az elmúlt időszakban látványosan tarthatatlanná vált. Szinte egymást érték a súlyos balesetek: felborult kamionok, több járműves ütközések, teljes pályazárak bénították meg a közlekedést Budapest és Szeged között. 

Az autósok számára azonban nem a rendkívüli esetek jelentik a legnagyobb problémát, hanem az, hogy az M5-ösön a torlódás lassan mindennapos állapottá vált.

A Balkán felől érkező tranzitforgalom, a törökországi vendégmunkások áradata és a kamionforgalom óriási terhet rak az ország délkeleti fő közlekedési tengelyére. A helyzetet tovább súlyosbítja a röszkei határátkelő, ahol a csúcsidőszakban napi 30-40 ezer jármű is megfordulhat. Nem ritka a több kilométeres várakozás sem.

A számok brutális különbséget mutatnak. Az M5-ös Budapesthez közeli szakaszán 2022-ben napi átlagban 76 ezer egységjármű haladt át, Szeged térségében pedig még mindig 44 ezer. Ezzel szemben az M6-os autópályán a főváros közelében mindössze 35 ezer járművet mértek, délebbre pedig ennek töredékét.

A baleseti statisztika még ennél is beszédesebb. A KSH adatai szerint száz kilométerre vetítve az M5-ösön történt a legtöbb autópályás baleset Magyarországon, míg az M6-os produkálta a legjobb mutatót. Magyarán: az egyik autópálya túlterhelt és veszélyes, a másikban pedig óriási kihasználatlan kapacitás van.

Az autósok menekülnének az M5-ösről

A nagy kérdés az, hogyan lehetne a forgalmat részben átterelni.

Az egyik fontos projekt az M8-as gyorsforgalmi út megépítése lehet, amely Kecskemétet kötné össze Dunaújvárossal és később az M7-essel. Ez elsősorban az M5-ös északi szakaszát tehermentesíthetné, különösen az M0-s környékét, ahol ma rendszeresek a dugók. A valódi áttörést azonban délebben várják.

Szerbiában ugyanis elindult a Vajdaság Mosolya nevű gigantikus autópályaprojekt, amely közel 200 kilométeres új gyorsforgalmi folyosót hozna létre a magyar és a román határ között. 

Az új útvonal keresztezi majd a szerb A1-es autópályát is, vagyis a Balkán felől érkező tranzitforgalom új irányt kaphat.

Ehhez magyar oldalon több kulcsberuházás kapcsolódik. Már épül a mohácsi Duna-híd és az ahhoz kapcsolódó gyorsforgalmi út, fejlesztik a hercegszántói határátkelőt, valamint tervben van az 51-es főút jelentős bővítése is.

Ha ezek a projektek összeérnek, akkor a Balkánról érkező forgalom egy része már nem az M5-öst és Röszkét terhelné, hanem közvetlenül az M6-osra csatlakozhatna. Ez alapjaiban változtatná meg a jelenlegi közlekedési térképet.

A szerb oldalon különösen komolyan gondolják a projektet. A Béreg és Zombor közötti szakasz kivitelezése már előkészítés alatt áll, és a szerb vezetés nyíltan beszél arról, hogy a béregi határátkelő a jövőben akár Horgosnál is fontosabb tranzitponttá válhat. Az persze továbbra is kérdés, hogy a különböző magyar és szerb fejlesztések valóban összeállnak-e egy működő nemzetközi korridorrá. 

Ha igen, akkor az M5-ös évtizedek óta tartó túlterheltsége végre enyhülhet, az M6-os pedig hosszú idő után valódi stratégiai szerepet kaphat.

Mert jelenleg az a furcsa helyzet állt elő Magyarországon, hogy az ország egyik legfontosabb autópályája lassan belefullad a forgalomba, miközben egy másik szinte üresen várja, hogy végre felfedezzék.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
