Újabb hideg zuhanyt kapott Európa: tovább csökken az amerikai haderő, már hadihajókat sem küldenek – ebbe beletörhet a NATO bicskája

Az Egyesült Államok jelentősen csökkentené azokat a katonai erőket, amelyeket egy NATO-válság esetén Európa védelmére biztosítana. A tervek szerint kevesebb vadászgép, hadihajó és stratégiai bombázó állna a szövetség rendelkezésére, miközben Donald Trump egyre élesebben támadja az európai szövetségeseket.

Vadászgépek, rombolók, stratégiai bombázók – több kulcsfontosságú amerikai katonai eszközből is kevesebbet kapna a NATO egy válság esetén / Fotó: AFP

Lényeges fordulat körvonalazódik a NATO-ban: a Spiegel információi szerint az Egyesült Államok jelentősen csökkentené azokat a katonai kapacitásokat, amelyeket egy esetleges európai válsághelyzetben a szövetség rendelkezésére bocsátana.

A német lap úgy tudja, a döntés érzékenyen érintené a NATO ütőerejének számító amerikai stratégiai eszközöket is.

A kiszivárgott tervek szerint Washington

a korábbi mennyiség felére vágná vissza a stratégiai bombázók számát;

az amerikai vadászgépek mennyisége harmadával csökkenne;

kevesebb rombolót biztosítana az amerikai haditengerészet;

és az USA teljesen leállna a NATO számára felajánlott tengeralattjárók biztosításával is.

A Spiegel szerint az információkat Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter egyik megbízottja ismertette a NATO-tagállamok vezető tisztviselőivel egy brüsszeli zárt ülésen. A Reutersnek három, az ügyet ismerő forrás is megerősítette, hogy a Trump-adminisztráció valóban a NATO számára elérhető amerikai katonai erő csökkentésére készül.

A változások nemcsak a létszámot érintenék. A tervek szerint Európának saját felderítő drónokat kellene biztosítania, miközben az Egyesült Államok jelentősen visszafogná a fegyverzettel ellátott drónok rendelkezésre bocsátását is.

A legrosszabb időben rogyhat térdre a NATO

Az ügy különösen érzékeny időszakban került nyilvánosságra. Donald Trump az elmúlt hónapokban többször is nyíltan támadta az európai NATO-tagokat, amiért szerinte túl keveset költenek védelemre. Az amerikai elnök korábban azt is belengette, hogy több ezer amerikai katonát vonna ki Németországból.

A feszültséget tovább növelte Trump Grönlanddal kapcsolatos kijelentéssorozata is. Az amerikai elnök többször utalt arra, hogy az Egyesült Államok átvenné az ellenőrzést a Dán Királysághoz tartozó sziget felett, ami diplomáciai vihart kavart Európában.