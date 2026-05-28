A miniszterelnök ígéretet tett a NATO-főtitkárnak: Magyarország nem küld fegyvereket Ukrajnába

Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben találkozott Mark Rutte NATO-főtitkárral, ahol megerősítette Magyarország elkötelezettségét a szövetség iránt. A kormányfő kijelentette, hogy az ország nem küld fegyvereket vagy harci eszközöket az ukrajnai háborúba.
2026.05.28, 20:57

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben tárgyalt Mark Rutte NATO-főtitkárral. A találkozón a magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország megbízható partnere kíván lenni a szövetségnek, ugyanakkor fenntartja korábbi álláspontját az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban – írja az ATV.

Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszterelnök a tárgyalás után a Facebook-oldalán közölte: Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz–ukrán háborúba. Hozzátette, hogy teljes egyetértés alakult ki közte és a NATO-főtitkár között a magyar honvédek koszovói misszióban végzett munkájáról, amelyet Rutte is elismert.

„Mark Rutte főtitkár úrral egyetértettünk abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében”– írta a kormányfő a közösségi médiában. Mark Rutte pozitívan értékelte Magyarország hozzájárulását a NATO kollektív védelméhez, külön kiemelve a székesfehérvári Többnemzetiségű Hadosztály Központ vezetését és a Nyugat-Balkán stabilitásának támogatását, így a KFOR-missziót.

A felek megvitatták a július 7–8-án Ankarában esedékes NATO-csúcs előkészületeit is, ahol a szövetségesek a védelmi beruházások növelését, a védelmi ipar erősítését és Ukrajna támogatásának folytatását tervezik megvitatni. Mindez hozzájárul egy erősebb NATO megteremtéséhez– tette hozzá a NATO közleménye szerint Mark Rutte.

Ukrajna nemet mondott az IMF megszorító intézkedéseire
A hosszú évek óta háborúban álló ország egyre több külső pénzügyi forrást igényel annak érdekében, hogy az állam alapvető működését biztosítani tudja. Ukrajna egyik fontos hitelezője, az (IMF) azonban szigorú feltételekhez kötötte a kifizetéseket, ezért Volodomir Zelenszkij kabinetjének átfogó gazdasági reformokat, valamint megszorító intézkedéseket kell eszközölnie, különben elapadhat a pénzcsap.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
