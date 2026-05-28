Árnyékflotta: dróntámadás ért három orosz tankert a török partoknál – videó

Három, Oroszországhoz köthető tankerhajót ért dróntámadás a Fekete-tengeren, nem messze Törökország északi partjaitól. A hajókat az ukrán hírszerzés szerint Moszkva az olajszankciók kijátszására használta.

Török parti őrségi egységeket is riasztottak, miután három tanker ellen hajtottak végre dróntámadást a Fekete-tengeren / Fotó: Stelios Misinas / REUTERS

Újabb látványos támadás érte az orosz árnyékflottát: három, Moszkvához köthető tankerhajót támadtak meg drónokkal a Fekete-tengeren, Törökország északi partjai közelében.

A támadások csütörtökön történtek Turkeli térségében, nagyjából 80 kilométerre a török partoktól és a Boszporusz közelében.

A török hatóságok azonnal reagáltak, a parti őrség több egységet küldött a térségbe. Sérültekről vagy halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

A legkomolyabb találatot a Palau zászlaja alatt hajózó James II tanker kapta. A Tribeca hajózási ügynökség szerint a drón a gépházat találta el, miközben a hajó üresen haladt a Fekete-tengeren. A fedélzeten húszfős legénység tartózkodott.

A közelben további két tanker, az Altura és a Velora is támadás alá került. A Sierra Leone zászlaja alatt közlekedő hajók éppen tengeri rakományátrakodási műveletet végeztek egymás között, amikor a drónok lecsaptak rájuk. Mindkét tanker üres volt a támadás idején.

Three Russia-linked “shadow fleet” tankers were struck by Ukrainian sea drones last night near Kilyos — just 2–3 km from Türkiye’s coast.



Two drones hit Velora but failed to detonate; a third struck James II nearby.



Altura (previously hit in March) was also damaged. All crew… pic.twitter.com/2PCSto74By — Clash Report (@clashreport) May 28, 2026

Újra dróntámadás érte az árnyékflottát

Az internetre felkerült felvételeken állítólag az egyik drón is látható, amelyen cirill betűs „rendőrség” felirat szerepelt. A támadásokért hivatalosan senki nem vállalta a felelősséget, de az ukrán katonai hírszerzés, a HUR korábban már közölte: mindhárom hajó az orosz árnyékflotta része.

Ez a hálózat öreg tankerhajókból, offshore cégekből és nehezen átlátható üzemeltetőkből áll. Moszkva ezen keresztül próbálja megkerülni a nyugati olajszankciókat, hogy továbbra is exportálni tudja energiahordozóit.

Az ukrán hírszerzés szerint az árnyékflotta az orosz tengeri olajexport akár 30 százalékát is bonyolíthatja, egyetlen szállítmány értéke pedig elérheti a 70 millió dollárt.

Az Altura és a Velora korábban a Rosznyeftyhez köthető olajszállításokban vett részt, ezért az Európai Unió már 2025 októberében szankciós listára tette őket. Később az Egyesült Királyság, Svájc és Kanada is büntetőintézkedéseket vezetett be a hajókkal szemben.