Árnyékflotta: dróntámadás ért három orosz tankert a török partoknál – videó
Három, Oroszországhoz köthető tankerhajót ért dróntámadás a Fekete-tengeren, nem messze Törökország északi partjaitól. A hajókat az ukrán hírszerzés szerint Moszkva az olajszankciók kijátszására használta.
Újabb látványos támadás érte az orosz árnyékflottát: három, Moszkvához köthető tankerhajót támadtak meg drónokkal a Fekete-tengeren, Törökország északi partjai közelében.
A támadások csütörtökön történtek Turkeli térségében, nagyjából 80 kilométerre a török partoktól és a Boszporusz közelében.
A török hatóságok azonnal reagáltak, a parti őrség több egységet küldött a térségbe. Sérültekről vagy halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.
A legkomolyabb találatot a Palau zászlaja alatt hajózó James II tanker kapta. A Tribeca hajózási ügynökség szerint a drón a gépházat találta el, miközben a hajó üresen haladt a Fekete-tengeren. A fedélzeten húszfős legénység tartózkodott.
A közelben további két tanker, az Altura és a Velora is támadás alá került. A Sierra Leone zászlaja alatt közlekedő hajók éppen tengeri rakományátrakodási műveletet végeztek egymás között, amikor a drónok lecsaptak rájuk. Mindkét tanker üres volt a támadás idején.
Újra dróntámadás érte az árnyékflottát
Az internetre felkerült felvételeken állítólag az egyik drón is látható, amelyen cirill betűs „rendőrség” felirat szerepelt. A támadásokért hivatalosan senki nem vállalta a felelősséget, de az ukrán katonai hírszerzés, a HUR korábban már közölte: mindhárom hajó az orosz árnyékflotta része.
Ez a hálózat öreg tankerhajókból, offshore cégekből és nehezen átlátható üzemeltetőkből áll. Moszkva ezen keresztül próbálja megkerülni a nyugati olajszankciókat, hogy továbbra is exportálni tudja energiahordozóit.
Az ukrán hírszerzés szerint az árnyékflotta az orosz tengeri olajexport akár 30 százalékát is bonyolíthatja, egyetlen szállítmány értéke pedig elérheti a 70 millió dollárt.
Az Altura és a Velora korábban a Rosznyeftyhez köthető olajszállításokban vett részt, ezért az Európai Unió már 2025 októberében szankciós listára tette őket. Később az Egyesült Királyság, Svájc és Kanada is büntetőintézkedéseket vezetett be a hajókkal szemben.
A James II szintén régóta az orosz olajexport egyik fontos szereplője volt. A tanker ellen London 2025 májusában rendelt el szankciókat.
A mostani incidens nem előzmény nélküli. Május elején ukrán erők már két másik orosz olajszállító tankert támadtak meg Novorosszijszk közelében. Tavaly év végén pedig egyetlen hét alatt négy árnyékflottás hajót értek hasonló csapások.
Orosz árnyékflotta: lefoglalt a svéd partiőrség egy gyanús tartályhajót a Balti-tengeren
Lefoglalt egy tankert a svéd parti őrség vasárnap. A tankerről azt gondolják, hogy az orosz árnyékflottához tartozik.