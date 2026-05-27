Küszöbön a szakítás: Ukrajna nemet mondott az IMF megszorító intézkedéseire
Ukrajna kormánya intenzív tárgyalásokat folytat az IMF szakértőivel annak érdekében, hogy pénzügyi források érkeznek a gazdasági nehézségekkel küzdő, háború sújtotta országba.
Mivel a valutaalap hitelezőként nyújt segítséget, ezért a Zelenszkij-kormánynak számos szigorú előírásnak kell megfelelnie, melyek átfogó gazdasági reformokat igényelnek. Az ügy egyik sarkalatos pontja az adóreformok kérdése, mivel a stabilitás megteremtésének érdekében elengedhetetlen lesz az adóalap bővítése, ám úgy tűnik, egyelőre túl feszes a póráz.
Ukrajna elkaszálta a vitatott adótörvényt
Ukrajna az IMF javaslatára egy olyan programot indított, mely a hitelfelvételhez szükséges, stabil gazdasági alapot biztosítana az országnak. Ennek keretében március végéig kellett volna elfogadni egy olyan törvénycsomagot, amely
- áfát vezet be az egyszerűsített adózási rendszerben működő vállalkozókra,
- valamint a 150 eurónál kisebb értékű importcsomagokra is.
- A vállalkozókra vonatkozó törvény ugyan megszületett, de ukrán források szerint bevezetése, az IMF engedélyével, egy évet csúszhat,
- ugyanakkor a csomagok áfáját célzó intézkedés totális kudarcot vallott.
A parlament május 26-án hozta meg a döntést, melynek értelmében nem szűnik meg a 150 eurónál olcsóbb nemzetközi küldemények adómentessége. A képviselők előbb azokat a módosító indítványokat utasították el, melyek a csomagok megadóztatását vezették volna be, majd magát a vámkódex módosításáról szóló 12360-as számú tervezetet sem támogatták.
A javaslat kritikusai szerint az új adó adminisztrációs költségei annyira magasak lennének, hogy egész egyszerűen nem hozna bevételt az állam számára,
továbbá bizonyos termékek esetében inflációt gerjesztene. Ezzel szemben Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter úgy véli, az intézkedés a vállalkozások védelmét szolgálná és állami bevételt generálna.
Mivel a megszorító intézkedés az IMF javaslata volt, ezért kérdéses, hogy folytatódhat-e az együttműködés a nemzetközi szervezet és Ukrajna között. Legrosszabb esetben még az is elképzelhető, hogy elúszik a pénzügyi mentőöv.
Az IMF-hitelről
Az IMF korábban egy 8,1 milliárd dolláros, négy évre szóló hitelprogramot hagyott jóvá, mely segítséget nyújt Ukrajna rövid és középtávú strukturális problémáinak leküzdésében.
A Kibővített Finanszírozási Eszköz (EFF) egy olyan hitelezési mechanizmus, amely fizetésimérleg-hiánnyal küzdő államoknak nyújt pénzügyi segítséget. Célja a gazdasági növekedés elősegítése, a devizatartalékok növelése és a tőkekiáramlás megakadályozása.
Az IMF szigorúan fogja az ukrán kormányt, nemrégiben felülvizsgálat kezdődött, melynek során a valutaalap szakértői a feltételek teljesülését vizsgálják:
A misszió során, amelyre a következő hetekben kerül sor, a szakértők természetesen egyeztetni fognak a hatóságokkal a reformkötelezettségek teljesítésének aktuális állásáról, köztük az áfával kapcsolatos intézkedésekről is
− nyilatkozta korábban Julie Kozack, az IMF szóvivője.
A reformok akadoznak, a korrupció az egekben
Ukrajna az IMF-fel folytatott tárgyalásokon elkötelezte magát egy olyan átfogó reformprogram mellett, amelynek megvalósításával a kelet-európai ország teljesíteni tudja az uniós csatlakozás feltételeit − mondta Kozack, majd arról is beszélt, hogy szervezete támogatja a kormány adóalap bővítésére, valamint a fekete- és szürkekereskedelem felszámolására irányuló erőfeszítéseit.
Utóbbi azért rendkívül fontos, mert az árnyékgazdaság jelenleg a GDP 45 százalékát teszi ki.
Az adóreformok akadozása, valamint a korrupciós botrányok sora nehéz helyzetbe hozhatja Volodomir Zelenszkijt, mivel országának égető szüksége lenne a külső pénzügyi forrásokra, melyek segítségével stabilizálhatná, majd egy esetleges békekötést követően növekvő pályára állíthatná a gazdaságot. A döntéshozóknak észnél kell lenni, mert rendkívül magas a tét.