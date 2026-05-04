Nagyot ígért Magyar Péter: így változna meg a tudomány finanszírozása – szorosabb együttműködést várna el

A leendő kormányfő felszólalt a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 200. ünnepi közgyűlésén az MTA-székház dísztermében.

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a leendő kormány biztosítja az akadémia függetlenségét, az átláthatóságot, a közpénzek átlátható felhasználását és a politikai befolyásolástól való működést. „Az alapkutatásra szánt forrásokat növeljük és biztosítjuk, hogy a tudományos szakma saját maga dönthessen a források legészszerűbb felhasználásáról” – jelentette ki.

Hozzátette, hogy a tudományos eredményeket beépítik a kormányzat működésébe, legyen szó:

egészségügyről,

oktatásról,

energiáról,

közlekedésről

vagy éghajlatvédelemről.

Azt is mondta, hogy rendszeresen intézményesített formában együttműködve majd a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével.

„Megteremtjük a stabil finanszírozási feltételeit az intézeteknek. Emellett egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítunk fel. Az államháztartás rendbetételét követően kiszámítható pályára állítjuk a közkiadásokat és a teljes kutatás-fejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2 százaléka fölé emeljük középtávon, a hosszú távú cél pedig az uniós átlag közel 3 százalékos mértéke elérése” – mondta.

A leendő miniszterelnök arról is beszélt, hogy fiatal kutatók megtartását, az elvándorlás megállítását, valamint a külföldön élő tudósok hazatérését ösztönzőleg kezdő kutatói ösztöndíjak, mobilitási és visszatérítési programok indulnak el.

„A fiataloknak kiszámítható bértábla és lakhatási támogatás fog járni” – jelentette ki. Hozzátette: törvénymódosítással lehetővé teszik, hogy a magyar egyetemek, kutatóintézetek előtt megnyíljanak ismét az Erasmus és a Horizon programok.

Magyar Péter korábban a Sándor-palota előtt a sajtónak elmondta: telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, akinek hangsúlyozta, hogy négy területen hajlandó az új kormány módosításokat kezdeményezni:

a korrupció visszaszorítása érdekében csatlakozna az ország az Európai Ügyészséghez, felállítanának egy új korrupció elleni hivatalt, megerősítésének az Integritási Hivatala jogait,

biztosítanák az igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóságok függetlenségét,

a szabad sajtó működését garantálnák,

illetve visszaadnák az akadémiai szabadságot.

A Tisza Párt vezetőjének szerint több ezer milliárd forintnyi EU-s forrás sorsa a tét augusztusig – konkrét projekteket is el kell indítani a támogatások felhasználásáért.