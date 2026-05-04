Nem várt tovább, megtalálta a kiutat a hormuzi csapdából az óriáscég: erre senki nem gondolt eddig – annyit kérnek el, amennyit nem szégyellnek

A Hormuzi-szoros lezárása nemcsak a kőolaj- és földgázszállítmányokat érinti érzékenyen, de a műtrágyát is, melynek jelentőségét jelzi, hogy az ENSZ is foglalkozik a kérdéssel.

A műtrágya alapvető szerepet tölt be az élelmiszer-termelésben / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

Az ENSZ javaslata nem talált meghallgatásra

Az ENSZ ezért már március végén javasolta egy munkacsoport megalakítását, hogy garantálja a műtrágya biztonságos, rendezett és kiszámítható tengeri szállítását a régióban dúló konfliktus ellenére. Egy későbbi javaslat értelmében pedig az ENSZ megfigyelőket telepítene szaúd-arábiai, katari, bahreini, kuvaiti, iraki, iráni és egyesült arab emírségekbeli kikötőkbe, ahol ellenőrizné a szállítmányokat.

A jóváhagyott hajók ezután a Hormuzi-szoros közelében, nemzetközi vizeken kijelölt koordinációs zónákba hajóznának, mielőtt engedélyt kapnának az átkelésre.

A mechanizmus két fázisban működne:

először a konfliktus elhúzódásával a műtrágya és a kapcsolódó nyersanyagok öbölbeli kikötőkből történő exportjának megkönnyítésére irányulna.

Ezután kiterjedne a régióba érkező egyéb alapvető fontosságú árucikkek importjára is.

Mindeddig azonban az ENSZ javaslata nem járt sikerrel, így a térség termelői kerülőutakat keresnek a termék eljuttatására a világpiacra.

Ha elég drága a műtrágya, szárazföldön is érdemes szállítani

Az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb műtrágyás vállalata, a Fertiglobe például szárazföldön kerüli meg a Hormuzi-szorost és biztosítja a termék exportját. A Financial Times számára Ahmed el-Hosi, a cég vezérigazgatója elmondta, hogy a konfliktus miatt egekbe szökött műtrágyaárak bőven ellensúlyozzák az ily módon megnőtt szállítási költségeket, valamint a cég tárolási kapacitása is segít abban, hogy a termelést nem kell korlátozni.

Azonban a tárolási kapacitás kérdése azt is jelzi, hogy a cég kevesebb műtrágyát tud exportálni, így raktárra termel. A nyersanyag piacra jutása azonban sürgető lenne, hiszen

hamarosan véget ér a vetési szezon, ami után már nem lehet pótolni a műtrágyát.

A Fertiglobe vezér is arról beszélt, hogy bár a közeljövőben nincsenek arra vonatkozó tervek, hogy a termelést csökkentsék, hiszen az alternatív exportútvonalak és a tárolási lehetőségek képesek felszívni a termelést, ám hozzátette, hogy ez a puffer eltűnhet, ha a fojtópontok fennmaradnak. Az Emírségek energiavállalata, az ADNOC többségi tulajdonában lévő cég tevékenységét az is segíti, hogy számos üzeme nem az anyaországban található, hanem Észak-Afrikában, például Egyiptomban vagy Algériában.