Komoly üzenet Sulyoknak: lemondás vagy eltávolítás jöhet – az államfő megfontolja

A Tisza Párt elnöke egyeztetett Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szerdán a Sándor-palotában. Magyar Péter úgy fogalmazott: az államfővel lefolytatott négyszemközti egyeztetésén megismételte, hogy önként távozzon a hivatala éléről, miután megtörténik hivatalosan a kormányváltás.

Magyar Péter: a magyar emberek szemében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök

Korábban úgy fogalmazott, hogy a magyar emberek szemében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök.

Az államfő a Facebookon azt írta, hogy a hagyományoknak megfelelően az országgyűlési képviselők általános választását követően párbeszédet kezdeményezett a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel.

Azt is írta, hogy

az Országgyűlés alakuló ülését a lehetséges legkorábbi dátumra összehívja, az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek.

„Az egyértelmű választási eredményre tekintettel Magyar Péter elnök urat előzetesen tájékoztattam arról is, hogy az alaptörvényben meghatározott feladataimnak megfelelően az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is őt fogom javasolni a miniszterelnöki tisztségre. Meggyőződésem, hogy a közjogi szereplők közötti konstruktív együttműködés az, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja” – fogalmazott.

Magyar Péter a Sándor-palota előtt a sajtónak az mondta, hogy Sulyok Tamásnak hangsúlyozta: fontolja meg az önkéntes lemondást vagy az alaptörvény és a szükséges módosítások után el fogják távolítani őt a hivatalából, illetve több állami vezetőt is.

„Elnök úr sejtelmes választ adott erre a felvetésemre: ő is természetesen szeretné megőrizni a jogállamot, Magyarország külföldi reputációját és

megfontolja az érveket a távozásával kapcsolatban”

– jelentette ki Magyar Péter.

Az országgyűlési választást megnyert párt elnöke azt is mondta, hogy a legfontosabb az új országgyűlés összehívása, mert egy energiaválság közepén van az ország.

Magyar Péter azt mondta, arra kérte a köztársasági elnököt: segítsen közvetíteni közte és Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök között, és érje el, hogy személyesen egyeztethessenek egymással.