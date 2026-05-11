Újabb ország lépne fel az elszálló energiaárakkal szemben: óriási segítséget kapnának az autósok, ha eltörlik ezt az adót – mégis hiányzik a teljes támogatottság

Donald Trump ideiglenesen felfüggesztené az amerikai szövetségi benzinadót, hogy enyhítse a háborús feszültségek miatt elszálló üzemanyagárakat. Az amerikai elnök szerint az adót később fokozatosan visszavezetnék, amint elkezdenek normalizálódni az árak.

Soha nem látott nyomás alá kerültek az amerikai autósok az üzemanyagárak emelkedése miatt, amin Trump a benzinadó felfüggesztésével enyhítene / Fotó: Alain Jocard / AFP

Trump újabb gazdasági beavatkozást jelentett be az egyre emelkedő amerikai üzemanyagárak miatt. Az amerikai elnök hétfőn a CBS Newsnak nyilatkozva közölte:

átmenetileg felfüggesztené a gallononként 18 centes szövetségi benzinadót, hogy enyhítse az autósokra nehezedő terheket.

Trump szerint az intézkedés csak ideiglenes lenne, és amikor az üzemanyagárak ismét csökkenni kezdenek, az adót fokozatosan visszavezetnék.

Az amerikai elnök kijelentése nem véletlen időzítésű: az Egyesült Államokban az iráni háború február végi kitörése óta folyamatosan emelkednek az energiaárak. Az AAA legfrissebb adatai szerint hétfőre az országos átlagár gallononként már elérte a 4,52 dollárt, ami komoly nyomást helyez a háztartásokra és a fuvarozási szektorra is.

A Fehér Házban egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy a magas üzemanyagárak ismét felpörgethetik az inflációt. Az amerikai gazdaság az elmúlt években már több hullámban szembesült energiaársokkal, ezért politikailag is kiemelten érzékeny kérdéssé vált a benzin ára.

Egyelőre csak az autósoknak kedvezne a benzinadó eltörlése

Trump arra is kitért, hogy jelenleg nem terveznek mentőcsomagot a légitársaságok számára, annak ellenére sem, hogy a repülőgép-üzemanyag ára szintén jócskán megemelkedett. Az elnök szerint a légitársaságok „nem állnak rosszul”, és egyelőre nem került elé olyan konkrét javaslat, amely állami segítséget indokolna.

Az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright már vasárnap jelezte az NBC News Meet the Press című műsorában, hogy a Trump-kormányzat nyitott a szövetségi benzinadó felfüggesztésére. Az ötlet így már nem pusztán kampányjellegű politikai üzenet, hanem valódi kormányzati intézkedéssé válhat.

Közben több amerikai állam saját hatáskörben már lépett is. Indiana, Kentucky és Georgia is adócsökkentésekkel próbálja mérsékelni a benzinkutaknál tapasztalható drágulást.

Ezek az intézkedések azonban államonként eltérők, míg Trump országos szintű megoldást akar.

A kérdés ugyanakkor rendkívül megosztó az Egyesült Államokban. A támogatók szerint a szövetségi adó ideiglenes eltörlése azonnali segítséget jelentene az autósoknak és a fuvarozóknak. Kritikusai viszont arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedés csak rövid távú enyhülést hozna, miközben komoly bevételkiesést okozna az infrastruktúra-fejlesztésekből finanszírozott közlekedési alapoknak.